Carlos Sainz Jr. heeft gereageerd op het besluit om de Formule 1-races in het Midden-Oosten voorlopig te schrappen. Door het aanhoudende conflict in de regio zullen zowel de Bahrain Grand Prix als de Saudi Arabian Grand Prix dit seizoen niet doorgaan.

De beslissing werd genomen door Fédération Internationale de l'Automobile en Formula One Group, die veiligheid momenteel als absolute prioriteit zien. Ook de bijhorende opstapklassen – Formula 2, Formula 3 en F1 Academy – hebben hun geplande races in de regio geschrapt.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



— Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Formule 1 past kalender aan

Oorspronkelijk zou de Formule 1 na de race in Japanese Grand Prix in Suzuka naar Bahrein trekken voor de derde ronde van het seizoen. Vervolgens stond ook de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma.

Door de recente ontwikkelingen in de regio heeft de Formule 1 echter besloten beide races te annuleren en te vervangen. Daardoor ontstaat er een langere pauze op de kalender, want na Suzuka ligt het kampioenschap stil tot begin mei, wanneer de Miami Grand Prix wordt verreden.

Sainz hoopt op snelle terugkeer

Sainz reageerde via sociale media op het nieuws en benadrukte vooral dat hij hoopt dat de situatie in de regio snel verbetert.

“Na het nieuws en de moeilijke beslissing van de F1, de FIA en de promotors hoop ik vooral dat het conflict zo snel mogelijk eindigt en dat iedereen veilig blijft”, schreef de coureur van Williams Racing.

Tegelijkertijd hoopt de Spanjaard dat de sport in de toekomst opnieuw kan terugkeren naar het Midden-Oosten. “Racen in het Midden-Oosten voelt altijd speciaal. Hopelijk kunnen we er weer rijden zodra de omstandigheden dat toelaten.”