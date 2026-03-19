Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner schaart zich achter de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe generatie auto’s. De Duitser gaat bovendien in op de toekomst van de Red Bull Racing-rijder en ziet geen reden om te denken dat een afscheid nabij is.

Volgens Danner moet er vooral niet getwijfeld worden aan de motivatie van Verstappen, die de voorbije jaren de sport domineerde maar nu meer weerstand ondervindt.

Danner prijst eerlijke Verstappen en sust exitgeruchten

Danner benadrukt dat Verstappen zijn passie voor de Formule 1 niet zomaar zal verliezen. “Verstappen is iemand die altijd recht voor de raap is. Hij zegt wat hij denkt en weet ook perfect waarover hij spreekt. Hij heeft het vermogen om correct in te schatten wat hij wil en wat niet.”

De Duitser linkt de uitspraken van de Nederlander wel deels aan zijn huidige positie op de grid. “Het hangt ook samen met waar hij rijdt. Hij vecht momenteel niet structureel vooraan mee en dat speelt ongetwijfeld mee. Maar zijn mening is oprecht. Als iemand de nieuwe auto’s kan beoordelen, dan is het een meervoudig wereldkampioen als hij. Vergeet niet: hij amuseert zich ook elders, zoals op de Nürburgring, maar zijn echte thuis blijft de Formule 1.”

Kritiek op nieuwe generatie auto’s blijft aanhouden

De discussie draait vooral om de nieuwe bolides, die sterk afhankelijk zijn geworden van elektrisch vermogen. In de eerste raceweekends werd meermaals duidelijk dat inhaalacties vaak bepaald worden door wie op dat moment over de meeste energie beschikt.

Verstappen is daar bijzonder kritisch over en spaart zijn woorden niet. Volgens de Red Bull-coureur heeft die evolutie weinig met puur racen te maken en dreigt de sport haar essentie te verliezen. Hij stelde zelfs dat fans die hiervan genieten “niet begrijpen wat racen inhoudt” en sprak openlijk zijn zorgen uit over de toekomst van de sport.