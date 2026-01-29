user icon
icon

Netflix komt met groot nieuws over Michael Schumacher

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Netflix komt met groot nieuws over Michael Schumacher

Streamingdienst Netflix heeft een nieuwe documentaire over de Formule 1 aangekondigd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe documentaire over zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De nieuwe film zal zich focussen op de eerste titel van Schumacher uit 1994. Het wordt de tweede documentaire van Netflix over Schumacher.

Schumacher wordt nog altijd gezien als één van de grootste legendes uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser werd zeven keer wereldkampioen, schreef geschiedenis met Ferrari en herschreef de geschiedenisboekjes van de sport. Eind 2012 hing hij definitief zijn helm aan de wilgen, maar hij blijft nog altijd een onderwerp van gesprek in de sport.

Meer over Michael Schumacher 'Mooi nieuws over Schumacher: F1-legende zet stappen met gezondheid'

'Mooi nieuws over Schumacher: F1-legende zet stappen met gezondheid'

26 jan

Schumacher raakte eind 2013 zwaar gewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen, en sindsdien is er weinig over hem naar buiten gebracht. Het is bekend dat hij is ontwaakt uit zijn coma, maar daarna heeft zijn familie geen officiële updates meer gedeeld over zijn gezondheid. Soms lekt er iets uit over zijn toestand, maar zijn familie wil dit nooit bevestigen.

Waar gaat de documentaire over?

Zijn nalatenschap is groot, en in de afgelopen jaren verschenen er meerdere documentaires over hem. Streaminggigant Netflix heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een nieuwe documentaire over Schumacher gaan maken, deze zal volledig draaien om zijn eerste wereldtitel in 1994.

Schumacher werd in 1994 wereldkampioen na een dramatisch seizoen. Hij reed toen voor het team van Benneton dat werd beschuldigd van het gebruikmaken van een illegaal trucje. Schumacher vocht in dat jaar een verbeten titelstrijd uit met Williams-coureur Damon Hill, en dat gevecht werd op controversiële wijze beslist in Adelaide. Het was tevens het jaar waarin Ayrton Senna en Roland Ratzenberger overleden tijdens een dramatisch weekend op het circuit van Imola.

Tweede documentaire over Schumacher

De nieuwe Netflix-serie zal luisteren naar de naam Schumacher'94 en wordt geregisseerd door Christin Freitag. Schumachers vrouw Corinna en andere naasten van de Duitse F1-legende zullen meewerken aan deze documentaire. Het is de tweede Netflix-documentaire over de zevenvoudig wereldkampioen. In 2021 bracht de dienst ook de documentaire Schumacher uit over zijn gehele loopbaan en leven.

F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Canson Po

    Posts: 2.967

    Eentje om naar uit te kijken, zie vooral liever dit soort posts over Schumi, fans die nog eens kunnen terugkijken naar zijn fameuze passage in de sport.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 16:20
  • Verstoppen

    Posts: 2.109

    Zou leuk zijn als de hedendaagse Schumi een cameo heeft in die docu!

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 16:37

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar