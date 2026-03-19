Verstappen krijgt tegengas: "Niemand spreekt hem tegen!"

Max Verstappen was in de afgelopen weken bijzonder kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren keihard uit, en vergeleek de sport zelfs met Mario Kart. Ralf Schumacher vindt dat Verstappen te ver gaat, en stelt dat er iemand aan de bel moet trekken.

Verstappen haalde afgelopen weekend in China meerdere keren keihard uit naar de sport. Hij is nog steeds van mening dat de huidige regels weinig te maken hebben met racen, en hij trok meerdere keren de vergelijking met Mario Kart. Hij verzuchtte ook dat hij niet kan wachten om aankomend weekend in actie te komen op de Nürburgring Nordschleife.

Wat doet Verstappen fout?

Oud-coureur Ralf Schumacher vindt dat Verstappen zich koest moet houden. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij uit: "Ik denk dat Max qua karakter gewoon top is, daar valt niets op aan te merken. Wat op dit moment ontbreekt, en dat is niet ongebruikelijk, is iemand naast hem. Als iemand zo succesvol is als Verstappen, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, dan zijn er natuurlijk weinig mensen die hem tegenspreken."

Volgens Schumacher heeft Verstappen dringend een soort adviseur nodig: "Hij zou er nu goed aan doen om naar zijn vader of een goede vriend te luisteren en zich op de kern te concentreren. Ik denk niet dat het helpt om over Mario Kart te praten. Dat kan hij beter met zijn vrienden doen. Ook helpt het niet om op televisie te zeggen: 'Ik ben blij dat ik nu de Nürburgring heb en Le Mans kan rijden, want dat vind ik leuk. De Formule 1 geeft me geen plezier.' Dat soort dingen helpen niet."

'Je moet hem behouden voor fouten'

Tot slot wil Schumacher Verstappen nog wat vaderlijk advies meegeven: "Ik zou graag willen toevoegen: Ik kijk ernaar als een 50-jarige. Vroeger zou ik precies zo zijn geweest en veel fouten hebben gemaakt. Daarom is het heel erg belangrijk om iemand naast je te hebben die je voor zulke fouten behoedt. Ik heb het gevoel dat dit bij hem ontbreekt."

"Hij is er natuurlijk gewend aan geraakt om door zijn succes min of meer te doen wat hij wil, en daarin erkenning krijgt. Nu is de situatie helemaal anders, want hij rijdt in het middenveld, als hij niet uitvalt. Dat moeten we ook zeggen, helaas. En dan wordt het op een gegeven moment moeilijk."

Verstappen staat nu twee raceweekenden op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft acht WK-punten achter zijn naam staan, die hij allemaal scoorde tijdens de seizoensopener in Australië.

StevenQ

Posts: 10.336

Zijn houding ten opzichte van de sport is dat je moet kunnen racen met die auto's

Dat lijk jij nog steeds niet te begrijpen Herman.

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (28)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.336

    Naar zijn vader luisteren?

    IK denk dat Jos het 100% met hem eens is anders zou hij dat allang hebben gezegd

    IK dacht dat Ralf de familie Verstappen wel kende?

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 07:40
  • HermanInDeZon

    Posts: 914

    Tja, ik geef - waarschijnlijk als één van de weinigen - Ralf hier 100% gelijk.

    Maar opvoeding is ook je kind soms met z'n kop tegen de muur laten lopen.
    We zullen zien hoe ver hij met dit gedrag komt en wie er (buiten desparete Red Bull) nog op hem zit te wachten als hij zijn houding tov de sport niet verandert

    • + 6
    • 19 maa 2026 - 07:45
    • StevenQ

      Posts: 10.336

      Zijn houding ten opzichte van de sport is dat je moet kunnen racen met die auto's

      Dat lijk jij nog steeds niet te begrijpen Herman.

      • + 11
      • 19 maa 2026 - 07:47
    • HermanInDeZon

      Posts: 914

      Dat begrijp ik 100% StevenQ, wat maakt je denken dat ik dat niet begrijp?

