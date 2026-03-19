user icon
icon

Verstappen krijgt bijval: "Als iemand kritisch mag zijn, is hij het"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen krijgt bijval: "Als iemand kritisch mag zijn, is hij het"

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner schaart zich achter de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe generatie auto’s. De Duitser gaat bovendien in op de toekomst van de Red Bull Racing-rijder en ziet geen reden om te denken dat een afscheid nabij is.

Volgens Danner moet er vooral niet getwijfeld worden aan de motivatie van Verstappen, die de voorbije jaren de sport domineerde maar nu meer weerstand ondervindt.

Danner prijst eerlijke Verstappen en sust exitgeruchten

Danner benadrukt dat Verstappen zijn passie voor de Formule 1 niet zomaar zal verliezen. “Verstappen is iemand die altijd recht voor de raap is. Hij zegt wat hij denkt en weet ook perfect waarover hij spreekt. Hij heeft het vermogen om correct in te schatten wat hij wil en wat niet.”

De Duitser linkt de uitspraken van de Nederlander wel deels aan zijn huidige positie op de grid. “Het hangt ook samen met waar hij rijdt. Hij vecht momenteel niet structureel vooraan mee en dat speelt ongetwijfeld mee. Maar zijn mening is oprecht. Als iemand de nieuwe auto’s kan beoordelen, dan is het een meervoudig wereldkampioen als hij. Vergeet niet: hij amuseert zich ook elders, zoals op de Nürburgring, maar zijn echte thuis blijft de Formule 1.”

Kritiek op nieuwe generatie auto’s blijft aanhouden

De discussie draait vooral om de nieuwe bolides, die sterk afhankelijk zijn geworden van elektrisch vermogen. In de eerste raceweekends werd meermaals duidelijk dat inhaalacties vaak bepaald worden door wie op dat moment over de meeste energie beschikt.

Verstappen is daar bijzonder kritisch over en spaart zijn woorden niet. Volgens de Red Bull-coureur heeft die evolutie weinig met puur racen te maken en dreigt de sport haar essentie te verliezen. Hij stelde zelfs dat fans die hiervan genieten “niet begrijpen wat racen inhoudt” en sprak openlijk zijn zorgen uit over de toekomst van de sport.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christian Danner Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.875

    De sport dreigt zijn essenie te verliezen...... F1 die "groener" moet/wil worden. Hier wringt de schoen, dit past niet bij de huidige 2026 regels. De F1 heeft momenteel zijn essenie verloren en dat is zonde, Spa en Baku zullen dit nog meer aantonen.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 17:04

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar