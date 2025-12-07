Lando Norris heeft zijn grootste mijlpaal bereikt in de Formule 1. Na de Grand Prix in Anbu Dhabi is de McLaren-coureur niet meer te achterhalen door Oscar Piastri of Max Verstappen, wat inhoudt dat de Brit voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen is.

De afgelopen twee jaar zijn voor Norris enorm snel gegaan. Aan het begin van het F1-seizoen in 2024, had de 26-jarige nog niet eens een Grand Prix-overwinning, maar wist daar verandering in te brengen in Miami. Vanaf dat moment beschikt Norris over een van de betere auto's, maar weet Verstappen dat jaar nog wel de wereldtitel te behouden.

Norris verrast door teamgenoot Piastri

Begin 2025 is het duidelijk dat McLaren wederom over de beste auto beschikt. Norris profiteerde daarvan optimaal tijdens de eerste race in Melbourne, maar werd vervolgens verrast door zijn teamgenoot Piastri. De Australiër - die het in zijn eerste twee seizoenen aflegde tegen Norris - pakte maar liefst vier overwinningen in de eerste zes races. Het is duidelijk dat Norris, die in 2024 afgebluft werd door Verstappen, wederom zal moeten knokken om wereldkampioen te worden.

Voor de zomerstop wint Norris dan ook slechts vijf races. Daarbij rijdt hij zijn McLaren kapot achterop Piastri, waar hij dure punten verspeelt. Het lijkt er dan sterk op dat hij ook in 2025 geen wereldkampioen gaat worden.

Norris herpakte zich geweldig na drama in Zandvoort

Het doek leek definitief te vallen in Nederland. Tijdens de GP op Zandvoort rijdt Norris op de tweede plek achter Piastri, maar valt uit door een olielek. Een hard gelach voor de Brit zelf, die dan maar liefst 34 punten achterstaat op zijn teamgenoot.

Maar nadien heeft Norris zich geweldig herpakt. De man uit Bristol liet weer de snelheid zien van voorgaande jaren en dat leverde hem overwinningen op in Mexico en Brazilië. Daarbij stortte Piastri in en crashte in Azerbeidzjan, waardoor zijn jagende teamgenoot weer in wist te lopen. Uiteindelijk gaf Norris een galavoorstelling in Mexico, wat hem de leiding in het WK opleverde.

Verstappen onttroond, Norris in exclusief rijtje

Die leiding gaf Norris uiteindelijk vleugels en wist die niet meer uit handen te geven. Ondanks dat Verstappen en Red Bull Racing vanaf de GP op Monza - met overwinningen in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten - nadrukkelijk op de deur klopten, bleef de Engelsman ijskoud en deelde de genadeklap uit in Abu Dhabi.

Norris heeft zichzelf met zijn eerste wereldtitel in een exclusief rijtje gezet. Na Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton en Jenson Button, is hij de elfde wereldkampioen uit Engeland.