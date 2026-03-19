Lewis Hamilton heeft een opvallende verklaring voor de dominante kwalificaties van Mercedes dit seizoen. De Brit vermoedt dat zijn voormalige team nog altijd een soort ‘partymodus’ achter de hand heeft, maar die theorie wordt meteen onderuitgehaald door Lando Norris die ook met de Mercedes-motor rijdt.

Mercedes maakte in de eerste drie kwalificaties telkens indruk door in Q3 een stevige kloof te slaan, wat vragen oproept bij de concurrentie. Met name bij Ferrari denken zij dat de zilverpijlen en dus ook McLaren, een voordeel hebben.

Hamilton wijst naar ‘verborgen’ kwalificatiemodus

Hamilton ziet gelijkenissen met zijn periode bij Mercedes, toen het team beschikte over een beruchte kwalificatiemodus. “Ik ken dat team door en door, dus ik weet hoe ze werken. In de kwalificatie lijken ze opnieuw iets extra te hebben, een soort moderne versie van die oude ‘partymodus’. Vanaf Q2 schakelen ze duidelijk een versnelling hoger, en dat hebben wij niet.”

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen verklaart dat waarom het verschil plots zo groot wordt. “In Q1 zit je nog dicht bij elkaar, maar daarna maken zij ineens een enorme sprong. Dan ga je van een tiende achterstand naar een halve seconde of meer. Dat is geen klein verschil.”

Norris maakt korte metten met theorie

De regels verbieden al sinds 2020 het wisselen van motorstanden tussen kwalificatie en race, maar Hamilton vermoedt dat Mercedes toch een manier heeft gevonden om op cruciale momenten meer vermogen vrij te maken.

Bij Mercedes-AMG Petronas Formula One Team willen ze daar zelf weinig over kwijt, maar Norris gelooft er alleszins niets van. “Wij hebben zoiets in elk geval niet”, klinkt het duidelijk.

De regerend wereldkampioen gaat nog een stap verder en veegt de suggestie resoluut van tafel. “Nee, ik denk niet dat Mercedes dat wel heeft. Soms, als je net tekort komt, verzin je dingen in je hoofd die er helemaal niet zijn.”