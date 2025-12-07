user icon
Verstappen onttroond in Abu Dhabi: Norris nu officieel wereldkampioen

Verstappen onttroond in Abu Dhabi: Norris nu officieel wereldkampioen

Lando Norris heeft zijn grootste mijlpaal bereikt in de Formule 1. Na de Grand Prix in Anbu Dhabi is de McLaren-coureur niet meer te achterhalen door Oscar Piastri of Max Verstappen, wat inhoudt dat de Brit voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen is. 

De afgelopen twee jaar zijn voor Norris enorm snel gegaan. Aan het begin van het F1-seizoen in 2024, had de 26-jarige nog niet eens een Grand Prix-overwinning, maar wist daar verandering in te brengen in Miami. Vanaf dat moment beschikt Norris over een van de betere auto's, maar weet Verstappen dat jaar nog wel de wereldtitel te behouden.

Norris verrast door teamgenoot Piastri 

Begin 2025 is het duidelijk dat McLaren wederom over de beste auto beschikt. Norris profiteerde daarvan optimaal tijdens de eerste race in Melbourne, maar werd vervolgens verrast door zijn teamgenoot Piastri. De Australiër - die het in zijn eerste twee seizoenen aflegde tegen Norris - pakte maar liefst vier overwinningen in de eerste zes races. Het is duidelijk dat Norris, die in 2024 afgebluft werd door Verstappen, wederom zal moeten knokken om wereldkampioen te worden. 

Voor de zomerstop wint Norris dan ook slechts vijf races. Daarbij rijdt hij zijn McLaren kapot achterop Piastri, waar hij dure punten verspeelt. Het lijkt er dan sterk op dat hij ook in 2025 geen wereldkampioen gaat worden. 

Norris herpakte zich geweldig na drama in Zandvoort

Het doek leek definitief te vallen in Nederland. Tijdens de GP op Zandvoort rijdt Norris op de tweede plek achter Piastri, maar valt uit door een olielek. Een hard gelach voor de Brit zelf, die dan maar liefst 34 punten achterstaat op zijn teamgenoot. 

Maar nadien heeft Norris zich geweldig herpakt. De man uit Bristol liet weer de snelheid zien van voorgaande jaren en dat leverde hem overwinningen op in Mexico en Brazilië. Daarbij stortte Piastri in en crashte in Azerbeidzjan, waardoor zijn jagende teamgenoot weer in wist te lopen. Uiteindelijk gaf Norris een galavoorstelling in Mexico, wat hem de leiding in het WK opleverde. 

Verstappen onttroond, Norris in exclusief rijtje

Die leiding gaf Norris uiteindelijk vleugels en wist die niet meer uit handen te geven. Ondanks dat Verstappen en Red Bull Racing vanaf de GP op Monza - met overwinningen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten - nadrukkelijk op de deur klopten, bleef de Engelsman ijskoud en deelde de genadeklap uit in Abu Dhabi. 

Norris heeft zichzelf met zijn eerste wereldtitel in een exclusief rijtje gezet. Na Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton en Jenson Button, is hij de elfde wereldkampioen uit Engeland. 

 

 

Smock

Posts: 294

#huilevenverderineenhoekje

  • 27
  • 7 dec 2025 - 15:45
Reacties (65)

  • Beetle

    Posts: 2.405

    Straatfeest 🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

    • + 8
    • 7 dec 2025 - 15:33
  • 919

    Posts: 3.907

    Petje af!

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:33
  • avda

    Posts: 191

    Goed gereden de laatste race.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:35
    • De Vogel is Geland

      Posts: 672

      -1 positie. Cruise control ritje

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 15:59
    • avda

      Posts: 191

      Meer hoefde hij niet te doen. Tandje bijgezet na de pitstop, snel iedereen ingehaald en weer op de cruise.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:00
  • Supa

    Posts: 2.632

    Landooooooooooo!!!

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:35
  • Stoffelman

    Posts: 6.221

    Proficiat Lando.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:40
  • MaxFan2025

    Posts: 14

    Felicitaties aan Norris.
    Wederom een britse psychiatrisch patient als kampioen.
    Nu maar hopen dat de plank niet te ver is gesleten voor hem.
    Met dank aan de puntjes van Oscar in Hongarije #nietopeigenkracht

    • + 9
    • 7 dec 2025 - 15:43
    • Smock

      Posts: 294

      #huilevenverderineenhoekje

      • + 27
      • 7 dec 2025 - 15:45
    • Sambalbei

      Posts: 1.828

      Beetje zielige reactie... Ja, ik ben ook Maxfan, maar Norris een terechte kanpioen, zonder twijfel!

