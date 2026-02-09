De Formule 1-teams mogen deze week weer aan de bak tijdens de tweede testweek in Bahrein. Twee weken geleden kwamen ze al in actie op het circuit van Barcelona, en daar gebeurden een aantal opvallende dingen. Giedo van der Garde was onder de indruk van Red Bull, maar ziet Mercedes nog wel als de favoriet.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent dat niemand echt weet waar ze staan, en dat iedereen elke testminuut hard nodig heeft. In Barcelona kende vooral Mercedes een foutloze week. Ze reden ruim vijfhonderd rondjes, waren snel en hun W17 oogde ook zeer competitief.

Ook Red Bull gooide hoge ogen, en dat was voor veel mensen een enorme verrassing. Red Bull rijdt namelijk rond met een eigen krachtbron, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Ze rijden voor het eerst met deze eigen Red Bull Powertrains-motor, en het was de verwachting dat ze tegen de nodige kinderziektes zouden aanlopen.

Is Mercedes de favoriet?

Toch is Mercedes nog steeds de favoriet, zo vindt ook voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. In een interview met Motorsport.com bespreekt hij de eerste prestaties van de Zilverpijlen: "Ik vind Mercedes echt heel goed. Je zag ook de racesimulatie die ze hebben gedaan: dat was echt spectaculair." Mercedes lijkt de grote favoriet te zijn: "Ja, die steken er nu misschien bovenuit."

Van der Garde stelt wel dat ze in Brackley nog niet te vroeg kunnen juichen: "Het is Barcelona, het is koud in januari. Mercedes is ook altijd goed in de kou." Hij is vooral benieuwd hoe Mercedes het gaat doen tijdens de aankomende testweken in Bahrein: "Dan weet je pas echt wie er het beste voor staat."

Maakt Red Bull kans?

Ook Red Bull maakte een sterke indruk op Van der Garde: "Ik was wel verrast dat ze veel kilometers hebben kunnen rijden, dat ze eigenlijk weinig problemen hadden met de motor zelf. Dat is wel een echt pluspunt. De auto zag er eigenlijk best wel relatief goed uit. Ik had verwacht dat ze iets verder terug zouden staan vergeleken met de rest van het veld. Maar het concept dat ze hebben bedacht, is slim en goed."

"Ik hoop dat ze dat kunnen doortrekken en dat ze er uiteindelijk gewoon bijstaan, want je wil natuurlijk wel hebben dat zo'n team gaat meestrijden, vooral met Max Verstappen natuurlijk."