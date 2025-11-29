Lando Norris heeft nog steeds de kans om zijn eerste wereldtitel morgen veilig te stellen in Qatar. In de sprintrace op het circuit van Losail wist hij de jagende Max Verstappen achter zich te houden, en na afloop stelde hij lachend dat hij zijn Nederlandse rivaal helemaal niet heeft gezien.

Het raceweekend in Qatar is do or die voor Verstappen en Piastri. Ze moeten Norris verslaan om nog kans te blijven maken op de wereldtitel. In de sprintrace kwam Piastri het beste voor de dag, en behield hij de koppositie bij de start. Norris startte als derde, en kreeg bij de start bezoek van Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda.

Tsunoda liet Verstappen er direct langs, waarna de Nederlander de jacht opende. Rondenlang probeerde hij Norris te verschalken, maar op het ietwat saaie circuit van Losail kan er alleen op het rechte stuk worden ingehaald. Verstappen kreeg dit niet voor elkaar, waardoor hij genoegen moest nemen met de vierde plaats. Voor Norris was de derde plek goed genoeg, zijn titelkansen zijn nog steeds enorm.

Hoe kijkt Norris naar het duel met Verstappen?

Na afloop van de sprintrace maakte Norris een opvallend ontspannen indruk. Toen interviewer Jolyon Palmer vroeg of hij Verstappen achter zich had gezien, reageerde Norris met een veelzeggende grijns: "Ik heb hem niet gezien, ik heb alleen George Russell voor me zien rijden. We kwamen even heel dicht bij elkaar bij de start, maar dat ging helemaal goed."

Focus op de rest van het weekend

Als Norris nogmaals wordt gevraagd naar de aanvallen van Verstappen, blijft hij bij zijn standpunt: "Ik heb niet gezien wat er achter me gebeurde. Het was gewoon een lange stint, ik had het gevoel dat ik veel moest pushen, dus het wordt een zware race morgen."

Norris weet ook wel dat hij een goede start nodig heeft: "Het is niet makkelijk om in te halen, dat is veel te moeilijk, dus de kwalificatie gaat heel erg belangrijk worden straks."