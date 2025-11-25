user icon
icon

Plooij vermoedt dat McLaren vaker valsspeelde met de vloer

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Plooij vermoedt dat McLaren vaker valsspeelde met de vloer
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 16:46
  • comments 32
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden afgelopen weekend gediskwalificeerd na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Beide wagens kwamen niet door de technische keuring van de FIA, en volgens Jack Plooij komt het niet uit de lucht vallen dat er iets met de bodemplank van McLaren aan de hand is.

Norris kwam afgelopen weekend in de straten van Las Vegas als tweede over de streep. In de slotfase werd hij door de pitmuur van McLaren aangespoord om raceleider Max Verstappen bij te halen, maar een paar ronden voor het einde moest hij van zijn team zijn strijd staken. Norris nam veel gas terug, liet het gat groeien en moest zelfs nog opletten voor George Russell.

Meer over McLaren Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Verstappen won hierdoor de race, en kon inlopen in het wereldkampioenschap. Toen Norris na afloop werd gediskwalificeerd, zag het er voor Verstappen allemaal nog mooier uit. Hij staat nu nog maar 24 WK-punten achter op Norris, terwijl hij op gelijke hoogte staat met Piastri.

Wat was er aan de hand?

De bodemplanken van Norris en Piastri waren slechts enkele millimeters te ver afgesleten, en dat leidde tot de diskwalificatie. Ziggo Sport-reporter Jack Plooij probeerde dat te verklaren in de ochtendshow van Radio 538: "Als je de skid blocks eraf gaat halen, en je neemt het risico dat je de plank gaat laten slijten, dan gaat die auto nog lager op de weg liggen en dan krijgt die nog meer zuigende werking en dan heb je een aerodynamisch voordeel." Hij vindt de diskwalificatie dan ook terecht: "Ja, regels zijn regels."

Ging McLaren eerder de grens over?

Als Plooij wordt gevraagd of er kan worden gerommeld met de plank en de skid blocks, stelt hij dat het niet vreemd is dat McLaren nu is gepakt: "Ja, dat zijn ze natuurlijk allemaal aan het proberen. Ze zijn aan het maximaliseren, en nu zijn ze net even de grens over gegaan. En het grappige is; ze controleren niet altijd perfect nauwkeurig op de auto, want ze selecteren die. Maar, ik denk, dat vermoeden wij een beetje, dat ze al eens eerder dit hebben geconstateerd achteraf, of hebben gehoord, en nu dachten: 'Dan gaan we nu eens even kijken hoe het zit bij die McLarens.'"

hupholland

Posts: 9.425

nou, da's ook niet helemaal waar. Veel dingen gaan steeksproefgewijs, waaronder ook de bodemplaatmeting volgens mij. Maar goed, ook al is die controle niet waterdicht, is die denk ik wel goed genoeg (en de straffen zwaar) om te zorgen dat teams die bodemplaat gewoon op orde hebben. Over een heel ... [Lees verder]

  • 6
  • 25 nov 2025 - 17:51
F1 Nieuws Jack Plooij McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (32)

Login om te reageren
  • Brummbär

    Posts: 679

    Altijd lekker in de Sinterklaastijd, Speculaas.

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 16:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.672

      Zet Plooij
      terug in zijn kooi.
      Geef hem een banaan,
      dan kan ie daarmee tekeer gaan.
      Het is een aap met een microfoon.
      Daarvoor ontvangt hij zeer veel hoon.

      - Zwarte veegpiet

      • + 3
      • 25 nov 2025 - 17:12
    • jd2000

      Posts: 7.452

      He Larry kan ik je inschakelen voor een sinterklaas gedicht?

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 18:00
    • Larry Perkins

      Posts: 61.672

      Tuurlijk, voor 1.000 euro per letter en slechts 500 euro per spatie.
      Punten, komma's en aanhalingstekens krijg je van het huis.
      ? en ! kosten 1.250 euro per stuk...

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 18:10
    • jd2000

      Posts: 7.452

      Vieze oplichter.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:18
    • Larry Perkins

      Posts: 61.672

      Dat is ook niet aardig!

