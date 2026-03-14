Marko ziet het somber in voor Verstappen: "Zie Max niet meedoen voor wereldtitel"

Mercedes heeft met een overtuigende zege in Australië meteen een statement gemaakt in het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt die prestatie al veel over de machtsverhoudingen. De Oostenrijker vreest zelfs dat Max Verstappen en Red Bull Racing voorlopig geen rol van betekenis zullen spelen in de titelstrijd.

Tijdens de Grand Prix van Australië stond er geen maat op George Russell en Mercedes. De Brit veroverde poleposition en reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning, terwijl Andrea Kimi Antonelli en de Ferrari’s op afstand werden gehouden. Red Bull en McLaren kwamen er nauwelijks aan te pas, mede doordat Verstappen na een crash in de kwalificatie een lastige inhaalrace moest rijden.

Marko ziet Mercedes duidelijk sneller

Voor Marko is de conclusie na één weekend al duidelijk. Volgens de ervaren adviseur heeft Mercedes momenteel een duidelijke voorsprong op de concurrentie.

“Mercedes ligt momenteel gewoon een stuk voor op de rest, ergens tussen de drie en vijf tienden per ronde”, klinkt het bij Kronen Zeitung. “Dat zag je ook aan Antonelli. Hij zakte op een bepaald moment terug naar de zevende plaats, maar reed daarna in korte tijd weer naar P2. In die fase was hij ongeveer een seconde per ronde sneller dan de rest van het veld.”

Volgens Marko toont dat volgens hem vooral aan hoe sterk het totale pakket van Mercedes momenteel is.

Hoop op verbetering bij Red Bull

Toch ziet Marko ook lichtpuntjes bij Red Bull, met name op het vlak van de krachtbron. Die zou volgens hem beter presteren dan sommige critici vooraf hadden verwacht.

“De motor was betrouwbaar én competitief. Dat is belangrijk om te benadrukken, want er waren vooraf behoorlijk wat twijfels over”, stelt de Oostenrijker. “Voor elk circuit moeten we ook een specifieke programmatie maken voor het energiemanagement. In Shanghai ligt dat bijvoorbeeld anders, omdat je daar meer remzones hebt en dus makkelijker energie kan terugwinnen. Misschien kan Max daar weer wat meer genieten.”

Toch blijft Marko in zijn eindconclusie bijzonder somber over de titelstrijd. “Als ik eerlijk ben: in de strijd om het wereldkampioenschap zie ik Max dit seizoen niet echt meedoen.”

 

Rimmer

Posts: 13.195

Komt wel goed joh. Dit was precies de uitdaging waar Max zin in had. Dit is 100% zijn eigen keuze. Nu moet hij karakter tonen, mondje dicht houden en werken. In 2029 komen er vast weer kansen om het gat naar Mercedes te dichten. Tot die tijd even doorbijten want wie zijn billen brandt moet nou e... [Lees verder]

  • 14 maa 2026 - 08:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Elektropunkz

    Posts: 942

    Nou, dan maar hopen dat ze voor de race een ander programmaatje hebben geschreven dan voor de race, want Max lijkt momenteel op grumpy cat

    Maar wie wil er nou niet op grumpy cat lijken ?

    • 14 maa 2026 - 07:41
  • Rimmer

    Posts: 13.195

    Komt wel goed joh. Dit was precies de uitdaging waar Max zin in had. Dit is 100% zijn eigen keuze. Nu moet hij karakter tonen, mondje dicht houden en werken. In 2029 komen er vast weer kansen om het gat naar Mercedes te dichten. Tot die tijd even doorbijten want wie zijn billen brandt moet nou eenmaal op de blaren zitten. Dat geldt ook voor Max.

    • 14 maa 2026 - 08:44
    • Schumi86

      Posts: 597

      Helemaal gelijk, rb is klaar de komemde jaren.

      • 14 maa 2026 - 09:11
  • F1 bekijker

    Posts: 99

    Dat kon ik je ook wel vertellen.

    • 14 maa 2026 - 08:45

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

