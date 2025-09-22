user icon
Voormalig F1-coureur weet het zeker: "Verstappen wordt dit jaar wereldkampioen!"

Voormalig F1-coureur weet het zeker: "Verstappen wordt dit jaar wereldkampioen!"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 12:09
  • comments 33
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Red Bull Racing kunnen weer races winnen. Na de knappe zege op Monza waren zij ook in de straten van Bakoe de sterkste tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Verstappen zelf wilde nog niet praten over een vijfde wereldtitel, maar ex-coureur Giedo van der Garde gelooft er weer heilig in.

Na de race in Hongarije zaten Verstappen en Red Bull nog in zak en as. De negende plaats op de Hungaroring leek het sein dat McLaren de rest van het seizoen zou domineren. Maar na de Grand Prix van Italië is het optimisme volledig terug. Dankzij een update aan de vloer van de RB21 konden Verstappen en Red Bull op Monza én in Bakoe weer de toon zetten.

Van der Garde voorspelt Verstappen als wereldkampioen

Door de ruime zeges wordt er stiekem opnieuw gesproken over de wereldtitel. Verstappen zelf houdt zich op de vlakte, maar Van der Garde is overtuigd. Hij denkt dat de Nederlander Oscar Piastri en Lando Norris nog voorbijgaat.

“Ik ga iets heel raars zeggen”, begon Van der Garde bij Viaplay. “Ik denk dat Norris en Piastri geen wereldkampioen worden en dat Max het wél gaat worden. Als je kijkt naar de kalender, dan zijn er misschien twee races die McLaren liggen: Singapore, waar Norris altijd goed is, en Qatar. Maar de rest? Daar durf ik op te wedden dat Max gaat winnen. Abu Dhabi, Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten.”

"McLaren-coureurs gaan de fout in"

Volgens Van der Garde speelt ook de ervaring een rol. “Je moet niet vergeten dat zij allebei nog nooit wereldkampioen zijn geworden. Die gaan een keer bibberen, fouten maken of er samen afgaan. Verstappen heeft niets te verliezen. Die gaat all-in. Geloof me maar, ik denk echt dat hij wereldkampioen gaat worden.”

Door de zege van Verstappen in Bakoe, de crash van Piastri en de zevende plaats van Norris is het gat in het klassement kleiner geworden. Piastri gaat nog steeds aan kop, Norris volgt op 25 punten en Verstappen heeft de achterstand teruggebracht naar 69 punten.

ILMOP

Posts: 1.134

Ondanks dat Giedo hier aan het overdrijven is, moeten we niet raar opkijken als aan het einde van de rit Max inderdaad kampioen wordt. Bij McLaren hebben ze een lichte voorkeur voor Norris en durven het daarom niet aan om Piastri als kopman aan te wijzen. Daardoor blijven beide rijders punten van... [Lees verder]

  • 4
  • 22 sep 2025 - 12:42
  • Regenrace

    Posts: 1.970

    Geinig dat sommige "moehaha"analisten in de toekomst kunnen kijken. Zo boeiend wat zij allemaal te vertellen hebben! Om hen te herkennen lijkt het mij wel zinvol naar eerdere voorspellingen te kijken, daarbij natuurlijk ook de common sense waarschijnlijkheid van de voorspelling in acht nemend (ik voorspel dat McLaren constructeurskampioen wordt een het komende winter kouder wordt dan afgelopen zomer) alsmede het idee dat ook een kapotte klok twee keer per dag gelijk heeft.

    • + 2
    • 22 sep 2025 - 12:19
    • Paulie

      Posts: 4.503

      voor een analist met F1 ervaring is Giedo er wel eentje die ik zelden/nooit op zinvolle bijdrages kan betrappen.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 13:43
    • d@nny

      Posts: 3.501

      Joh die Rob van Someren wordt ook altijd voorgesteld als F1 analist of F1 kenner bij F1 aan tafel. Zoveel wijsheid heb je dus niet nodig om analyst/kenner te zijn/worden.

      Lekker dom de leegte vollullen, meer is het niet.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:24
    • Snork

      Posts: 21.821

      Gisteren ging Jack van Gelder in de Oranjezomer zijn zegje doen over de F1. Kort daarna had hij een mening over asielbeleid. De specialist...

