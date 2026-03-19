Sergio Pérez lacht over de Mario Kart-vergelijking die Max Verstappen eerder maakte. Volgens de Nederlander voelen de nieuwe auto's net aan alsof ze soms power-ups gebruiken maar zijn voormalig Red Bull-teamgenoot is het hier niet mee eens. De Mexicaan is weer terug op de F1-startgrid sinds 2024, al verliepen de eerste twee races van dit seizoen met Cadillac met een 16e en 15e positie nog niet heel erg positief.

Pérez baalt van Mario Kart

Na afloop van de Chinese Grand Prix vertelde de Mexicaan over de boordradio: "Ik heb nu een paddenstoel nodig. Hij is verdwenen. Ik weet niet wat er is gebeurd." Volgens de Mexicaan is het dan ook absoluut geen racen. "Ik vond het eerlijk gezegd erg nep. Het gaat allemaal met een knop. Je haalt in en even later word je zelf ingehaald. Ja, in Mario Kart-stijl."

Volgens Pérez kan een coureur wel degelijk verschil maken met de wagen, maar moeten ze eerst nog goed wennen aan de regels. "Uiteindelijk kan de coureur ook het verschil maken, maar het komt erop neer dat het nog erg vroeg is met deze regels, en dat het tijd kost. Maar wat we in Melbourne zagen, als fan gesproken, dat vond ik niet leuk."

Pérez start netjes

Hoewel veel coureurs juist van mening zijn dat de wagens het meeste doen en de coureurs alleen maar de controllers zijn, is Pérez dat dus niet. De Mexicaan gelooft heilig in het feit dat hij uiteindelijk het verschil kan maken ten opzichte van andere coureurs. De Mexicaan startte zijn F1-comeback in Australië als achttiende en eindigde als zestiende. In China startte hij als 21e en eindigde hij al vijftiende. Hij heeft nog geen een keer gewonnen van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die ook zijn comeback maakte. De Fin viel echter wel uit in Melbourne, terwijl Pérez de race kon uitrijden.