      Maar zolang de regels niet worden aangepast zet hij zich met deze mening buiten de sport en zal geen enkel team hem nog als rijder willen (en - als hij geen hypocriet is - hij zelf ook niet naar een ander team willen voor een sport die hij in de huidige vorm haat)

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 07:53
    • Politik

      Posts: 9.844

      De horde, inclusief Verstappen zelf, schreeuwt al weken moord en brand.
      De nuance is compleet verdwenen helaas.

      Ja, Verstappen zag dit 2 jaar geleden al aankomen. Nou en?
      Dit is nu eenmaal de situatie, deal with it!

      Ga je stinkende best doen om het beter te maken en zorg dat je zo veel als mogelijk is, er plezier in krijgt.

      Maar ga niet alles aangrijpen om de huidge F1 de grond in te boren.
      Daar schiet niemand wat mee op. Is ook niet motiverend voor al die mensen die elke dag hard werken om voor jou een goede auto op de baan te krijgen.

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 07:59
    • Joeppp

      Posts: 8.420

      @politik, wat je schrijft wat verstappen moet doen is toch precies wat hij doet? Hij probeert er verandering in te krijgen om er ook weer zoveel mogelijk plezier uit te halen. En hij verteld dit ook in interviews.

      • + 11
      • 19 maa 2026 - 08:07
    • Politik

      Posts: 9.844

      Maar Joep, dit is toch niet de manier?
      Ga constructief in gesprek. Er is aangekondigd dat ze verbeteringen aan de regelementen aan willen gaan brengen.

      Waarom dan zo negatief blijven?
      Neem je team op sleeptouw en ga keihard werken!
      Kritiek is goed, maar genoeg is genoeg.
      Tijd voor actie.

      Laat zien dat je viervoudig WDC bent en niet alleen op de baan.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 08:19
    • WickieDeViking

      Posts: 778

      Politik, Max is precies aan het doen wat jij beschrijft: "je stinkende best doen om het beter te maken en zorg dat je zo veel als mogelijk is, er plezier in krijgt"

      Het is enkel alleen niet op de manier die jij (of Herman) graag had gezien. Dat is wat anders.

      Ralf zegt: "Ook helpt het niet om op televisie te zeggen: 'Ik ben blij dat ik nu de Nürburgring heb en Le Mans kan rijden, want dat vind ik leuk. De Formule 1 geeft me geen plezier.' Dat soort dingen helpen niet."

      En waar zou het precies niet mee helpen? Volgens mij wel, want er wordt nu over gesproken om aanpassingen door te voeren.

      • + 6
      • 19 maa 2026 - 08:20
    • WickieDeViking

      Posts: 778

      "Laat zien dat je viervoudig WDC bent en niet alleen op de baan."

      Dus laten zien dat je viervoudig WDC bent, betekent gedragen zoals Politik het graag wilt zien? Dan heb je wel een heel erge grootheidswaanzin, Politik.

      Ik vind dat hij zich wel degelijk laat zien als viervoudig WDC, ook naast de baan. Het is dus subjectief.

      • + 4
      • 19 maa 2026 - 08:23
    • StevenQ

      Posts: 10.336

      Echte kampioenen spreken zich uit over dingen in de sport waar ze zich zorgen over maken, dat deed b.v. Senna ook altijd

      • + 9
      • 19 maa 2026 - 08:34
    • Politik

      Posts: 9.844

      'Dus laten zien dat je viervoudig WDC bent, betekent gedragen zoals Politik het graag wilt zien?'

      Hahaha, je bent af en toe echt verschrikkelijk sneu met je reacties wickie.

      Ik ga er niet eens op in, zo kansloos vind ik dit.

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 08:38
    • NicoS

      Posts: 20.393

      Zoals Max zou zeggen; “Niet mijn probleem” als het gezegd wordt wat anderen ervan zeggen of vinden….
      Hij zegt wat hij denkt, en doet niet aan politik…;)

      • + 6
      • 19 maa 2026 - 08:44
    • HermanInDeZon

      Posts: 914

      "Zoals Max zou zeggen; “Niet mijn probleem” als het gezegd wordt wat anderen ervan zeggen of vinden…."

