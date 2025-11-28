Het gonst al maanden van de geruchten, maar dit weekend valt in Qatar definitief de beslissing. Waar Helmut Marko eerder nog riep dat het nieuws pas in Abu Dhabi of Mexico zou komen, heeft Laurent Mekies nu de tijdlijn scherp gesteld. De teambaas van Racing Bulls (VCARB) bevestigt tegenover Franse media dat de kaarten geschud zijn.

'Nog heel even geduld'

In gesprek met Nextgen-auto.com laat Mekies er geen gras over groeien. De bekendmaking staat gepland voor direct na de Grand Prix van Qatar. "We gaan de rijders meteen na de race op zondagavond bekendmaken. Jullie moeten dus nog heel even geduld hebben," vertelde de Fransman met een veelzeggende glimlach.

De timing is pikant. Terwijl op de baan de titelstrijd woedt, dropt Red Bull in de paddock een bommetje dat de verhoudingen in de Formule 1 volledig op zijn kop kan zetten.

Franse sensatie naast Verstappen?

Het meest opvallende aan de naderende onthulling is de naam die wordt getipt voor het stoeltje naast Max Verstappen. Het lijkt niet Yuki Tsunoda of Liam Lawson te worden, maar Isack Hadjar.

Volgens de laatste geluiden wordt de jonge debutant de eerste Fransman bij een topteam sinds Pierre Gasly. Hadjar heeft de voorkeur gekregen boven de gevestigde orde en lijkt de enige coureur – naast Verstappen – die zekerheid heeft gekregen voor de toekomst.

Slachtveld bij zusterteam

Deze keuze heeft grote gevolgen voor de rest van de Red Bull-familie. Liam Lawson lijkt genoeg te hebben laten zien om zijn plekje bij Racing Bulls veilig te stellen, maar voor Yuki Tsunoda ziet het er somber uit.

De Japanner, die zich in Las Vegas nog boos maakte over een fout van het team met zijn bandendruk, lijkt het slachtoffer van de stoelendans. Hij vecht niet om promotie, maar om zijn F1-leven tegen het 18-jarige supertalent Arvid Lindblad. Lindblad maakte indruk tijdens tests in Mexico (waar hij Tsunoda versloeg) en lijkt de voorkeur te krijgen.

Einde oefening voor Tsunoda

Het scenario voor zondagavond lijkt daarmee als volgt: Verstappen en Hadjar bij Red Bull Racing, Lawson en Lindblad bij Racing Bulls.

Voor Tsunoda dreigt een scenario waarin hij in 2026 vanaf de zijlijn moet toekijken, of moet hopen op een reserverol bij Aston Martin (vanwege de Honda-connectie). Eén ding is zeker: zondagavond na de finishvlag wordt de Red Bull-familie grondig herschikt.