Max Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens redelijk goed weten te maken in de kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander noteerde de derde tijd, en kwam net te kort voor de pole position. Verstappen was redelijk tevreden, maar stelde wel dat de problemen nog niet waren opgelost.

Verstappen voelt zich al het hele weekend niet helemaal top in zijn Red Bull-bolide. De regerend wereldkampioen worstelde op vrijdag in de sprint kwalificatie, en kwam toen na een tripje door de grindbak niet verder dan de zesde tijd. In de sprintrace van vanmiddag werd hij vierde, maar dat betekende niet dat hij tevreden was.

Red Bull voerde na de sprintrace een aantal wijzigingen door om ervoor te zorgen dat Verstappens auto minder stuiterde. De aanpassingen leken niet helemaal te helpen, want Verstappen bleef nog steeds klagen over de problemen. Uiteindelijk wist hij aan het einde van de kwalificatie weer te schitteren, en zat alleen een mindere derde sector hem in de weg. Vanaf de derde plaats mag hij morgen de aanval gaan openen op de McLarens.

Waren de problemen opgelost?

Na afloop van de kwalificatie legde Verstappen aan interviewer James Hinchcliffe uit of de problemen opgelost waren: "In de kwalificatie ging het wat beter. We hadden nog steeds best een grote achterstand. Ik voelde me iets beter, maar er zijn nog steeds wat zaken die ervoor zorgen dat we niet harder kunnen pushen."

Verstappen heeft de schade in ieder geval weten te beperken: "We zijn tenminste nog derde geworden, en dat geeft ons weer betere kansen. We weten dat het hier heel erg lastig is om in te halen."

Verstappen is nog niet tevreden

Verstappen moet in de race voor Norris eindigen om nog een kans te hebben op de wereldtitel. Hij wil echter niet te hard van stapel lopen: "Realistisch gezien is dit een zwaar weekend. Het gaat tot nu toe niet zoals ik het wil, maar we gaan zien wat we morgen kunnen doen."