      • + 19
      • 7 dec 2025 - 15:47
    • dutchiceman

      Posts: 5.509

      De zure verliezers komen vanzelf bovendrijven.

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 15:52
    • avda

      Posts: 191

      RB jasje kan voor even weer de kast in.
      Een frisse neus doet wonderen.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 15:53
    • d07

      Posts: 2.581

      Deze trieste reacties waren te verwachten. Zure losers..

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:59
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Typische reactie van een Max fanboy en succesfan die iedereen alles misgunt.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:09
    • gronkspike

      Posts: 91

      Heerlijk dit soort reacties. De echte fanboys komen nu boven drijven. Succes met verwerken. Misschien heb je daar wat hulp bij nodig? #nietopeigenkracht

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:10
    • jd2000

      Posts: 7.495

      Zo zielig slechte verliezers.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:12
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      Je kan het ook anders bekijken, feit dat jullie hier de aandacht opleggen is omdat het een ubber dominante titel was natuurlijk ...

      Persoonlijk wist ik vorige week al dat het voorbij was, it is what it is op naar 2026, maar voor mij is dit een mager jaartje zo gaat hij in de bovenlade daar kan je van op aan.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:41
  • Sambalbei

    Posts: 1.828

    Ik als Verstappenfan zegt: Gefeliciteerd Norris, je hebt het verdiend!

    • + 11
    • 7 dec 2025 - 15:43
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Sportief

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:10
    • MrStef85

      Posts: 6.556

      @SennaS dan ook misschien een keer ophouden als Max heeft gewonnen, dat hij een raket onder zijn reet had. Lando imderdaad terecht gewonnen.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:20
    • Sambalbei

      Posts: 1.828

      Al was Norris deze race 4e geworden en Max dus kampioen, dan was Max de terechte wereldkampioen. Maar ze waren aan elkaar gewaagd en Norris trok net aan het langste eind, dus... Terechte kampioen

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:25
  • Damon Hill

    Posts: 19.624

    Gefeliciteerd Lando! Prachtig om die emotie te zien! Je bent na de motorplof in Zandvoort mentaal sterk gebleven en hebt alles gegeven. Geniet ervan!

    • + 5
    • 7 dec 2025 - 15:43
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 729

    Sterk gereden race van Norris, hij hoefde niets bijzonders te doen. Kampioen!

    Toch ook mooi om hem te zien winnen. Piastri zal het zwaarst hebben van de drie. Verstappen had mooie woorden voor z'n team en zei niet teleurgesteld te zijn. Hij heeft een waanzinnig seizoen gereden, verloor een keer zijn cool en daarmee eigenlijk ook het kampioenschap. Op naar volgend jaar, met hopelijk een gezelliger forum...

    • + 9
    • 7 dec 2025 - 15:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.991

      Hoezo, ga je weg dan?

      • + 11
      • 7 dec 2025 - 15:51
    • dutchiceman

      Posts: 5.509

      😂😂

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:53
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 729

      Of je leest het lange draadje van gisteren eens terug...

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 15:53
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Haha,
      Ik wil niet l*llig doen maar als hij bij een team zonder papaya rules had gereden zoals rbr dan was hij met gemak 2 voudig wk.
      Alles in dienst van 1 coureur met een waterdrager .

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:12
    • Canson Po

      Posts: 2.886

      SennaS geloof je dat nu echt?

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:44
  • V10NOS

    Posts: 177

    Gun het Lando wel en Max heeft echt het uiterste eruit gehaald. Niemand had ooit kunnen denken dat Verstappen nog tot de laatste race mee had kunnen doen met deze auto. 100 punten achterstand! Altijd blijven vechten en de meeste poles gehaald. Maar als ik het iemand gun is het Norris. Mooi voor hem.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 15:46
  • GPYesterday

    Posts: 303

    Had Antonelli de fout niet gemaakt, Dan was Max kampioen. Het kan verkeren. Geluk of net geen geluk. Dat kan je de WK kosten.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 15:47
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.521

      Dan had Piastri gewoon moeten liften vandaag.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 15:52
    • dutchiceman

      Posts: 5.509

      Had McLaren niet stom geweest in Vegas.
      Tja.
      Was de Mercedes niet geploft in Zandvoort. Tja.
      Was Verstappen niet boos geworden in Spanje. Tja.

