Streamingdienst Netflix heeft een nieuwe documentaire over de Formule 1 aangekondigd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe documentaire over zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De nieuwe film zal zich focussen op de eerste titel van Schumacher uit 1994. Het wordt de tweede documentaire van Netflix over Schumacher.

Schumacher wordt nog altijd gezien als één van de grootste legendes uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser werd zeven keer wereldkampioen, schreef geschiedenis met Ferrari en herschreef de geschiedenisboekjes van de sport. Eind 2012 hing hij definitief zijn helm aan de wilgen, maar hij blijft nog altijd een onderwerp van gesprek in de sport.

Schumacher raakte eind 2013 zwaar gewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen, en sindsdien is er weinig over hem naar buiten gebracht. Het is bekend dat hij is ontwaakt uit zijn coma, maar daarna heeft zijn familie geen officiële updates meer gedeeld over zijn gezondheid. Soms lekt er iets uit over zijn toestand, maar zijn familie wil dit nooit bevestigen.

Waar gaat de documentaire over?

Zijn nalatenschap is groot, en in de afgelopen jaren verschenen er meerdere documentaires over hem. Streaminggigant Netflix heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een nieuwe documentaire over Schumacher gaan maken, deze zal volledig draaien om zijn eerste wereldtitel in 1994.

Schumacher werd in 1994 wereldkampioen na een dramatisch seizoen. Hij reed toen voor het team van Benneton dat werd beschuldigd van het gebruikmaken van een illegaal trucje. Schumacher vocht in dat jaar een verbeten titelstrijd uit met Williams-coureur Damon Hill, en dat gevecht werd op controversiële wijze beslist in Adelaide. Het was tevens het jaar waarin Ayrton Senna en Roland Ratzenberger overleden tijdens een dramatisch weekend op het circuit van Imola.

Tweede documentaire over Schumacher

De nieuwe Netflix-serie zal luisteren naar de naam Schumacher'94 en wordt geregisseerd door Christin Freitag. Schumachers vrouw Corinna en andere naasten van de Duitse F1-legende zullen meewerken aan deze documentaire. Het is de tweede Netflix-documentaire over de zevenvoudig wereldkampioen. In 2021 bracht de dienst ook de documentaire Schumacher uit over zijn gehele loopbaan en leven.