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:10
  • Dale U

    Posts: 1.757

    Globaal heeft Max 1 maal Lando en 2 maal Oscar van beide een DNF nodig, dan zou Max globaal weer op koers liggen voor de Titel. Echt geloven doe ik dit niet.

    • + 3
    • 22 sep 2025 - 12:20
    • Kubica

      Posts: 5.598

      en dan mag Max globaal zelf niet uitvallen.... en over globale gridstraffen hebben we het ook niet ..

      • + 3
      • 22 sep 2025 - 12:30
    • snailer

      Posts: 29.822

      Op koers is 10 punten winnen op Oscar per race weekend. Oid. Dat is gewoon onmogelijk tenzij de rijders de muur wat vaker bezoeken.

      Daarbij is helemaal nog niet zeker dat 2 grote issues ten opzichte van de McLarens zijn opgelost. High deg banen. Van de top vier heeft RBR gewoon de slechtste degradatie. EN de midden snelle bochten, waar De RBR tot nu toe veel issues had.
      De vraag is ook of de auto nog steeds van de onderstuur af is, wat in Monza en Baku zo was, als er achter een grotere vleugel op gaat.
      Stel dat Singapore weer goed is voor RBR, dan is nog steeds niet gezegd dat ze echt mee kunnen doen in alle races. Ook bij singapore zijn amper van de middensnelle bochten.

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 12:51
    • Snork

      Posts: 21.821

      2 DNF's nog van Piastri en zelf maximaal scoren. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Wel is het mogelijk dat hij Norris nog serieus in de nek gaat hijgen.
      Overigens vraag ik me af of het alleen de circuits waren die de RB21 vleugels gaven, of is er iets serieus verbeterd aan de auto wat wij niet weten?
      Ik wacht Singapore effe af, totaal ander circuit waar RBR typisch niet de snelste is.

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 15:12
    • misstappen

      Posts: 3.328

      aan de andere kant, als je ziet hoeveel punten Max op Piastri is ingelopen en op Lando in slechts 2 races, dan zijn die 69 punten niet onmogelijk in 7 races. Natuurlijk is het niet zo 1 op 1 te vergelijken, maar onmogelijk is het zker niet

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:18
    • Pietert

      Posts: 58

      Inderdaad @Snork.
      Als Singapore een overwinning oplevert, dan kan het nog weleens menens gaan worden.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:27
    • snailer

      Posts: 29.822

      Het zou een kwestie van misstappen zijn als je alleen de laatste 2 races pakt en daar conclusies op trekt.

      De echte conclusie is dat McLaren ongekend veel podiums heeft gehaald alle races voor Baku. Zou mij niets verbazen als Baku de eerste keer is dit jaar dat McLaren niet minsens 1 podium had.
      En dan het aantal overwinningen. Ik doe dit uit mijn hoofd, Maar McLaren heeft dit seizoen 3 maal zo veel races gewonnen gehaald in GP's dan alle andere teams bij elkaar. Na 17 races 13 tegen 4.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:28
  • nutstree

    Posts: 604

    TVpraat

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:22
    • Cicero

      Posts: 1.524

      Alles om nog een paar maanden met viaplay te overleven. Ze hebben elk abonnement nodig om het nog een paar maanden te redden. Binnenkort kan je vast een 5 jarig abonnement afsluiten, te betalen bij vooruitbetaling

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 12:27
  • rwinn2893

    Posts: 130

    Wat een onzin alleen op Mexico en Brazilië zal de McLaren al bizar snel zijn doordat de inherente drag minder van toepassing is. Qatar, Abu Dhabi en Singapore zijn ook bij uitstek meer een baan voor de Mclaren dan de Red Bull.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:29
    • snailer

      Posts: 29.822

      Aan de andere kant is Mexico altijd low deg geweest. Zou anders kunnen zijn mocht men een nieuw wegdek hebben aangebracht.