      • + 7
      • 7 dec 2025 - 15:54
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 729

      Mathematisch heb je gelijk, maar dan had Piastri zich laten zakken: lood om oud ijzer...

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:55
    • Di Stefano

      Posts: 352

      Heeft geen enkele zin om naar Kimi te wijzen. Als Max in Spanje niet zo lomp was geweest, als McLren vorige week en in Las Vegas niet zo lomp waren geweest, als als als....Norris gewoon terecht kampioen, heeft ook genoeg pech gehad.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:11
    • V10NOS

      Posts: 177

      Het seizoen is 21 wedstrijden. Red Bull had tot Monza gewoon een matige auto. Alles vanaf Monza is voor mij een dikke bonus geweest. Max heeft dit seizoen voor de hele wereld nog interessant gemaakt. Max heeft zelfs, als zgn slechterik, nog veel sympathie gewonnen ook nog. Al vind ik persoonlijk een slechterik wat leuker.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:13
    • koppie toe

      Posts: 4.979

      Gelukkig gaat het over 24 races en een handvol sprints
      Norris het beste gedaan en Max de meeste wins.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:51
  • Bego

    Posts: 16

    Max heeft dit jaar maar een fout gemaakt, maar deze fout heeft hem de 5e wereldkampioenschap gekost.
    Metten nadat hij in Spanje in de auto van Russel in is gereden, heb ik gezegd, “Dat heeft je nu de titel gekost”, en zo is het nu daadwerkelijk uitgekomen.
    Had hij toen Russel gewoon laten inhalen, had hij 10 punten gekregen i.p.v. 1, en dan was hij vandaag weer de wereldkampioen geworden.
    Zo zie je dat je een fout de kampioenschap kan kosten.
    Jammer… maar voor de rest was hij de meest foutloze rijder van 2025, en een erg spannende seizoen.

    • + 6
    • 7 dec 2025 - 15:47
    • Lulham

      Posts: 639

      Russell is met dubbel L!

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 15:55
    • De Vogel is Geland

      Posts: 672

      Gast. Iedereen loopt wel iets op tijdens een seizoen. Norris crashte ook achterin piastro. Vergeet Anton niet die Verstappen er uit kegelde

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:00
    • Illym3ns

      Posts: 204

      Het hangt nooit af van 1 moment. Zonder Max zn talent was er überhaupt geen spannende seizoensfinale geweest.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 16:03
    • Smock

      Posts: 294

      Pfoeh goed dat je dat gezegd hebt. Ik heb voor de zomerstop gezegd om Norris niet uit te vlakken en dat hij terug zou komen en zo is het nu daadwerkelijk uitgekomen. Krijg ik nu een lolly?

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:13
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Als als telt niet.
      Mcl heeft ook veel punten van hun coureurs vernageld.
      Mcl had ook tijdelijk de papay rules kunnen afschaffen

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:17
  • Larry Perkins

    Posts: 61.971

    Alle fans van LANDO NORRIS en McLaren van harte gefeliciteerd! Knappe prestatie!

    • + 4
    • 7 dec 2025 - 15:49
    • koppie toe

      Posts: 4.979

      Dank je, nu durf ik iig met mijn Norris pet over straat. 🤓

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 16:53
    • Larry Perkins

      Posts: 61.971

      Doe gerust, het regent behoorlijk dus er zullen weinig gekkies op straat zijn om je petje te verbranden...

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 17:07
  • Smock

    Posts: 294

    Nu al zin in het volgende seizoen wanneer het zich op deze manier voortzet. 3 serieuze titelhebbers en met een Ferrari en Mercedes die het af en toe ook goed doen, kan het wel weer heel interessant seizoen worden!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 15:50
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.521

    Ja helaas kwam Norris ook niet in de problemen omdat Ferrari, Mercedes en de rest gewoon te traag was.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 15:51
  • schwantz34

    Posts: 41.549

    Na maar liefst 1.457 dagen de #1 op zijn auto te hebben gehad, mag Max die nu overdragen aan Lando die het gewoon oprecht verdiend heeft!

