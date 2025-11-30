user icon
Piastri baalt van teleurstellende GP Qatar: "Het is moeilijk te verteren"

Piastri baalt van teleurstellende GP Qatar: "Het is moeilijk te verteren"

Oscar Piastri had de kans om de Grand Prix van Qatar te winnen, maar door een foute strategie eindigde hij achter Max Verstappen. De Australiër kon heel wat punten inlopen op zijn teamgenoot Lando Norris, maar dit is maar beperkt tot zes punten. Piastri is allesbehalve blij met zijn tweede plek. 

Na een supersnelle start wist Piastri Verstappen achter zich te houden, maar na een crash tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safetycar de baan op. Piastri reed voorop en buiten Norris ging iedere coureur de pitstraat in. Hierdoor reed Piastri wellicht twintig seconden voor Verstappen, maar was het de McLaren-coureur die een pitstop achter lag.

Door de nieuwe regel die de FIA samen met Pirelli in Qatar heeft ingezet, moest iedere coureur twee keer stoppen. Piastri lag dus een pitstop achter op Verstappen en de rest en eindigde daardoor als tweede met een achterstand van acht seconden. 

Piastri ontevreden met tweede plek

Piastri zegt na afloop van de Grand Prix van Qatar tegenover het officiële postrace-interview van de F1 dat hij zwaar ontevreden is met het resultaat in Lusail: "Het was vanavond duidelijk niet goed. Ik heb de beste race gereden die ik kon, zo snel als ik kon, dus ik heb mijn best gedaan, maar helaas mocht het vanavond niet zo zijn."

Piastri is samen met zijn teamgenoot niet naar binnen gegaan tijdens de safety car. Na afloop van de race had de McLaren-coureur het anders aangepakt: "Ik denk dat het achteraf gezien vrij duidelijk is wat we zouden hebben gedaan, maar ik weet zeker dat we het als team zullen bespreken."

Ondanks de teleurstellende GP van Qatar is Piastri wel tevreden met het algemene weekend: "Het is natuurlijk niet allemaal slecht. Het was een heel goed weekend. Het tempo was erg hoog, maar ja, het is op dit moment natuurlijk een beetje moeilijk te verteren."

Piastri is ingelopen op Norris

Ondanks de foute strategie van McLaren is Piastri wel ingelopen op kampioenschapsleider Norris en heeft hij zo nog steeds kans op het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel zestien punten. Verstappen heeft de race gewonnen en daardoor Piastri ingehaald in het wereldkampioenschap. De Australiër staat nu derde in het wereldkampioenschap. 

Abu Dhabi lijkt een interessante race te worden, want alle drie de titelkandidaten zitten nog steeds in de race voor de titel. Lando Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten, terwijl Max Verstappen daarachter staat met 396 punten en Oscar Piastri derde staat met 392 punten. Er kan dus nog van alles gebeuren in Abu Dhabi.

nr 76

Posts: 7.240

Ook in Abu Dhabi is het altijd de beste strategie om niet te pitten bij een safetycar.

  • 10
  • 30 nov 2025 - 19:06
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Qatar 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.639

    Die gezichtsuitdrukkingen van de mclaren rijders, ze dachten kampioen te worden, maar stella en Brown hebben de boel verkloot, met zo'n voorsprong hadden ze al minimaal 3 races wdc moeten zijn.
    Maar genieten dit.

    • + 8
    • 30 nov 2025 - 18:55
  • Hagueian

    Posts: 8.224

    Ze missen een Hannah daar. Dat liet RB nog even zien bij de podiumceremonie. Mooi!

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 18:56
    • avda

      Posts: 182

      Met alle respect richting Hannah, maar heel het veld ging naar binnen behalve de Mclarens...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:03
    • hupholland

      Posts: 9.458

      ze hadden eigenlijk de strateeg van Ferrari mee moeten nemen naar het podium, zelfs die wist het vandaag beter dan die van McLaren ;)

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 19:04
    • Taures

      Posts: 1.532

      Je kan ook zeggen iedereen heeft RBR strategie gevolgd en naar binnen gegaan voor verse banden.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 19:07
  • Q3FI

    Posts: 807

    Papaya rules, voor al uw verklootte strategiën. Werkelijk ongelooflijk, wat dachten ze nou op de pitmuur bij McLaren? Trackpositie is leidend? Niet te filmen.

    Voor AD: zou Kimi Max een favour teugbetalen...? ;) Heel erg jammer dat hij het niet redde ten opzichte van Lando. Lando mag nu nog steeds P3 rijden om kampioen te worden. Toch heeft deze race maar weer eens laten zien wat een achterlijke dingen er gebeuren kunnen, dus bring it on!

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 19:00
    • nr 76

      Posts: 7.239

      Ook in Abu Dhabi is het altijd de beste strategie om niet te pitten bij een safetycar.

      • + 10
      • 30 nov 2025 - 19:06
    • zoefroef

      Posts: 1.639

      Tsunoda een beregoede wagen geven en verdorie top3 kwalificeren en beetje hulp van hadjar , alles is nog mogelijk, mclaren laat de pootjes hangen, lando was wel heel snel verdwenen, oscar trouwens ook , die was snel van het podium

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:10
    • DRS-zone

      Posts: 396

      Hahahaha nr 76 ;-)

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:11
  • Cicero

    Posts: 1.597

    Als hij oorlog wil dan rijdt hij in Abu Dhabi Norris van de baan.... 2e of 3e boeit voor hem toch geen reet.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:08
  • Ferdi12

    Posts: 768

    Beide rijders zijn niet van het niveau van Max en dat hoeft ook niet. Ze zijn wel kampioenschap materiaal mits het team hen helpt. Ze hebben de snelste auto gebouwd en door hun blunders zit Max nog in de race.
    Nu ligt er onnodig nog meer druk op deze jongens.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 19:16
  • schwantz34

    Posts: 41.488

    Als Oscar vanavond de race terugkijkt, flikkert hij zonder pardon, en luid schreeuwend "F.ck Zak with his fcking papaya rules!" zijn teevee uit het hotelraam!

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 19:24

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

