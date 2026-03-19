Charles Leclerc heeft zich uitgesproken over de veelbesproken 2026-reglementen in de Formule 1. Waar meerdere coureurs zich kritisch tonen over het ‘kunstmatige’ karakter van de nieuwe auto’s, ziet de Ferrari-coureur dat toch anders. Volgens hem zorgen de wijzigingen juist voor meer spektakel op de baan, zoals ook zichtbaar was tijdens de Chinese Grand Prix.

De nieuwe generatie wagens is lichter, wendbaarder en leunt veel sterker op elektrische energie, wat leidt tot opvallende duels en het zogeheten jojo-effect. Dat leverde in China meerdere inhaalacties op, al is niet iedereen overtuigd van die ontwikkeling.

Leclerc gaat in tegen kritiek Verstappen en co

Onder meer Max Verstappen liet zich al kritisch uit over de nieuwe regels, net als Lando Norris, Carlos Sainz en Esteban Ocon. Zij hekelen vooral de grote rol van batterijmanagement, die volgens hen ten koste gaat van puur racen.

Leclerc ziet dat anders. “Ik geniet ervan en vanuit de cockpit voelt het helemaal niet zo kunstmatig”, stelt hij. “Natuurlijk zijn er momenten waarop het er wél zo uitziet, bijvoorbeeld als iemand zijn batterij verkeerd gebruikt en ineens enorm snelheid verliest. Maar over het algemeen leren we steeds beter waar we kunnen aanvallen en waar niet. Dat zorgt juist voor interessante gevechten.”

Ferrari-coureur geniet ondanks mislopen podium

De Monegask beleefde in Shanghai een intens gevecht met teamgenoot Lewis Hamilton en George Russell, waarbij de posities constant wisselden. “Ik heb er echt van genoten”, klinkt het. “Misschien dat het team daar anders over denkt, maar voor mij was dit gewoon een toffe race.”

Toch eindigde Leclerc naast het podium. “Uiteindelijk was Lewis gewoon sterker dit weekend. Natuurlijk baal ik dat ik het podium misloop, maar ik weet dat ik alles heb gegeven. Het was een zwaar, maar eerlijk gevecht, met veel tactiek vanuit de cockpit. Dat maakt het juist interessant.”

Kritiekpunt blijft kwalificatie

Hoewel Leclerc positief is over het racen zelf, ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. Vooral de kwalificatie moet volgens hem onder de loep worden genomen. “Het zijn niet meer die auto’s met extreem veel downforce zoals vroeger”, legt hij uit. “We moeten kijken hoe we de kwalificatie weer meer een typisch Formule 1-gevoel kunnen geven, want nu ontbreekt er iets.”

De Ferrari-coureur heeft er vertrouwen in dat de FIA met een oplossing komt. “Ze zijn ermee bezig, dus hopelijk vinden we snel een manier om dat aspect te verbeteren.”