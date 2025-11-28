user icon
Hoge pief klapt uit de school: ‘Red Bull maakt zondagavond nieuwe teamgenoot Verstappen bekend’

Hoge pief klapt uit de school: 'Red Bull maakt zondagavond nieuwe teamgenoot Verstappen bekend'

Het gonst al maanden van de geruchten, maar dit weekend valt in Qatar definitief de beslissing. Waar Helmut Marko eerder nog riep dat het nieuws pas in Abu Dhabi of Mexico zou komen, heeft Laurent Mekies nu de tijdlijn scherp gesteld. De teambaas van Racing Bulls (VCARB) bevestigt tegenover Franse media dat de kaarten geschud zijn. 

'Nog heel even geduld' 

In gesprek met Nextgen-auto.com laat Mekies er geen gras over groeien. De bekendmaking staat gepland voor direct na de Grand Prix van Qatar. "We gaan de rijders meteen na de race op zondagavond bekendmaken. Jullie moeten dus nog heel even geduld hebben," vertelde de Fransman met een veelzeggende glimlach. 

De timing is pikant. Terwijl op de baan de titelstrijd woedt, dropt Red Bull in de paddock een bommetje dat de verhoudingen in de Formule 1 volledig op zijn kop kan zetten. 

Franse sensatie naast Verstappen? 

Het meest opvallende aan de naderende onthulling is de naam die wordt getipt voor het stoeltje naast Max Verstappen. Het lijkt niet Yuki Tsunoda of Liam Lawson te worden, maar Isack Hadjar

Volgens de laatste geluiden wordt de jonge debutant de eerste Fransman bij een topteam sinds Pierre Gasly. Hadjar heeft de voorkeur gekregen boven de gevestigde orde en lijkt de enige coureur – naast Verstappen – die zekerheid heeft gekregen voor de toekomst. 

Slachtveld bij zusterteam 

Deze keuze heeft grote gevolgen voor de rest van de Red Bull-familie. Liam Lawson lijkt genoeg te hebben laten zien om zijn plekje bij Racing Bulls veilig te stellen, maar voor Yuki Tsunoda ziet het er somber uit.

De Japanner, die zich in Las Vegas nog boos maakte over een fout van het team met zijn bandendruk, lijkt het slachtoffer van de stoelendans. Hij vecht niet om promotie, maar om zijn F1-leven tegen het 18-jarige supertalent Arvid Lindblad. Lindblad maakte indruk tijdens tests in Mexico (waar hij Tsunoda versloeg) en lijkt de voorkeur te krijgen. 

Einde oefening voor Tsunoda 

Het scenario voor zondagavond lijkt daarmee als volgt: Verstappen en Hadjar bij Red Bull Racing, Lawson en Lindblad bij Racing Bulls. 

Voor Tsunoda dreigt een scenario waarin hij in 2026 vanaf de zijlijn moet toekijken, of moet hopen op een reserverol bij Aston Martin (vanwege de Honda-connectie). Eén ding is zeker: zondagavond na de finishvlag wordt de Red Bull-familie grondig herschikt. 

HermanInDeZon

Posts: 374

"Het meest opvallende aan de naderende onthulling is de naam die wordt getipt voor het stoeltje naast Max Verstappen. Het lijkt niet Yuki Tsunoda of Liam Lawson te worden, maar Isack Hadjar. "

Verbazing van schrijver doet haast vermoeden dat hij nieuws op deze site zelf niet volgt ...

  • 7
  • 28 nov 2025 - 09:27
  • Damon Hill

    Posts: 19.519

    Tsunoda is duidelijk nooit een topper geweest. Bij Racing Bulls maakte hij wat stapjes en sprak men op gegeven de loftrompet, maar het is nooit echt bijzonder geweest. Hadjar zal absoluut een verbetering zijn ten opzichte van Tsunoda, maar ook Hadjar gaat gewoon volledig kapot naast Verstappen. We vergelijken Hadjar nu met Lawson... en het is niet alsof Lawson nou zo een geweldige teamgenoot is. Lawson deed het bij Red Bull zelfs nog slechter dan Tsunoda, terwijl Lawson een hele winter had om zich voor te bereiden.

    Ik denk dat Hadjar best een leuk talent is, maar niet zó een groot talent als het trio Antonelli, Bearmann en Bortoleto. Sommige mensen verwachten ineens dat Hadjar de magische sleutel gaat zijn als tweede man naast Max, maar dat zal niet gebeuren. Gasly en Albon... echt wel twee redelijke subtoppers, gingen óók al kapot naast Max. Perez deed het met zijn ervaring een lange periode best leuk, maar knakte mentaal ook. Dus nee, laten we niet doen alsof Hadjar het opeens wel gaat redden. Feitelijk zou het voor Hadjar veel beter zijn om langer bij Racing Bulls te blijven.

    Nog steeds vind ik het jammer dat Red Bull geen poging heeft gedaan Sainz terug te halen. Sainz heeft namelijk best een dikke huid en is eerder ook al teamgenoot van Verstappen geweest. Sainz hield stand naast teamgenoten als Norris en Leclerc en heeft bewezen niet zo snel te kraken onder druk. Het enige probleem met Sainz is dat hij vaak wat gewenningstijd nodig heeft (zie ook dit jaar), maar als die periode erop zit is hij gewoon goed.

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 09:27
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.867

      Persoonlijk zou ik voor Sainz, Bortoleto of Bearman gaan. Hadjar is nipt sneller dan Lawson wat absoluut niet genoeg is voor dat stoeltje.
      Antnelli doet het goed maar wordt ook zeer goed begeleid door zijn team terwijl Bortoleto en Bearman telkens in arena worden gegooid om het te bewijzen.. en ze koment goed bovendrijfen - dat zijn kenmerken van echte toppers, zeg ik voorzichtig.

      En anders Piastri

      Maar dit is meer wishful thinking dan realiteit.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 10:15
  • HermanInDeZon

    Posts: 374

    "Het meest opvallende aan de naderende onthulling is de naam die wordt getipt voor het stoeltje naast Max Verstappen. Het lijkt niet Yuki Tsunoda of Liam Lawson te worden, maar Isack Hadjar. "

    Verbazing van schrijver doet haast vermoeden dat hij nieuws op deze site zelf niet volgt ...

    • + 7
    • 28 nov 2025 - 09:27
  • Pietje Bell

    Posts: 32.084

    https://youtu.be/j4qxuaEsUZE

    Can Max Win His Fifth? | Exclusive Interview

    27 nov 2025 #F1 #QatarGP
    Max Verstappen sits down with Chris Medland to reflect on his season so far and
    discusses his thoughts on the intense 2025 title fight with two races to go,
    as he fights for his fifth world championship. His incredible turnaround from the early
    season struggles, thoughts on the battle with McLaren, and his mindset heading into
    Qatar and Abu Dhabi.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 09:48
  • Pietje Bell

    Posts: 32.084

    Hadjar wordt aan de tand gevoeld over volgend jaar.
    Aan zijn gezicht en antwoorden kun je zien dat hij naast Max komt te rijden.

    www.instagram.com/p/DRkiWwMl7YM/

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 09:53