      Brazilie is high deg. Dus voorlopig denk ik dat Verstappen daar kansloos is. Net als in Quatar. Of in Cota, hoewel Verstappen daar erg sterk is altijd of bijna altijd.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:09
    • Snork

      Posts: 21.821

      En vergeet Vegas niet, daar rijden ze met de Monza achtervleugel. Een low deg circuit met low downforce. Daar gaat Max nog wel scoren denk ik.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:16
  • Aapnootmies

    Posts: 801

    Grapjas..zoals pablo zegt zeker een kom met clowns gegeten

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:32
  • ILMOP

    Posts: 1.134

    Ondanks dat Giedo hier aan het overdrijven is, moeten we niet raar opkijken als aan het einde van de rit Max inderdaad kampioen wordt. Bij McLaren hebben ze een lichte voorkeur voor Norris en durven het daarom niet aan om Piastri als kopman aan te wijzen. Daardoor blijven beide rijders punten van elkaar afsnoepen en elkaar bevechten, waardoor Max de gelegenheid krijgt om dichterbij te komen. Bizar!

    • + 4
    • 22 sep 2025 - 12:42
    • Snork

      Posts: 21.821

      Die lichte vookeur voor Norris, als die er al is, kan alleen omgezet worden in een titel voor Norris als hij in 7 races 26 punten meer weet te scoren dan Piastri. Niet onmogelijk, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het is juist Norris die onder spanning foutjes gaat maken.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:18
  • VES

    Posts: 1.646

    Zover laat McLaren het niet komen.
    Als Max nu alles gaat winnen, en Lando en Oscar steeds punten van elkaar gaan afpakken.
    Zal McLaren in de laatste paar races teamorders geven zodat de coureur die er het best voorstaat de maximale punten kan pakken en dat ze 2e coureur in het team in dienst van de eerste gaat rijden.
    McLaren kan het zich niet veroorloven dat ze door de papaya rules het driver championship verliezen.
    Max kan nog wel 2e worden.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:45
    • snailer

      Posts: 29.822

      De rijders kunnen zich teamorders niet veroorloven. Ook voor hen geld dat dit zomaar de enige kans is op een WDC. Geen rijder met verstand gaat die kans vergooien.

      IK zeg niet dat dit de enige kans wordt. Ik zeg dat het zou kunnen dat het de enige kans is. Teamorders worden nu al niet meer geaccepteerd door Piastri. Laat staan aan het eind van het seizoen.

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 12:54
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 291

      Die papaya-club predikt toch altijd dat het team te allen tijde belangrijker is en voorgaat? Nou, die titel kan hen niet meer ontgaan, zoveel is wel duidelijk. Wat coureurs betreft, zou het hen dus niet moeten mogen uitmaken wie er wereldkampioen wordt.

      Ook ik heb het idee dat de voorkeur (zeker Zak) bij Norris ligt. En in dat licht bezien zou het dus best raar zijn als ze ineens alle pijlen op een coureur richten, waarbij Piastri de beste papieren lijkt te hebben...

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 13:40
    • snailer

      Posts: 29.822

      Piastri heeft gewoon in een interview gezegd dat hij geen punten meer schenkt aan Norris. Of woorden van gelijke strekking.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:10
  • Chauvinist

    Posts: 723

    Singapore zal alles wel een stukje duidelijker maken. De totale dominantie lijkt wat verdwenen met name door de lange rechte stukken waardoor McLaren simpelweg niet langszij kon komen.
    Met de vorm eerder in het seizoen waren ze (in dit geval Norris) toch wel in staat geweest om meer naar voren te rijden.

    Singapore zal het één en ander wel aan duidelijkheid geven. Doet RB ook hier mee? Dan wordt het interessant, zeker als er ook regelmatig een Merc of een Ferrari zich van voren nestelt.

    Persoonlijk acht ik de kans het grootst dat McLaren hier gewoon weer zal staan met 2 coureurs vooraan. Anders is het een mooie meevaller.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 31.072

      Wat doet het weer in Singapore?

      Momenteel ziet het er naar uit dat er elke dag 4 mm regen valt verdeeld
      over de hele dag.
      Temperatuur rond de 30 graden, zon afgewisseld met en onweersbuien.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 13:23
  • patrob

    Posts: 1.574

    Ik hoor veel mensen spreken over banen die McLaren beter zouden liggen dan RBR. Maar gezien de progressie die RBR gemaakt heeft de laatste races valt daar op dit moment nog maar heel weinig over te zeggen. De RBR is altijd snel geweest, maar heel moeilijk af te stellen. Als ze daar met de nieuwe vloer nu een oplossing voor hebben gevonden is niet te zeggen hoe goed ze op de komende circuits zullen zijn.