      Klopt
      En het gevolg daarvan is mogelijks dat er in F1 voor hem geen plaats meer gaat zijn
      Wat niet erg is, hij haat het toch.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 08:45
    • StevenQ

      Posts: 10.336

      Hij haat de F1 helemaal niet Herman, je bewijst weer dat je totaal geen idee hebt wat Max eigenlijk zegt

      Hij wil de regels aangepast hebben, hij heeft nergens gezegd dat hij de F1 haat, dat maak jij ervan

      Maar als jij al deze nep inhaalacties leuk vind moet je dat vooral niet laten Herman, de mensen die echt van racen houden zullen dat snel zat zijn.

      • + 6
      • 19 maa 2026 - 08:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 914

      "Hij haat de F1 helemaal niet Herman, je bewijst weer dat je totaal geen idee hebt wat Max eigenlijk zegt"

      Nee, jij draait rond mijn punt heen.
      Fijn, hij haat F1 niet maar vindt het zin zijn hudiige vorm niet ok.
      Nu gelukkig?

      "Hij wil de regels aangepast hebben, hij heeft nergens gezegd dat hij de F1 haat, dat maak jij ervan"

      Ja, en ik zal nogmaals herhalen "Als de FIA dat niet doet [regels aanpassen] is er voor hem geen plaats meer. En dat moet hij ook niet willen. Dat was mijn enige punt hier in dit topic al de hele tijd hoor.

      "Maar als jij al deze nep inhaalacties leuk vind moet je dat vooral niet laten Herman, de mensen die echt van racen houden zullen dat snel zat zijn."

      Heb ik me in dit topic uitgesproken over wat ik van de F1 vind?
      Ik denk het niet

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 09:01
    • Joeppp

      Posts: 8.420

      @Politik, jij vind dit niet de manier maarja F1 coureurs worden dag en nacht om hun mening gevraagd. Moet hij dan gaan staan liegen? Dat is ook niet de manier. Hij zegt gewoon wat hij vind en voelt en volgens mij heeft hij daarom ook zoveel fans omdat hij dat wel doet ipv een marketingpraatje wat gemaakt is door een pr medewerker.

      • + 4
      • 19 maa 2026 - 09:05
    • f(1)orum

      Posts: 9.736

      "Ga constructief in gesprek."
      Vanaf midden 2023 hebben Horner en Max dit probleem aangekaart, zowel publiekelijk als in de betreffende overlegorganen. In de jaren daarna heeft o.a. Horner dit in diverse (PU)overleggen aangekaart. En nu, 3 jaar na dato, blijkt dat men dit alles genegeerd heeft en halsstarrig is blijven vasthouden aan dit concept. Daarnaast heeft Max nog o.a. gesprekken gevoerd met de FIA aan het begin van het seizoen en ondanks het feit dat er geluiden zijn dat er mogelijk aanpassingen worden doorgevoerd, is de betreffende meeting daarover al weer vooruitgeschoven, mede door het 'betere beeld' wat is ontstaan door de power surges van de Ferrari boys. Dus kan ik me voorstellen dat men op een gegeven moment 'klaar' is met deze 'constructieve' houding.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 09:10
    • NicoS

      Posts: 20.393

      @Herman,
      “En het gevolg daarvan is mogelijks dat er in F1 voor hem geen plaats meer gaat zijn
      Wat niet erg is, hij haat het toch.”

      Sla je niet een beetje door?
      Als Max iets vindt heeft iedereen het erover, en dat is precies wat de bedoeling is.
      Laat mensen er maar over praten en denken, dat helpt meer dan niets zeggen en alles maar slikken zoals het is, naar hem wordt geluisterd.

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 09:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 914

      Wordt er naar Max geluisterd?

      Dat zal maar moeten blijken hé.

      Zoals hier al gezegd in het topic, discussies over eventuele regel aanpassingen zjin naar voren geschoven.

