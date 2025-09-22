Max Verstappen en Red Bull Racing kunnen weer races winnen. Na de knappe zege op Monza waren zij ook in de straten van Bakoe de sterkste tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Verstappen zelf wilde nog niet praten over een vijfde wereldtitel, maar ex-coureur Giedo van der Garde gelooft er weer heilig in.

Na de race in Hongarije zaten Verstappen en Red Bull nog in zak en as. De negende plaats op de Hungaroring leek het sein dat McLaren de rest van het seizoen zou domineren. Maar na de Grand Prix van Italië is het optimisme volledig terug. Dankzij een update aan de vloer van de RB21 konden Verstappen en Red Bull op Monza én in Bakoe weer de toon zetten.

Van der Garde voorspelt Verstappen als wereldkampioen

Door de ruime zeges wordt er stiekem opnieuw gesproken over de wereldtitel. Verstappen zelf houdt zich op de vlakte, maar Van der Garde is overtuigd. Hij denkt dat de Nederlander Oscar Piastri en Lando Norris nog voorbijgaat.

“Ik ga iets heel raars zeggen”, begon Van der Garde bij Viaplay. “Ik denk dat Norris en Piastri geen wereldkampioen worden en dat Max het wél gaat worden. Als je kijkt naar de kalender, dan zijn er misschien twee races die McLaren liggen: Singapore, waar Norris altijd goed is, en Qatar. Maar de rest? Daar durf ik op te wedden dat Max gaat winnen. Abu Dhabi, Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten.”

"McLaren-coureurs gaan de fout in"

Volgens Van der Garde speelt ook de ervaring een rol. “Je moet niet vergeten dat zij allebei nog nooit wereldkampioen zijn geworden. Die gaan een keer bibberen, fouten maken of er samen afgaan. Verstappen heeft niets te verliezen. Die gaat all-in. Geloof me maar, ik denk echt dat hij wereldkampioen gaat worden.”

Door de zege van Verstappen in Bakoe, de crash van Piastri en de zevende plaats van Norris is het gat in het klassement kleiner geworden. Piastri gaat nog steeds aan kop, Norris volgt op 25 punten en Verstappen heeft de achterstand teruggebracht naar 69 punten.