    Persoonlijk erg benieuwd naar Singapore. Voor hun gevoel zullen de muren nog dichterbij staan voor Piastri en Norris.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 13:28
    • snailer

      Posts: 29.822

      Eindelijk een verstandig woord. Afstellen was lastig. Hobbels waren lastig. Zeer langzame bochten waren lastig. Middel snelle bochten. De grootste issue was voor mij degradatie. Verstappen kon hooguit 2 rondes pushen en dan was het klaar.
      Middel snelle bochten was vooral een zwakker punt ten opzichte van McLaren die daar dit jaar meesterlijk zijn.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:13
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 291

    Natuurlijk is het een waangedachte om te denken dat Verstappen nog wereldkampioen gaat worden! Ik geloof er niets van. Er zou zóveel fout moeten gaan bij McLaren (Piastri/Norris) en Verstappen zou werkelijk álles goed moeten doen, eigenlijk álles winnen... Nee, ik zie het (helaas) absoluut niet gebeuren...

    Ik vind het overigens erg knap van RBR dat ze het tij lijken te keren. De vasthoudendheid en de frisse wind die naar de naam Mekies luistert, lijken hun vruchten af te werpen.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 13:30
    • snailer

      Posts: 29.822

      Denk zo dat je gelijk hebt. Bij Horner wilde men vooral de tweede rijder naar voren hebben. Uiteraard wil Mekies dat ook, maar de focus is voor het eerst echt op luisteren naar wat verstappen wil. Hij kiest vaker voor de intuitie van Verstappen boven dat van de data. En dat is best een moedige keuze in een data gedreven technische business.
      Naar de tweede rijder wordt wel degelijk door Mekies omgekeken, maar het gebeurt meer door live coaching: Jij gaat nu dit doen en nu moet je dat doen.
      Blijkbaar heeft Mekies iets dergelijks gezegd. (Ben van het laatste niet zeker, omdat ik hem het niet in een interview heb horen zeggen. Ik hoorde het iemand anders roepen.
      Maar de menselijke Mekies dus. Vreemd dat ik hoor dat men blij was dat hij bij Ferrari weg was. Nu heeft hij in 1 jaar laten zien RB naar voren te brengen en ook nog eens RBR dit jaar.
      Mekies lijkt de man van de plotselinge progressie

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:21
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 291

      @Snailer

      "....blij was dat hij bij Ferrari weg was, Mekies lijkt de man van de plotselinge progressie..."

      Of de halsstarrige opstelling bij Ferrari viel niet verenigen met de vernieuwende ideeën en opvattingen van Mekies waardoor ze blij zijn dat hij weg is. Ferrari blijft liever vasthouden aan roestige gedachten en arrogante (iig zo klinkende) race-engineers. En zolang dat zo blijft zullen ze nooit kampioen worden...

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:28
  • Karlos

    Posts: 178

    Ach dromen is altijd mooi. Is het realistisch? Niet echt momenteel. Er zal heel veel mis moeten gaan bij McLaren en alles goed bij Max wil hij nog WK worden.

    Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar de kans acht ik echt niet groter dan een paar %.
    Als de volgende race die altijd lastig is voor RBR en de McLaren wint is het eigenlijk al klaar.

    Pas als er volgende race ook een goed resultaat gehaald wordt door winst van Max geef ik hem iets meer kans.

    Dit waren 2 circuits waar RB het altijd goed doet. Dus we zullen wel zien. Tevens mag Max ook geen pech krijgen door een DNF zoals Piastri.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 13:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.083

    Met nog 7 te gaan en 4 sprint.
    Als Max alles wint dan vergaard hij 207 punten. Als Piastri alle races tweede wordt dan zijn dat er 154, dan is Piastri kampioen. Wordt Piastri 3 keer 3de dan is Max kampioen. Alles is nog mogelijk, als zijn vriend Lando meewerkt dan komt het goed, maar ja dan zullen wel de papaja rules in werking treden.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 13:54
  • Snelrondje

    Posts: 8.849

    Zeer onwaarschijnlijk maar nog niet onmogelijk. Als Norris en Piastri elkaar een van de volgende races eraf rijden, is er een kans.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 14:23

