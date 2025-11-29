user icon
Verstappen heeft duidelijke boodschap na derde tijd



Max Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens redelijk goed weten te maken in de kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander noteerde de derde tijd, en kwam net te kort voor de pole position. Verstappen was redelijk tevreden, maar stelde wel dat de problemen nog niet waren opgelost.

Verstappen voelt zich al het hele weekend niet helemaal top in zijn Red Bull-bolide. De regerend wereldkampioen worstelde op vrijdag in de sprint kwalificatie, en kwam toen na een tripje door de grindbak niet verder dan de zesde tijd. In de sprintrace van vanmiddag werd hij vierde, maar dat betekende niet dat hij tevreden was.

Red Bull voerde na de sprintrace een aantal wijzigingen door om ervoor te zorgen dat Verstappens auto minder stuiterde. De aanpassingen leken niet helemaal te helpen, want Verstappen bleef nog steeds klagen over de problemen. Uiteindelijk wist hij aan het einde van de kwalificatie weer te schitteren, en zat alleen een mindere derde sector hem in de weg. Vanaf de derde plaats mag hij morgen de aanval gaan openen op de McLarens.

Waren de problemen opgelost?

Na afloop van de kwalificatie legde Verstappen aan interviewer James Hinchcliffe uit of de problemen opgelost waren: "In de kwalificatie ging het wat beter. We hadden nog steeds best een grote achterstand. Ik voelde me iets beter, maar er zijn nog steeds wat zaken die ervoor zorgen dat we niet harder kunnen pushen."

Verstappen heeft de schade in ieder geval weten te beperken: "We zijn tenminste nog derde geworden, en dat geeft ons weer betere kansen. We weten dat het hier heel erg lastig is om in te halen."

Verstappen is nog niet tevreden

Verstappen moet in de race voor Norris eindigen om nog een kans te hebben op de wereldtitel. Hij wil echter niet te hard van stapel lopen: "Realistisch gezien is dit een zwaar weekend. Het gaat tot nu toe niet zoals ik het wil, maar we gaan zien wat we morgen kunnen doen."

NicoS

Posts: 19.754

Voor gek gezet nog wel, jij zet jezelf ook regelmatig voor gek…..;)

  • 15
  • 29 nov 2025 - 20:39
Reacties (15)

  • reespees

    Posts: 93

    In de sprint leek de reespees redelijk goed, dus ik denk dat er morgen nog wel kansen zijn voor Maxie. Zeker aangezien er waarschijnlijk twee undercut kansen zijn op de papaya boys.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 20:29
    • worstenbroodje

      Posts: 14

      Ik doe een schietgebedje. Vrees dat we morgen iemand kampioen zien worden, maar wie weet ploft er nog een motortje ;) die van Norris hangt er al aardig lang in geloof ik

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:35
    • ILMOP

      Posts: 1.198

      Redelijk goed!? Norris reed na een paar ronden bij hem weg. Had de race langer geduurd was hij op meer dan 10 seconden gereden!

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 20:45
    • reespees

      Posts: 93

      Max heeft in de eerste paar ronden alles op alles gezet om Norris in te halen, hoe moeilijk dat ook is op deze baan, en daarmee zijn banden opgerookt. Morgen is een heel ander verhaal aangezien er strategische mogelijkheden zijn.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:46
    • MLTG

      Posts: 1.142

      Strategisch valt het allemaal wel mee aangezien Pirelli het aantal ronden dat een ieder kan rijden heeft bepaald.

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 20:51
  • Rimmer

    Posts: 13.058

    Gewoon rijden voor de dagsuccessen al zal het dit weekend vooral dag succes zijn. Het is wat het is.
    Titel gaat naar Lando en RBr heeft zichzelf voor gek gezet met die domme stoere praatjes van de afgelopen dagen.
    De focus nu 100% op 2026 leggen en zorgen dat je Q1 kan overleven in de eerste race. Deze strijd, die nooit een strijd was. is eindelijk voorbij.

    • + 3
    • 29 nov 2025 - 20:34
    • reespees

      Posts: 93

      2026 wordt een rampjaar voor Red Bull. En de jaren daarna waarschijnlijk ook totdat ze eindelijk hun motor op het niveau kunnen krijgen van Mercedes, Ferrari en Honda.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:35
    • NicoS

      Posts: 19.746

      Voor gek gezet nog wel, jij zet jezelf ook regelmatig voor gek…..;)

      • + 15
      • 29 nov 2025 - 20:39
    • Larry Perkins

      Posts: 61.764

      Het grenst aan de zekerheid dat @Rimmer deze gedachtekronkel nog een x-aantal keer zal herhalen @NicoS...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:46
    • De Vogel is Geland

      Posts: 656

      De enige die zich voor gek gezet hebben is McLaren die nog steeds geen kampioen hebben afgeleverd dit seizoen

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 20:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.764

    Max Verstappen: "In een McLaren had ik al in Q1 pole-position gepakt..."

    • + 5
    • 29 nov 2025 - 20:37
    • schwantz34

      Posts: 41.467

      Max Verstappen: "In een McLaren had ik niet eens de moeite genomen om überhaupt deel te nemen aan de kwalificatie, en morgen de race gewoon simply lovely vanuit de pitstraat gewonnen!"

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 20:49
  • Lulham

    Posts: 591

    Wat is precies die duidelijke boodschap?

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 20:43
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.106

      Dat ie moet poepen.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:57
    • Larry Perkins

      Posts: 61.764

      Die mogen we zelf verzinnen @Piemelkipfilet*.

      Ik vermoed dit: Max verwacht dat Gluiperige George hem van de baan ramt en dat ze samen uitstappen en hij 'Second Choice George' een paar flinke dreunen voor zijn rotkop verkoopt. Lelijker kan Russell er toch niet op worden.
      Vervolgens kan Max meteen op vakantie omdat de vermaledijde FIA hem voor Abu Dhabi schorst, wat natuurlijk precies Max zijn plan was...

      En wat denk jij?

      *je echte nickname blijft in het f i l t e r hangen

      ** rothoofd

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 20:59

