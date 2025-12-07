Max Verstappen start de seizoensfinale in Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. In de kwalificatie maakte hij zijn achterstand op de McLarens goed, en hij liet de druk van zich afglijden. Verstappen had daar geen problemen mee, en stelt dat hij daar wel van kan genieten.

Verstappen had in de vrije trainingen nog een flinke achterstand op zijn McLaren-titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Bij Red Bull werd er in de nacht hard doorgewerkt, en dat leverde Verstappen gouden bergen op. Hij vloog over het circuit van Yas Marina, en noteerde in Q3 twee tijden die goed genoeg waren voor de pole position.

Norris noteerde de tweede tijd, en deelt vandaag de eerste startrij met Verstappen. De opdracht voor Norris is simpel; hij moet op het podium finishen om wereldkampioen te worden. Verstappen moet dus zien te voorkomen dat de Brit in de top drie eindigt. Hij zal zich echter vooral op zichzelf focussen, en wil 'gewoon' de race winnen.

Hoe ging Verstappen met de druk om?

Verstappen had in ieder geval genoten van de kwalificatie, zo stelde hij tijdens de persconferentie: "Het voelde heel erg goed. Er stond behoorlijk wat druk op om het maximale eruit te halen. Het deed me denken aan 2021: toen had ik hier ook een heel erg goede kwalificatie. Ik houd hier wel van. Als de druk het hoogst is en er echt gepresteerd moet worden, dan lever ik meestal, omdat ik daar wel van kan genieten."

'Alles viel op zijn plek'

Volgens Verstappen ging alles in de kwalificatie helemaal volgens plan. Hij stelt dat het een sessie uit het boekje was: "Je probeert altijd de best mogelijke ronde in de kwalificatie te rijden, maar soms lukt het wat beter dan andere keren. Vandaag viel alles echt op zijn plek!"

Verstappen kan vandaag zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. Hij heeft daarvoor wel een klein wonder nodig, maar dat soort wondertjes gebeurden ook in Las Vegas en Qatar.