Chinese Grand Prix leverde spektakel op tot de laatste meters, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc in een fel duel om de laatste podiumplek. De Brit trok uiteindelijk aan het langste eind en pakte zo zijn eerste podium voor Ferrari, maar niet iedereen was overtuigd van de aanpak binnen het team.

David Coulthard keek met gefronste wenkbrauwen toe en vroeg zich hardop af waarom Ferrari niet ingreep toen het onderlinge gevecht soms ongemakkelijk werd.

Meer over Ferrari Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

14 maa
 <b> Uitslag VT1 China: </b> Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

Uitslag VT1 China: Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

13 maa

Coulthard zet vraagtekens bij Ferrari-tactiek

“Ik vond dat Hamilton briljant reed, daar bestaat geen twijfel over. Je ziet dat hij zich duidelijk beter voelt in die auto”, aldus Coulthard in de podcast Up to Speed. “Er is altijd discussie: sommigen houden van dit soort gevechten, anderen vinden dat coureurs soms sparen waar ze normaal zouden pushen. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde.”

Volgens de Schot heeft Ferrari momenteel simpelweg niet het tempo om Mercedes echt onder druk te zetten. “Ze hebben op dit moment de tweede auto van het veld. Ze kunnen Mercedes prikken, maar niet over een hele raceafstand kloppen. Wat Hamilton liet zien, was gewoon een masterclass in een one-stop race. Ik bleef wachten op Leclerc, maar die kwam niet.”

Vrij racen zorgt voor risico én spektakel

Toch begrijpt Coulthard niet waarom Ferrari zijn coureurs liet vechten. “Het zijn twee uitgesproken nummer één-coureurs. Maar soms is het ongemakkelijk om naar te kijken. Als Leclerc sneller lijkt, waarom laat je hem Hamilton dan niet voorbij? Misschien kan hij Mercedes nog onder druk zetten.”

“En lukt dat niet, dan kun je altijd weer van positie wisselen. Nu racen ze constant tegen elkaar, wat voor ons geweldig is om te zien, maar ze verliezen wel tijd. Misschien dacht Ferrari gewoon: we winnen deze race toch niet, dus laten we ons eigen ding doen.”

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur erkende na afloop het risico. “We hadden er compleet dom uit kunnen zien als het fout was gegaan”, gaf hij toe. Tegelijk verdedigde hij de keuze: het vrij laten racen van Lewis Hamilton en Charles Leclerc is volgens hem cruciaal voor de teamspirit, zelfs als dat af en toe op het randje is.

  • Robin

    Posts: 3.107

    Nee een overwinning was beslist niet mogelijk … voor beide Ferrari’s niet.
    Niet zolang de Mercedessen heel blijven.

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 18:54
  • Kampsie

    Posts: 1.611

    Scharlaken rode rules

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 18:55
  • StevenQ

    Posts: 10.343

    Een overwinning?

    Hamilton zat ONDANKS een safetycar 25 seconden achter Antonelli en 20 achter Russell bij de finish

    In welke sprookjes geloof je als je dan denkt dat er een overwinning in had gezeten?

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 21:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

