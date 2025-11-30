Oscar Piastri had de kans om de Grand Prix van Qatar te winnen, maar door een foute strategie eindigde hij achter Max Verstappen. De Australiër kon heel wat punten inlopen op zijn teamgenoot Lando Norris, maar dit is maar beperkt tot zes punten. Piastri is allesbehalve blij met zijn tweede plek.

Na een supersnelle start wist Piastri Verstappen achter zich te houden, maar na een crash tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safetycar de baan op. Piastri reed voorop en buiten Norris ging iedere coureur de pitstraat in. Hierdoor reed Piastri wellicht twintig seconden voor Verstappen, maar was het de McLaren-coureur die een pitstop achter lag.

Door de nieuwe regel die de FIA samen met Pirelli in Qatar heeft ingezet, moest iedere coureur twee keer stoppen. Piastri lag dus een pitstop achter op Verstappen en de rest en eindigde daardoor als tweede met een achterstand van acht seconden.

Piastri ontevreden met tweede plek

Piastri zegt na afloop van de Grand Prix van Qatar tegenover het officiële postrace-interview van de F1 dat hij zwaar ontevreden is met het resultaat in Lusail: "Het was vanavond duidelijk niet goed. Ik heb de beste race gereden die ik kon, zo snel als ik kon, dus ik heb mijn best gedaan, maar helaas mocht het vanavond niet zo zijn."

Piastri is samen met zijn teamgenoot niet naar binnen gegaan tijdens de safety car. Na afloop van de race had de McLaren-coureur het anders aangepakt: "Ik denk dat het achteraf gezien vrij duidelijk is wat we zouden hebben gedaan, maar ik weet zeker dat we het als team zullen bespreken."

Ondanks de teleurstellende GP van Qatar is Piastri wel tevreden met het algemene weekend: "Het is natuurlijk niet allemaal slecht. Het was een heel goed weekend. Het tempo was erg hoog, maar ja, het is op dit moment natuurlijk een beetje moeilijk te verteren."

Piastri is ingelopen op Norris

Ondanks de foute strategie van McLaren is Piastri wel ingelopen op kampioenschapsleider Norris en heeft hij zo nog steeds kans op het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel zestien punten. Verstappen heeft de race gewonnen en daardoor Piastri ingehaald in het wereldkampioenschap. De Australiër staat nu derde in het wereldkampioenschap.

Abu Dhabi lijkt een interessante race te worden, want alle drie de titelkandidaten zitten nog steeds in de race voor de titel. Lando Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten, terwijl Max Verstappen daarachter staat met 396 punten en Oscar Piastri derde staat met 392 punten. Er kan dus nog van alles gebeuren in Abu Dhabi.