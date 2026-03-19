Max Verstappen was in de afgelopen weken bijzonder kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren keihard uit, en vergeleek de sport zelfs met Mario Kart. Ralf Schumacher vindt dat Verstappen te ver gaat, en stelt dat er iemand aan de bel moet trekken.

Verstappen haalde afgelopen weekend in China meerdere keren keihard uit naar de sport. Hij is nog steeds van mening dat de huidige regels weinig te maken hebben met racen, en hij trok meerdere keren de vergelijking met Mario Kart. Hij verzuchtte ook dat hij niet kan wachten om aankomend weekend in actie te komen op de Nürburgring Nordschleife.

Wat doet Verstappen fout?

Oud-coureur Ralf Schumacher vindt dat Verstappen zich koest moet houden. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij uit: "Ik denk dat Max qua karakter gewoon top is, daar valt niets op aan te merken. Wat op dit moment ontbreekt, en dat is niet ongebruikelijk, is iemand naast hem. Als iemand zo succesvol is als Verstappen, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, dan zijn er natuurlijk weinig mensen die hem tegenspreken."

Volgens Schumacher heeft Verstappen dringend een soort adviseur nodig: "Hij zou er nu goed aan doen om naar zijn vader of een goede vriend te luisteren en zich op de kern te concentreren. Ik denk niet dat het helpt om over Mario Kart te praten. Dat kan hij beter met zijn vrienden doen. Ook helpt het niet om op televisie te zeggen: 'Ik ben blij dat ik nu de Nürburgring heb en Le Mans kan rijden, want dat vind ik leuk. De Formule 1 geeft me geen plezier.' Dat soort dingen helpen niet."

'Je moet hem behouden voor fouten'

Tot slot wil Schumacher Verstappen nog wat vaderlijk advies meegeven: "Ik zou graag willen toevoegen: Ik kijk ernaar als een 50-jarige. Vroeger zou ik precies zo zijn geweest en veel fouten hebben gemaakt. Daarom is het heel erg belangrijk om iemand naast je te hebben die je voor zulke fouten behoedt. Ik heb het gevoel dat dit bij hem ontbreekt."

"Hij is er natuurlijk gewend aan geraakt om door zijn succes min of meer te doen wat hij wil, en daarin erkenning krijgt. Nu is de situatie helemaal anders, want hij rijdt in het middenveld, als hij niet uitvalt. Dat moeten we ook zeggen, helaas. En dan wordt het op een gegeven moment moeilijk."

Verstappen staat nu twee raceweekenden op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft acht WK-punten achter zijn naam staan, die hij allemaal scoorde tijdens de seizoensopener in Australië.