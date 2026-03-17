Max Verstappen gaat zijn Formule 1-frustratie aankomend weekend wegspoelen op de Nürburgring Nordschleife. Zijn deelname aan de NLS2-race vormt de voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies hoefde Verstappen hen niet te overtuigen.

Verstappen weet dat de autosport veel groter is dan alleen de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is dol op de langeafstandsracerij en hij heeft een eigen GT3-team. Met Verstappen Racing neemt hij dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Hier gaat hij zijn droom in vervulling brengen, maar hij wil niet voor spek en bonen meedoen.

Verstappen wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn eerste 24-uursrace, en neemt aankomend weekend deel aan de NLS-race. Hij heeft met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella drie ervaren teamgenoten aangetrokken, en ze hebben een fabrieksdeal gesloten met Mercedes. Toch is het opvallend dat Verstappen tijdens het Formule 1-seizoen mag deelnemen aan een risicovolle race als de 24 uur van de Nürburgring.

Moest Verstappen Red Bull overtuigen?

Bij Red Bull hebben ze helemaal geen probleem met dit uitstapje van Verstappen. In China werd Red Bull-teambaas Laurent Mekies hiernaar gevraagd tijdens de persconferentie van de FIA: "Hij hoefde ons niet te overtuigen. Je hoeft maar een paar minuten met Max te praten, en dan zie je zijn gezicht oplichten. Zijn ogen lichten helemaal op als hij over raceauto's praat. Het maakt niet uit met welke auto's, het is fantastisch."

'Hij is verliefd op deze sport'

Mekies geniet van Verstappens enthousiasme. Het lijkt soms wel alsof er benzine door Verstappens aderen stroomt: "We hebben het vorig jaar al gezien. Hij deed dit toen hij ook een paar keer tussen de Grands Prix door. Je zou denken dat dit hem veel energie kost, maar hij keert juist met méér energie terug op het circuit! Hij is verliefd op deze sport, en het is een geweldige reminder voor ons dat we autosportfans zijn. Hij is een echte autosportfan en hij brengt zijn vrije weekenden het liefst racend door."