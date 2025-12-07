Welke strategische opties heeft Verstappen om vijfde titel te winnen?

Max Verstappen weigert met zijn magistrale pole position een historische vijfde wereldtitel los te laten. De Nederlander moet er echter wel voor zorgen dat de grootste concurrent Lando Norris buiten bereik van het podium blijft. Behalve smeekboden richting racegoden, kan Verstappen met slimme tactieken en spelletjes invloed uitoefenen voor het gedroomde eindresultaat. Hieronder een resumé.

Start is cruciaal

Alleen de race winnen is voor Verstappen niet genoeg, hij zal wat extra geluk moeten hebben waarbij zijn concurrenten Norris en Oscar Piastri achter hem eindigen. Voor Norris geldt dat hij met zijn McLaren zelfs buiten de top 3 moet finishen. De start en de eerste bocht zullen het eerste deel van de race gaan bepalen, waardoor het belangrijkste voor de drie titelkandidaten zal zijn om goed weg te komen en de eerste ronden geen schade te rijden.

Voor de Red Bull-coureur is het zaak om de eerste plek te behouden en niet eraf gereden te worden. De McLaren-coureurs zullen vooral oppassen om elkaar er niet af te rijden. De coureurs achter de top 3 hebben echter een verschillende houding en aanpak.

Outsiders

George Russell heeft al aangegeven dat hij zich best wil mengen in het titelgevecht en goed in de gaten heeft wie risico wil nemen en wie niet. Tijdens de kwalificatie hoopte hij op een slipstream van Verstappen zodat hij zijn Mercedes voor de McLarens kon krijgen, maar hij kreeg die niet. Het was vooral een bericht aan de Red Bull-teamleiding om het Verstappen te laten weten dat hij hem wilde helpen en uiteraard zelf ook hiervan kon profiteren.

De Brit wil dan ook net als Verstappen agressief beginnen en zal voor elke positie vechten, zo heeft hij laten weten. Wat mogelijk meespeelt onder Formule 1-coureurs is dat ze vaak een groot ego hebben en er niet op zitten te wachten dat hun teamgenoot of landgenoot iets wint. Dit kan mogelijk in het voordeel spelen voor Verstappen als Russell zich kan mengen en zo Lando Norris pijn kan doen, zeker gezien het feit dat Mercedes ook dit weekend weer zéér snel is en mogelijk sowieso een rol kan spelen tijdens de race.

Charles Leclerc geeft echter andere signalen. De lieve zachte Monegask is een goede stabiele coureur, die als hij zijn dag heeft sterk presteert, maar gaf aan dat hij zich eigenlijk niet wil bemoeien met de titelstrijd. Leclerc zegt daarover: "Ik wil oppassen dat ik niet iemand eraf rijd en zo de titelstrijd beslis. Aan de andere kant vecht ik voor mijn eigen positie en ook voor de eerste overwinning van Ferrari in 2025 en morgen is de laatste kans, al zal dat moeilijk worden."

Op positie 6 staat Fernando Alonso, bevriend met Verstappen. De Spanjaard weet hoe het is om voor een wereldtitel te strijden maar is realistisch wat betreft zijn mogelijke inbreng. Aston Martin staat er weliswaar goed voor maar zal waarschijnlijk weinig partij kunnen bieden aan Red Bull en McLaren. Alonso laat echter met een glimlach weten dat als hij de Nederlander kan helpen dat heus wel zal doen, maar wijst naar Russell omdat hij in een betere positie staat.

Safety Car

Als de race verloopt zoals we verwachten dat het zal gaan, dan zal Verstappen geluk moeten hebben of onverwachtse gebeurtenissen waardoor er een safety car in het veld komt. De safety car met aan het stuur Bernd Maylander komt wel vaker in actie in Abu Dhabi, maar minder dan je zou denken. Het is ook geen gegeven dat de safety car altijd in de eerste ronde in actie komt op het Yas Marina Circuit. Sinds 2010 is de safety car car zes keer ingezet in de eerste 10 ronden, waarbij drie keer in de eerste twee ronden van de race. Daarbij moet ook in ogenschouw genomen worden dat van deze zes keer, twee maal werd gekozen om de virtual safety car in te zetten.

