Trotse Marko gelooft in nieuw wonder voor Verstappen

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Qatar de derde tijd. Hij kwam net iets te kort om de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Hij moet in de race voor Norris finishen om kans te blijven maken op de titel, en Helmut Marko heeft er een goed gevoel over.

Verstappen heeft zich vergeleken met de vrijdag flink verbeterd. In de sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar kwam hij niet verder dan de zesde tijd, en dat wist hij in de sprintrace te herstellen met de vierde plaats. Het gaf hem echter weinig vertrouwen voor de rest van het weekend, want Norris en Piastri leken een klasse apart te zijn in hun papajakleurige bolides.

Verstappen kampte tot nu toe met veel gestuiter, en dat zat hem dwars. Na de sprintrace paste Red Bull een aantal zaken aan aan zijn auto, maar dat betekende niet dat alles was opgelost. Uiteindelijk kwam Verstappen in de kwalificatie 0,264 seconden te kort ten opzichte van de poletijd van Piastri.

Hoe kijkt Marko naar het resultaat?

Red Bull-adviseur Helmut Marko was wel tevreden, zo legde hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Met de derde tijd zijn we tevreden. Maar we zijn nog meer tevreden over het verschil. Het hele weekend zaten we ongeveer een halve seconde achter hen, en nu is dat nog maar twee tienden."

"Als je dan meeneemt dat we met de gele en witte banden veel beter uit de voeten konden komen, geeft ons dat hoop dat we in de race mee vooraan kunnen rijden... Bovendien zijn er natuurlijk deze beperkingen met het aantal ronden, wat betekent dat er twee stops nodig zijn. Er kan echt van alles gebeuren, zowel positief als negatief."

Red Bull gaat McLaren aanvallen

Als Marko wordt gevraagd naar de titelstrijd, verschijnt er een geheimzinnige lach op zijn gezicht: "We kunnen zeker veel riskeren. Als je weet dat Max naast je staat, dan worden de meeste coureurs nerveus. Piastri heeft hier als het ware een wederopstanding laten zien. In dat opzicht is het voor ons ook beter dat hij vooraan staat. Het wordt zwaar, dat is wel duidelijk. Maar ik denk dat we ons kunnen verheugen op een enorm spannende race."

Ferdi12

Posts: 766

Mocht Max het niet redden, dan geeft zijn vechtlust toch een extra glans aan de titel van, of Lando of Oscar. Ook al rijden zij met de beste auto, je neemt wel op tegen iemand die er altijd voor gaat en heel weinig fouten maakt.

  • 2
  • 29 nov 2025 - 21:39
Reacties (4)

    • Glasvezelcoureur

      Posts: 634

      Mja, ik denk dat we Abu Dhabi starten met slechts twee kandidaten voor de titel, en beiden rijdend voor McLaren.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 22:20
  • Pietje Bell

    Posts: 32.121

    De eerste twee bochten gaan in ieder geval heel spannend worden .
    Laten ze elkaar leven? Wie is er het snelst weg? Wat gaat Russell op 4 doen?

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 22:35
    • Larry Perkins

      Posts: 61.772

      Ze laten elkaar leven.
      Oscar is het snelste weg.
      Russell gaat ook meerijden, lelijk blijven en janken over Max...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 00:22