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 18:20
    • Pleen

      Posts: 752

      Volgens mij zijn die papaja's de oplichters hier hoor. :-)

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.871

      Natte Nel wist het wel.

      Geef haar iets wat ze kan gebruiken en na verloop van tijd ga je het ruiken.

      Meer kan ik niet verzinnen want Sint en Piet komen net binnen.

      Moraal van dit verhaal....scheer je ballen dan zijn ze kaal.

      -Vieze Veegpiet.


      P.s. jd....deze krijg je gratis.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:37
  • patrob

    Posts: 1.621

    Die Plooij heeft ook echt geen idee waar hij het over heeft. Volgens mij worden elke race in elk geval de top 5 helemaal gecontroleerd. En het idee dat ze dat maar een beetje half, half zouden doen is werkelijk te lachwekkend voor woorden.

    • + 5
    • 25 nov 2025 - 16:54
    • hupholland

      Posts: 9.425

      nou, da's ook niet helemaal waar. Veel dingen gaan steeksproefgewijs, waaronder ook de bodemplaatmeting volgens mij. Maar goed, ook al is die controle niet waterdicht, is die denk ik wel goed genoeg (en de straffen zwaar) om te zorgen dat teams die bodemplaat gewoon op orde hebben. Over een heel seizoen worden er een heleboel bodemplaten gemeten en 99% vd keren is het gewoon goed. Ferrari had het begin dit seizoen, die hadden die lage rijhoogte echt nodig voor hun concept en hebben het op de harde manier moeten leren. McLaren heeft nu met de aangescherpte skidblockregels blijkbaar ook een probleem om de rijhoogte onder controle te houden zonder veel performance te verliezen. Als Plooij bedoeld dat ze een heel seizoen een bepaald foefje hebben gebruikt, dan heeft ie misschien wel gelijk.

      • + 6
      • 25 nov 2025 - 17:51
    • HarryLam

      Posts: 5.054

      Piastri is na de vakantie vrijwel elke race gecontroleerd.

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 18:05
    • Polleke2

      Posts: 1.821

      Maar je vraagt je wel af welke twee die teams die warmte apparaatjes hebben meten verwijderen nu,is wel toevallig dat de race erna dit gebeurt

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:13
    • Mrduplex

      Posts: 1.664

      Geloof helemaal niet dat die apparaatjes de skid-blocks verwarmen,al zullen ze dat dan wel aangedragen hebben . Als de skid-blocks warm worden door veelvuldig schrapen over het asfalt,zal de weerstand veranderen.daarmee zou je de hoogte van de auto aan kunnen passen. Vind het een vreemd verhaal dat elke keer als er bijzonderheden aangetroffen worden er geen openheid van zaken gegeven wordt.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:34
    • Pleen

      Posts: 752

      Volgens de uitzending op F1TV is de gehele top 10 gecontroleerd. Tevens heeft de FIA aangegeven dat het meetapparaat ergens in mei 2025 is aangeschaft met een speling 0.00?? mm en er zijn ook nog andere meetapparaten gebruikt om tot de uiteindelijk diskwalificatie te komen. McL kon er gewoon niet onderuitkomen. De komende races zullen ze niet het risico meer nemen om de grens op te zoeken want dan is het over en uit met nog een diskwali aan hun broek.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:43
  • schwantz34

    Posts: 41.426

    Misschien kunnen ze bij McLaren die Plooij een keer als plank gebruiken?

    • + 4
    • 25 nov 2025 - 16:59
    • F1jos

      Posts: 4.851

      Het valt niet mee om een Plooij met een versleten plank glad te strijken.

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 17:30
    • schwantz34

      Posts: 41.426

      Met een Ouw-versleten strijkijzer, een bull geknuppel, een stevig scheutje bloed zweet en tranen, en noeste handarbeid kan het bijna niet misgaan om die verrekte plooij weer uit die versleten plank te strijken denk ik zo.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 18:31
  • Flexwing

    Posts: 204

    Hoop dat ze de andere planken nog bewaard hebben.
    Dan kunnen ze als nog gediskwalificeerd worden.
    Dan was max nu al kampioen geweest.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 17:00
    • HermanInDeZon

      Posts: 356

      Wie weet wat vinden ze als ze de planken van Red Bull allemaal nakijken ;)
      En die van Leclerc
      En die van Russell

      Toch nog een achtste titel voor Hamilton?