Drie maal werd de safety car ingezet na ronde 36. In 2012 gebeurde dit in ronde 39, in 2021 kwam de virtuele safety car in ronde 36, en in ronde 53 vanwege de crash van Williams-coureur Nicholas Latifi. Wat er daarna gebeurde staat in ons geheugen gegrift...

Strategie Red Bull en rol Tsunoda

Van huis uit is Red Bull zeer sterk om zowel voorafgaande aan de races de juiste strategie te kiezen, of tijdens de race deze strategie aan te passen. Meesterstrateeg Hannah Schmitz haalde vorige week nog een huzarenstukje uit waardoor Verstappen de race in Qatar won en nu nog mee doet om het kampioenschap.

De vraag is welke rol teamgenoot Yuki Tsunoda kan spelen. De Japanner kwam dit jaar amper tot in Q3 maar dat lukte hem gisteren in Abu Dhabi wel, waardoor hij zichzelf moest opofferen en mede daardoor vanaf de 10e plaats zal starten. Red Bull zal hopen dat Tsunoda het tempo van de McLarens enigszins kan bijhouden, maar vooral niet te veel op te laten lopen zodat hij een rol kan spelen tijdens de pitstops. Als het Red Bull en Tsunoda lukt om 'in het window' van de McLarens te blijven kan het Oostenrijkse team hopen op een situatie dat beide coureurs achter Tsunoda komen te rijden en hiervoor kostbare tijd verliezen, waardoor andere coureurs als Russell, Leclerc of Alonso, posities kunnen winnen.

De vraag is of Tsunoda op dezelfde bandencompound gaat starten als de McLarens of juist de andere keus. Om de bovengenoemde strategie te laten werken zal hij mogelijk op de harde band moeten starten, of geluk moeten hebben dat zijn medium-banden het lang genoeg uithouden om Norris en Piastri 2 of 3 ronden op te houden. Hiermee offert Tsunoda zijn race uiteraard op, maar het kan de eerste poging zijn van Red Bull om Verstappen in de ideale positie te brengen voor zijn vijfde wereldtitel.

Mocht dit niet voldoende zijn dan rest ook hier als enige redmiddel een safety car. Die moet dan uiteraard op het juiste moment komen om ervoor te zorgen dat Tsunoda naar de zachte band kan wisselen om zo coureurs voor zich in te halen en Norris en Piastri op te jagen.

Noodscenario

Mochten de bovenstaande scenario's niet hebben uitgepakt waardoor Verstappen geen wereldkampioen wordt dan rest er nog één controversieel scenario voor de Nederlander, een scenario dat Lewis Hamilton ooit eerder liet zien. Deze optie is echter een laatste redmiddel in een titelstrijd waarin alles geoorloofd is om er met de winst vandoor te gaan.

Verstappen zal sowieso moeten winnen om het rekenwerk enigszins makkelijk te houden. Als de Nederlander aan de leiding ligt en Lando Norris ligt op positie 2 of 3, dan is zijn laatste redmiddel een konijn uit de hoge hoed, welke alleen kan werken in de laatste 5-8 ronden van de race. De 28-jarige Nederlander kan het veld in elkaar laten schuiven door in het bochtige gedeelte van het circuit rustiger aan te rijden, hiermee hopende dat jagende coureurs achter Norris hem verrassen met een inhaalactie en de Brit buiten de top 3 valt waardoor Verstappen wereldkampioen is.

De vraag is of coureurs die achter Norris liggen, en ongetwijfeld weten hoe de strijd ervoor staat, het risico willen nemen zich te mengen in de strijd om de wereldtitel.