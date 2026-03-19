Leclerc ineens toch wel voorstander nieuwe auto's? "Het is niet kunstmatig"

Leclerc ineens toch wel voorstander nieuwe auto's? "Het is niet kunstmatig"

Charles Leclerc heeft zich uitgesproken over de veelbesproken 2026-reglementen in de Formule 1. Waar meerdere coureurs zich kritisch tonen over het ‘kunstmatige’ karakter van de nieuwe auto’s, ziet de Ferrari-coureur dat toch anders. Volgens hem zorgen de wijzigingen juist voor meer spektakel op de baan, zoals ook zichtbaar was tijdens de Chinese Grand Prix.

De nieuwe generatie wagens is lichter, wendbaarder en leunt veel sterker op elektrische energie, wat leidt tot opvallende duels en het zogeheten jojo-effect. Dat leverde in China meerdere inhaalacties op, al is niet iedereen overtuigd van die ontwikkeling.

Leclerc gaat in tegen kritiek Verstappen en co

Onder meer Max Verstappen liet zich al kritisch uit over de nieuwe regels, net als Lando Norris, Carlos Sainz en Esteban Ocon. Zij hekelen vooral de grote rol van batterijmanagement, die volgens hen ten koste gaat van puur racen.

Leclerc ziet dat anders. “Ik geniet ervan en vanuit de cockpit voelt het helemaal niet zo kunstmatig”, stelt hij. “Natuurlijk zijn er momenten waarop het er wél zo uitziet, bijvoorbeeld als iemand zijn batterij verkeerd gebruikt en ineens enorm snelheid verliest. Maar over het algemeen leren we steeds beter waar we kunnen aanvallen en waar niet. Dat zorgt juist voor interessante gevechten.”

Ferrari-coureur geniet ondanks mislopen podium

De Monegask beleefde in Shanghai een intens gevecht met teamgenoot Lewis Hamilton en George Russell, waarbij de posities constant wisselden. “Ik heb er echt van genoten”, klinkt het. “Misschien dat het team daar anders over denkt, maar voor mij was dit gewoon een toffe race.”

Toch eindigde Leclerc naast het podium. “Uiteindelijk was Lewis gewoon sterker dit weekend. Natuurlijk baal ik dat ik het podium misloop, maar ik weet dat ik alles heb gegeven. Het was een zwaar, maar eerlijk gevecht, met veel tactiek vanuit de cockpit. Dat maakt het juist interessant.”

Kritiekpunt blijft kwalificatie

Hoewel Leclerc positief is over het racen zelf, ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. Vooral de kwalificatie moet volgens hem onder de loep worden genomen. “Het zijn niet meer die auto’s met extreem veel downforce zoals vroeger”, legt hij uit. “We moeten kijken hoe we de kwalificatie weer meer een typisch Formule 1-gevoel kunnen geven, want nu ontbreekt er iets.”

De Ferrari-coureur heeft er vertrouwen in dat de FIA met een oplossing komt. “Ze zijn ermee bezig, dus hopelijk vinden we snel een manier om dat aspect te verbeteren.”

Beri

Posts: 6.866

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 552

    Waarschijnlijk na dat hij een paardenhoofd in zijn bed heeft gevonden is het toch niet zo kunstmatig..

    • + 5
    • 19 maa 2026 - 17:58
    • F1 bekijker

      Posts: 138

      Zulke dingen doet Jos niet.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 18:11
    • StevenQ

      Posts: 10.342

      Liberty Media en de FIA wel

      het lijkt wel of Liberty en de FIA een aantal mensen onder druk zetten om ineens positief te zijn over deze regels

      • + 8
      • 19 maa 2026 - 18:25
    • Pietje Bell

      Posts: 33.763

      @Steven, het lijkt wel of .....? Het is overduidelijk.
      Ook Leclerc is een racer pur sang. Dit is duidelijk niet zijn eigen mening.

      • + 4
      • 19 maa 2026 - 18:28
    • Robin

      Posts: 3.107

      Leclerc heeft de laatste periode ook regelmatig z’n ongezouten mening over Ferrari gegeven en als hij dat durft zie ik niet waarom hij voor de FIA wel bang moet zijn.
      Wat gaan ze doen… hem ontslaan 😅
      De jongens die nu vooraan meedoen vinden het gewoon leuker heel simpel.
      Tikkie hypocriet ? Misschien wel

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 18:50
  • Beri

    Posts: 6.866

    Niet kunstmatig? Yellistener heeft op YouTube een filmpje gepost van de inhaalactie van Russell op hemzelf. Dik 50kmu verschil en een meter of 40 wat Russell achter Leclerc zat. Niet kunstmatig.. mijn roestbruin geoxideerde anjer zal je bedoelen.

    • + 11
    • 19 maa 2026 - 19:15
  • Aajd Flupke

    Posts: 123

    Heeft Charles een aanbod gehad dat hij niet kon weigeren? Dit is wel behoorlijk doorzichtig

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 19:34
  • Pietje Bell

    Posts: 33.763

    Domenicali is helemaal happy.

    Liberty Media, de eigenaar van Formula One Management, is volgens het Italiaanse
    medium AutoRacer] eigenlijk best opgetogen over hoe de Formule 1 er anno 2026 uitziet.
    Daarbij heeft de FOM na de wedstrijd ook gewezen op de vele inhaalmanoeuvres die dat
    weekend werden uitgevoerd, waar ook veel kritiek op kwam vanuit de fans.
    Zo veel dat er op social media kritische berichten werden verwijderd. Daarnaast lijken
    de FIA en Liberty Media geen haast te hebben met het eventueel wijzigen van de regels om de kritische coureurs en fans tegemoet te komen.

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 20:02
  • Pietje Bell

    Posts: 33.763

    Hij is weer leuk! Lollipopman Chinese GP.

    https://youtu.be/xbK2vM2OCOA

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 21:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.763

      Hoe hij Russell nadoet en dan de start van Max hoe hij ingehaald wordt
      en dat beschrijft en dan komt Alonso nog even stuiterend langs! Prachtig.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 21:22

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.706
  • Podiums 51
  • Grand Prix 175
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