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 17:06
    • hupholland

      Posts: 9.425

      de planken zijn vast goed, McLaren had tot Brazilië een goede methode om die slijtage onder controle te houden.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 17:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.871

    Ik heb ze wel door hoor hier op de sait.
    Ze zetten wat verhaaltje van die platjoekel hier op het forum in de hoop dat we reageren......nou, dat doen we dus ook.

    Dat gezegd hebbende....krijgt dat onbenullig stuk verdriet betaald via deze sait of wa!?

    • + 4
    • 25 nov 2025 - 17:10
    • schwantz34

      Posts: 41.426

      Na elk 3e artikel over Jack, schijnt (volgens de geruchtenmolen) de desbetreffende schrijvert een gratis kroon op zijn werk te krijgen...

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:04
  • Paddy

    Posts: 87

    Volgens mij wordt de bodemplaat van de nummers 1, 2 en 3 elke race gecontroleerd toch, dan hadden ze mclaren al eerder een straf gegeven lijkt mij

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 17:18
  • StevenQ

    Posts: 9.860

    Ik lees elders een artikel dat McLaren al maanden met een eigenlijk illegale auto heeft rondgereden ja


    De truc met de skidblocks die dus in Brazilië werd ontdekt hebben ze al een groot deel van het seizoen gebruikt

    • + 5
    • 25 nov 2025 - 17:55
    • gridiron

      Posts: 2.978

      Toevallig gelezen op een andere website waar clickbaits belangrijker zijn dan degelijke artikels 😉

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:28
    • Mr Marly

      Posts: 7.892

      Zoals nagenoeg elk team deed, beetje Cherry picking wat je nu doet. Daarnaast wordt er gesproken over een maas in de wet en is dit trucje vanaf Brazilië verboden.
      Is toch allemaal onderdeel van de sport, zo had je vorig seizoen het B,I.B bij Red Bull.
      Overigens ontkende McLaren wel dat ze dit trucje toepaste (niet dat ik dat geloof).

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 18:50
    • Pietje Bell

      Posts: 32.021

      @Gridiron, dat is BS en dat weet jij ook wel. Is een prima site en de uitspraken zijn van Jeroen Bleekemolen die dat bij de NOS heeft toegelicht.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 20:05
  • nr 76

    Posts: 7.209

    Plooij slaat de plank weer eens compleet mis...

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 18:27
    • schwantz34

      Posts: 41.426

      Iemand met een gigantische plaat voor zijn kop zal 99 van de 10 keer de plank volledig mis slaan, maar daarna never nooit plooijen voor de kritiek die erop volgt!

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:49
  • Erwinnaar

    Posts: 5.241

    De plank is maar 10 mm dik. De planken van de McLaren rijders waren bijna 9 mm, vanaf 8 mm bekeken dan. Zover ik weet mogen ze 1mm maximaal afslijten zonder straf. Dus, zover ik weet zijn de planken 1 mm en een heel klein beetje afgesleten. Dat is toch anders dan 0,07 of andere waardes. Klopt dat...? Zie dat niet zo snel in de berichtgeving.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 18:34
    • schwantz34

      Posts: 41.426

      Ik wil niet de millimetern##ker uithangen Maar een te veel afgesleten vloer is, en blijft natuurlijk wel een te ver afgesleten vloer, met een bijbehorende dsq tot gevolg.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 20:08
  • Pietje Bell

    Posts: 32.021

    Piastri zijn plank is van de 22 races 6 keer niet gecontroleerd.

    Max zijn plank is 7 keer niet gecontroleerd.

    Russell zijn plank is ook 7 keer niet gecontroleerd.

    Leclerc zijn plank is 8 keer niet gecontroleerd.

    Norris zijn plank is 10 keer niet gecontroleerd.

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 20:02

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jack Plooij -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 10 mei 1961 (64)
  • Geb. plaats Amsterdam, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar