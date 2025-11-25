McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden afgelopen weekend gediskwalificeerd na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Beide wagens kwamen niet door de technische keuring van de FIA, en volgens Jack Plooij komt het niet uit de lucht vallen dat er iets met de bodemplank van McLaren aan de hand is.

Norris kwam afgelopen weekend in de straten van Las Vegas als tweede over de streep. In de slotfase werd hij door de pitmuur van McLaren aangespoord om raceleider Max Verstappen bij te halen, maar een paar ronden voor het einde moest hij van zijn team zijn strijd staken. Norris nam veel gas terug, liet het gat groeien en moest zelfs nog opletten voor George Russell.

Verstappen won hierdoor de race, en kon inlopen in het wereldkampioenschap. Toen Norris na afloop werd gediskwalificeerd, zag het er voor Verstappen allemaal nog mooier uit. Hij staat nu nog maar 24 WK-punten achter op Norris, terwijl hij op gelijke hoogte staat met Piastri.

Wat was er aan de hand?

De bodemplanken van Norris en Piastri waren slechts enkele millimeters te ver afgesleten, en dat leidde tot de diskwalificatie. Ziggo Sport-reporter Jack Plooij probeerde dat te verklaren in de ochtendshow van Radio 538: "Als je de skid blocks eraf gaat halen, en je neemt het risico dat je de plank gaat laten slijten, dan gaat die auto nog lager op de weg liggen en dan krijgt die nog meer zuigende werking en dan heb je een aerodynamisch voordeel." Hij vindt de diskwalificatie dan ook terecht: "Ja, regels zijn regels."

Ging McLaren eerder de grens over?

Als Plooij wordt gevraagd of er kan worden gerommeld met de plank en de skid blocks, stelt hij dat het niet vreemd is dat McLaren nu is gepakt: "Ja, dat zijn ze natuurlijk allemaal aan het proberen. Ze zijn aan het maximaliseren, en nu zijn ze net even de grens over gegaan. En het grappige is; ze controleren niet altijd perfect nauwkeurig op de auto, want ze selecteren die. Maar, ik denk, dat vermoeden wij een beetje, dat ze al eens eerder dit hebben geconstateerd achteraf, of hebben gehoord, en nu dachten: 'Dan gaan we nu eens even kijken hoe het zit bij die McLarens.'"