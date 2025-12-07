user icon
Verstappen geniet van de druk: "Dan lever ik meestal"

Verstappen geniet van de druk: "Dan lever ik meestal"

Max Verstappen start de seizoensfinale in Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. In de kwalificatie maakte hij zijn achterstand op de McLarens goed, en hij liet de druk van zich afglijden. Verstappen had daar geen problemen mee, en stelt dat hij daar wel van kan genieten.

Verstappen had in de vrije trainingen nog een flinke achterstand op zijn McLaren-titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Bij Red Bull werd er in de nacht hard doorgewerkt, en dat leverde Verstappen gouden bergen op. Hij vloog over het circuit van Yas Marina, en noteerde in Q3 twee tijden die goed genoeg waren voor de pole position.

Norris noteerde de tweede tijd, en deelt vandaag de eerste startrij met Verstappen. De opdracht voor Norris is simpel; hij moet op het podium finishen om wereldkampioen te worden. Verstappen moet dus zien te voorkomen dat de Brit in de top drie eindigt. Hij zal zich echter vooral op zichzelf focussen, en wil 'gewoon' de race winnen.

Hoe ging Verstappen met de druk om?

Verstappen had in ieder geval genoten van de kwalificatie, zo stelde hij tijdens de persconferentie: "Het voelde heel erg goed. Er stond behoorlijk wat druk op om het maximale eruit te halen. Het deed me denken aan 2021: toen had ik hier ook een heel erg goede kwalificatie. Ik houd hier wel van. Als de druk het hoogst is en er echt gepresteerd moet worden, dan lever ik meestal, omdat ik daar wel van kan genieten."

'Alles viel op zijn plek'

Volgens Verstappen ging alles in de kwalificatie helemaal volgens plan. Hij stelt dat het een sessie uit het boekje was: "Je probeert altijd de best mogelijke ronde in de kwalificatie te rijden, maar soms lukt het wat beter dan andere keren. Vandaag viel alles echt op zijn plek!"

Verstappen kan vandaag zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. Hij heeft daarvoor wel een klein wonder nodig, maar dat soort wondertjes gebeurden ook in Las Vegas en Qatar.

Rimmer

Posts: 13.078

Max gaat gewoon lekker winnen vandaag. Daarachter kan van alles gebeuren en Max hoort op de finishlijn wel wat er nog van zijn titelstrijd over is gebleven, hij heeft het niet meer in de hand en meestal is het daarmee ook over.
Ons rest slechts het gebed, een boetedoening of wat er dan ook per i... [Lees verder]

  • 3
  • 7 dec 2025 - 09:26
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.078

    Max gaat gewoon lekker winnen vandaag. Daarachter kan van alles gebeuren en Max hoort op de finishlijn wel wat er nog van zijn titelstrijd over is gebleven, hij heeft het niet meer in de hand en meestal is het daarmee ook over.
    Ons rest slechts het gebed, een boetedoening of wat er dan ook per individu maar nodig is om de goden gunstig te stemmen.
    Moeder Sophie bid vooraf. Jos kijkt alleen een keer omhoog voordat zijn eigen rally van start gaat. Marko maakt een wedje met God en Mekies heeft zijn spirituele schoonzus gevraagd om hulp.
    GP is vanmorgen drie keer links en drie keer rechts uit bed gestapt terwijl Hannah haar kinderen al drie weken lang verbied om ook maar 1 scheldwoord of vloek ten gehore te brengen, in plaats daarvan vragen de kinderen drie maal daags aan God om Max te laten winnen zodat mama “goedgemutst” blijft.
    Wache heeft net twee weken in een klooster in Roemenië doorgebracht en daar 6 maal daags boete gedaan voor de fouten die hij eerder dit seizoen maakte. Of het allemaal genoeg is moet nog blijken maar ik denk het niet.
    Hier zijn eigenlijk gewoon de regengoden nodig maar die hebben helaas geen enkele macht in de oliestaten.
    Blijft de kracht van islamitische belijdenis nog over en daarom heeft Marko zelfs Hadjar en zijn Algerijnse familie van stal gehaald. In ruil voor het opdreunen van een paar Soena’s kreeg Isaac het tweede zitje van Marko toebedeeld maar hoe groot Allah in de ogen van Isaac ook mag zijn, vandaag zal ze de zachte vroomheid van het Christus kind Lando gewoon meer gewicht hebben dan de van God los gemaakte vloekkoning Max ;)

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 09:26

