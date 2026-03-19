Perez lacht Verstappen uit over Mario Kart-uitspraak

Perez lacht Verstappen uit over Mario Kart-uitspraak

Sergio Pérez lacht over de Mario Kart-vergelijking die Max Verstappen eerder maakte. Volgens de Nederlander voelen de nieuwe auto's net aan alsof ze soms power-ups gebruiken maar zijn voormalig Red Bull-teamgenoot is het hier niet mee eens. De Mexicaan is weer terug op de F1-startgrid sinds 2024, al verliepen de eerste twee races van dit seizoen met Cadillac met een 16e en 15e positie nog niet heel erg positief.

Pérez baalt van Mario Kart

Na afloop van de Chinese Grand Prix vertelde de Mexicaan over de boordradio: "Ik heb nu een paddenstoel nodig. Hij is verdwenen. Ik weet niet wat er is gebeurd." Volgens de Mexicaan is het dan ook absoluut geen racen. "Ik vond het eerlijk gezegd erg nep. Het gaat allemaal met een knop. Je haalt in en even later word je zelf ingehaald. Ja, in Mario Kart-stijl."

Volgens Pérez kan een coureur wel degelijk verschil maken met de wagen, maar moeten ze eerst nog goed wennen aan de regels. "Uiteindelijk kan de coureur ook het verschil maken, maar het komt erop neer dat het nog erg vroeg is met deze regels, en dat het tijd kost. Maar wat we in Melbourne zagen, als fan gesproken, dat vond ik niet leuk."

Pérez start netjes

Hoewel veel coureurs juist van mening zijn dat de wagens het meeste doen en de coureurs alleen maar de controllers zijn, is Pérez dat dus niet. De Mexicaan gelooft heilig in het feit dat hij uiteindelijk het verschil kan maken ten opzichte van andere coureurs. De Mexicaan startte zijn F1-comeback in Australië als achttiende en eindigde als zestiende. In China startte hij als 21e en eindigde hij al vijftiende. Hij heeft nog geen een keer gewonnen van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die ook zijn comeback maakte. De Fin viel echter wel uit in Melbourne, terwijl Pérez de race kon uitrijden.

F1 Nieuws Max Verstappen Sergio Perez Cadillac

Reacties (7)

Login om te reageren
  • WickieDeViking

    Posts: 778

    Hij lacht niet uit maar om. Een wezenlijk verschil.

    • + 5
    • 19 maa 2026 - 08:16
    • Politik

      Posts: 9.844

      Precies dat!

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 08:21
    • markos

      Posts: 967

      Een typefoutje in de kop in eigen voordeel waarschijnlijk...

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 08:51
    • Need5Speed

      Posts: 3.590

      Als Liberty er nou een punt van gaat maken dat coureurs vooral géén Mario Kart vergelijkingen meer mogen maken... dan wordt het een meme die nooit meer weg gaat.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 09:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.599

    Sergio Pérez Full Race Team Radio | 2026 Chinese Grand Prix
    (19,37 minuten)

    https://youtu.be/R3E46ZQ_1ag

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 08:20
  • Skoda F1

    Posts: 546

    Denk wel dat Perez gelijk heeft! Dat het met een paddenstoel op stukken beter wordt.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 08:43
    • Trelas

      Posts: 1.134

      Formule 1: Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! 😉🤣

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 09:04

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

