Sainz spreekt zich uit over situatie in Midden-Oosten: "Dat hoop ik echt"

Sainz spreekt zich uit over situatie in Midden-Oosten: "Dat hoop ik echt"

Carlos Sainz Jr. heeft gereageerd op het besluit om de Formule 1-races in het Midden-Oosten voorlopig te schrappen. Door het aanhoudende conflict in de regio zullen zowel de Bahrain Grand Prix als de Saudi Arabian Grand Prix dit seizoen niet doorgaan.

De beslissing werd genomen door Fédération Internationale de l'Automobile en Formula One Group, die veiligheid momenteel als absolute prioriteit zien. Ook de bijhorende opstapklassen – Formula 2, Formula 3 en F1 Academy – hebben hun geplande races in de regio geschrapt.

Formule 1 past kalender aan

Oorspronkelijk zou de Formule 1 na de race in Japanese Grand Prix in Suzuka naar Bahrein trekken voor de derde ronde van het seizoen. Vervolgens stond ook de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma.

Door de recente ontwikkelingen in de regio heeft de Formule 1 echter besloten beide races te annuleren en te vervangen. Daardoor ontstaat er een langere pauze op de kalender, want na Suzuka ligt het kampioenschap stil tot begin mei, wanneer de Miami Grand Prix wordt verreden.

Sainz hoopt op snelle terugkeer

Sainz reageerde via sociale media op het nieuws en benadrukte vooral dat hij hoopt dat de situatie in de regio snel verbetert.

“Na het nieuws en de moeilijke beslissing van de F1, de FIA en de promotors hoop ik vooral dat het conflict zo snel mogelijk eindigt en dat iedereen veilig blijft”, schreef de coureur van Williams Racing.

Tegelijkertijd hoopt de Spanjaard dat de sport in de toekomst opnieuw kan terugkeren naar het Midden-Oosten. “Racen in het Midden-Oosten voelt altijd speciaal. Hopelijk kunnen we er weer rijden zodra de omstandigheden dat toelaten.”

f(1)orum

Posts: 9.734

Misschien dat Carlos met zijn strategisch onderlegd brein kan helpen in het beëindigen van dat conflict, hij kan met zijn Williams iig extra gewicht in de strijd gooien aldaar?



Net als Max en Hadjar, schijnbaar....

  • 1
  • 18 maa 2026 - 10:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (3)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.734

    Misschien dat Carlos met zijn strategisch onderlegd brein kan helpen in het beëindigen van dat conflict, hij kan met zijn Williams iig extra gewicht in de strijd gooien aldaar?



    Net als Max en Hadjar, schijnbaar....

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 10:51
    • Hagueian

      Posts: 8.580

      Zijn vader zal wel wat belangen hebben daar na zijn avonturen in de zandduinen. Het bredere plaatje is bij die lui ver te zoeken.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 20:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.594

    Sainz: "Ik hoop vooral dat het conflict zo snel mogelijk eindigt en dat iedereen veilig blijft.”

    Ik hoop (en reken) erop dat Carlos met iedereen de lokale bevolking bedoelt, want de F1 zou super beveiligd langskomen en weer vertrekken, maar jongens, je zou er maar geboren zijn...
    Met dat in het achterhoofd is de F1 en het bijbehorende circus totaal niet van belang.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 20:28

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.339
  • Podiums 29
  • Grand Prix 234
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Williams
