Mercedes heeft met een overtuigende zege in Australië meteen een statement gemaakt in het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt die prestatie al veel over de machtsverhoudingen. De Oostenrijker vreest zelfs dat Max Verstappen en Red Bull Racing voorlopig geen rol van betekenis zullen spelen in de titelstrijd.

Tijdens de Grand Prix van Australië stond er geen maat op George Russell en Mercedes. De Brit veroverde poleposition en reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning, terwijl Andrea Kimi Antonelli en de Ferrari’s op afstand werden gehouden. Red Bull en McLaren kwamen er nauwelijks aan te pas, mede doordat Verstappen na een crash in de kwalificatie een lastige inhaalrace moest rijden.

Marko ziet Mercedes duidelijk sneller

Voor Marko is de conclusie na één weekend al duidelijk. Volgens de ervaren adviseur heeft Mercedes momenteel een duidelijke voorsprong op de concurrentie.

“Mercedes ligt momenteel gewoon een stuk voor op de rest, ergens tussen de drie en vijf tienden per ronde”, klinkt het bij Kronen Zeitung. “Dat zag je ook aan Antonelli. Hij zakte op een bepaald moment terug naar de zevende plaats, maar reed daarna in korte tijd weer naar P2. In die fase was hij ongeveer een seconde per ronde sneller dan de rest van het veld.”

Volgens Marko toont dat volgens hem vooral aan hoe sterk het totale pakket van Mercedes momenteel is.

Hoop op verbetering bij Red Bull

Toch ziet Marko ook lichtpuntjes bij Red Bull, met name op het vlak van de krachtbron. Die zou volgens hem beter presteren dan sommige critici vooraf hadden verwacht.

“De motor was betrouwbaar én competitief. Dat is belangrijk om te benadrukken, want er waren vooraf behoorlijk wat twijfels over”, stelt de Oostenrijker. “Voor elk circuit moeten we ook een specifieke programmatie maken voor het energiemanagement. In Shanghai ligt dat bijvoorbeeld anders, omdat je daar meer remzones hebt en dus makkelijker energie kan terugwinnen. Misschien kan Max daar weer wat meer genieten.”

Toch blijft Marko in zijn eindconclusie bijzonder somber over de titelstrijd. “Als ik eerlijk ben: in de strijd om het wereldkampioenschap zie ik Max dit seizoen niet echt meedoen.”