    P.s Hopelijk pleuren ze bij McLaren die belachelijke papaya rules wel overboord volgend seizoen!

    • + 6
    • 7 dec 2025 - 15:53
  • Brummbär

    Posts: 691

    Mooi einde aan een mooi seizoen.
    Mooie winnaar.
    Mooi.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:04
  • Larry Perkins

    Posts: 61.971

    "Norris heeft zichzelf met zijn eerste wereldtitel in een exclusief rijtje gezet. Na Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton en Jenson Button, is hij de elfde wereldkampioen uit Engeland."

    Tip voor de schrijvert: Schotten zijn geen Engelsen!

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:05
  • HoekieWoutstra

    Posts: 2.181

    Stewart is een Schot.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:06
  • Illym3ns

    Posts: 204

    Norris kampioen, terecht. Al is het momentje met Tsunoda wel discutabel. Tsunoda liet in mijn ogen net genoeg ruimte. Was Norris wellicht in verkeer komen na zn straf en pitstop en zag het er misschien anders uit. Maar Norris reed vandaag als een waardig kampioen en heeft het zelf gedaan, zonder hulp van anderen.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:06
  • SennaS

    Posts: 11.072

    Hoppa en dat met de papaya rules, dat geeft toch extra waarde aan het wk.
    Hij heeft met gelijke materiaal tegen een top teamgenoot moeten veechten het tegen Max.
    Mcl heeft hem het leven niet makkelijk gemaakt. Bij rbr was hij allang 2 voudig wk geweest als alles in die st van hem moest zijn.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:08
  • SennaS

    Posts: 11.072

    En Max fan ook gefeliciteerd, ondanks hij geen wk is geworden. Hij had het ook verdiend.
    Dankzij deze beest van een coureur is het seizoen nog enigszins spannend geworden.
    I

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:14
    • schwantz34

      Posts: 41.549

      Dit moet wel haast (op de valreep) je beste post van het jaar zijn!

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 16:16
    • SennaS

      Posts: 11.072

      Nee hoor, ik heb veel vaker Max geprezen en bestempeld als 1 vd beste ooit, echter sommigen zijn blind voor positieve reacties en reageren alleen fel als je wat kritiek hebt.

      • + 2
      • 7 dec 2025 - 16:19
    • mario

      Posts: 14.693

      @schwantz: SennaS kan dat dus wel.... Wanneer ga jij een keer de beste post van jezelf maken????

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 16:24
  • mario

    Posts: 14.693

    Max was voor velen ongenaakbaar en dat klopt ook voor een deel wel.... Maar nu wel onttroond door een waardige Wereldkampioen!!!! Lando heeft laten zien dat je ook de "beste" van de troon kunt stoten en dat heeft ie met verve gdaan.....
    Max was enorm goed teruggekomen in de strijd om het WK en daar ook alleen maar respect voor, maar uiteindelijk moest ook Max z'n meerdere erkennen in Lando.... Hij heeft gedaan wat ie moest doen.... Hij zou niet met de druk om kunnen gaan??? Hij heeft laten zien dat ie het juist wel kon en dat hij Max niet in z'n hoofd zou laten.... Petje af en fantastisch gedaan Lando!!!

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:18
  • mario

    Posts: 14.693

    Terechte kampioen en hoe goed ben je dan dat je Max kunt onttronen!!!!

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 16:25
  • neor2

    Posts: 1.547

    Jammer voor Max, na 104 punten achterstand was winnen een legendarische prestatie geweest.

    Aan de andere kant gun ik het Norris ook wel, dat hij ‘m bijna verloor met veruit de snelste auto lag op veel momenten meer aan het team dan aan zijn prestaties.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:26
  • Patrace

    Posts: 6.387

    Terechte en dus verdiende kampioen.
    Verstappen heeft gedaan wat hij moest doen en Norris heeft ook gedaan wat hij moest doen, en dan is het logische resultaat dat Norris kampioen is.
    Vooral voor Piastri is dit wel zuur, want je weet niet of je ooit weer in de positie komt dat je kampioen kunt worden.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:31
  • koppie toe

    Posts: 4.979

    Wat een hoop lof voor Norris zeg.
    Nooit gedacht dat een aantal van jullie dat uit het toetsenbordje konden krijgen. ;)

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 16:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.991

      Die willen geen ruzie met koppie toe natuurlijk.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 17:27

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