      Het is niet omdat er kritiek is en er mensen zijn die Max gelijk geven (fans, critici, ...) dat er ook effectief geluisterd of iets aan gedaan wordt hé. Tot nog toe in ieder geval niet.



      En nee, ik sla niet door. Als Max bij zijn standpunt blijft dat F1 in zijn huidige vorm ruk is én de FIA verandert niks, dan kan Max toch onmogelijk "het uithangbord" blijven van de sport?

      Dan je zijn kop toch gewoon niet meer zetten op al die producten van zijn de sponsors die miljoenen stoppen in de sport. Da's toch compleet hyprocriet?

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 09:28
  • Larry Perkins

    Posts: 63.599

    Ralf: "Als iemand zo succesvol is als Verstappen, en dat heb ik zelf ook meegemaakt."

    Pardon? In zijn (natte) dromen misschien...

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 07:50
    • Skoda F1

      Posts: 546

      Waarschijnlijk doelt hij op zijn succesvolle broer! Die deze anti raceauto's hopelijk niet bewust hoeft mee te maken..

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 08:03
    • Illym3ns

      Posts: 225

      Hij heeft het van dichtbij meegemaakt inderdaad.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 08:04
    • Larry Perkins

      Posts: 63.599

      Inderdaad, van dichtbij (vermoedelijk), maar niet zelf!

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 08:11
  • da_bartman

    Posts: 6.490

    Nu als zijn collega's, die eigenlijk ook tegen dit motorenreglement zijn, gaan lopen roepen dat ze lekker een middagje met de batterijen hebben gespeeld. Dan zou ik juist Max willen aanraden om er een schepje bovenop te doen.

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 07:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.774

    "Verstappen krijgt tegengas: "Niemand spreekt hem tegen!"

    Ha, of de Verstappens zich iets laten zeggen.
    Opa Frans deed dat niet, die rammelde er gelijk op los, Jos doet dat niet, die rammelde er gelijk op los, en Max rammelt er voorals nog niet op los, uitzonderingen daargelaten dan.

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 08:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.736

      Het wordt tijd dat je dat bakelieten ding de deur uit doet, want die naald lijkt er wel op vastgelijmd inmiddels.

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 08:52
  • shakedown

    Posts: 1.745

    Eeehm Verstappen verkondigd een mening. En dat mag hij.Net als een Perez, Bortoleto, Russell, Hamilton of wie dan ook. Je doet er mee wat je wil.

    Het grote verschil is alleen dat Verstappen niet afhankelijk is van de F1. Ik durf nog wel te stellen dat de F1 meer afhankelijk is van Verstappen dan andersom.

    Verstappen boeit het allemaal niet. Als hij morgen wil stoppen, stopt ie en gaat ie lekker GT3 rijden. Geld heeft ie genoeg.

    Al met al zou de FIA er heel verstandig aan doen morgen met Verstappen om de tafel te gaan zitten en per direct het halve reglement overhoop moeten halen.

    Nu direct 3 maanden pauze, en kijken wat op dit moment te regelen is om de F1 weer op niveau te krijgen. En dan voor volgend jaar jaar of het jaar erop, terug naar een goede motor, elektra eruit, gewicht zwaar omlaag, tanken terug. Sprints weg. Maak de F1 weer tot iets waar teams opties bij hebben. Moeten/kunnen inspelen op ontstane situatie.

    Nu lijkt het heel mooi met de nieuwe generatie kijkers. Echter is de aandachtsspanne elke generatie omlaag gegaan. Zoals het nu gaat haak iedereen af en blijft er niets van de F1 over.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 08:54
  • Pietje Bell

    Posts: 33.739

    Max heeft gezegd dat hij vanavond naar Nürburg vliegt en ik nam aan dat dat vanuit
    Milton Keynes zou zijn waar hij vandaag in de sim had moeten zitten voor Japan, zoals
    elke donderdag voorafgaande aan een GP, maar dat schijnt niet nodig te zijn, want
    zijn jet staat nog aan de grond.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 09:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

