user icon
icon

Norris slaat terug naar Verstappen: "Heb hem niet eens gezien!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris slaat terug naar Verstappen: "Heb hem niet eens gezien!"

Lando Norris heeft nog steeds de kans om zijn eerste wereldtitel morgen veilig te stellen in Qatar. In de sprintrace op het circuit van Losail wist hij de jagende Max Verstappen achter zich te houden, en na afloop stelde hij lachend dat hij zijn Nederlandse rivaal helemaal niet heeft gezien.

Het raceweekend in Qatar is do or die voor Verstappen en Piastri. Ze moeten Norris verslaan om nog kans te blijven maken op de wereldtitel. In de sprintrace kwam Piastri het beste voor de dag, en behield hij de koppositie bij de start. Norris startte als derde, en kreeg bij de start bezoek van Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Tsunoda liet Verstappen er direct langs, waarna de Nederlander de jacht opende. Rondenlang probeerde hij Norris te verschalken, maar op het ietwat saaie circuit van Losail kan er alleen op het rechte stuk worden ingehaald. Verstappen kreeg dit niet voor elkaar, waardoor hij genoegen moest nemen met de vierde plaats. Voor Norris was de derde plek goed genoeg, zijn titelkansen zijn nog steeds enorm.

Hoe kijkt Norris naar het duel met Verstappen?

Na afloop van de sprintrace maakte Norris een opvallend ontspannen indruk. Toen interviewer Jolyon Palmer vroeg of hij Verstappen achter zich had gezien, reageerde Norris met een veelzeggende grijns: "Ik heb hem niet gezien, ik heb alleen George Russell voor me zien rijden. We kwamen even heel dicht bij elkaar bij de start, maar dat ging helemaal goed."

Focus op de rest van het weekend

Als Norris nogmaals wordt gevraagd naar de aanvallen van Verstappen, blijft hij bij zijn standpunt: "Ik heb niet gezien wat er achter me gebeurde. Het was gewoon een lange stint, ik had het gevoel dat ik veel moest pushen, dus het wordt een zware race morgen."

Norris weet ook wel dat hij een goede start nodig heeft: "Het is niet makkelijk om in te halen, dat is veel te moeilijk, dus de kwalificatie gaat heel erg belangrijk worden straks."

Glasvezelcoureur

Posts: 629

Haha... die immer gespeelde zelfverzekerdheid van Norris, altijd moeite de onzekere grijns in een plooi te houden... Misschien moet hij iets meer opletten starts, hij kéék alleen maar naar Verstappen en zat daardoor bijna tegen Russell aan...

  • 20
  • 29 nov 2025 - 16:01
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Qatar 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.904

    Yuki kon deze keer Max goed bijhouden.
    Het verschil kwam omdat Max de eerste ronden iedere keer zijn DRS op Lando kon gebruiken.
    Yep, puike race van onze kleine Japanse vriend.

    • + 10
    • 29 nov 2025 - 16:01
    • schwantz34

      Posts: 41.461

      Yuki die een puike race heeft gereden incl een 5 seconden straf voor het te vaak overschrijden van de track limits???

      • + 7
      • 29 nov 2025 - 16:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.904

      Omdat hij zo'n klein ventje is had hij dat niet gezien natuurlijk.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 16:29
    • HarryLam

      Posts: 5.067

      Met spleetogen zie je ook minder.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 18:14
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 629

    Haha... die immer gespeelde zelfverzekerdheid van Norris, altijd moeite de onzekere grijns in een plooi te houden... Misschien moet hij iets meer opletten starts, hij kéék alleen maar naar Verstappen en zat daardoor bijna tegen Russell aan...

    • + 20
    • 29 nov 2025 - 16:01
    • Robin

      Posts: 2.950

      Zelfverzekerd? Laat me toch niet lachen jongen.
      Dit is gewoon een koekje van eigen deeg op het gebied van mindgames.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 17:29
  • Pleen

    Posts: 767

    Stoere praat. Leugenaar! Ik hoop niet voor jou dat je een DNF krijgt en je teammaatje er met de titel vandoor gaat.

    • + 5
    • 29 nov 2025 - 16:04
    • Robin

      Posts: 2.950

      Iets zegt me dat je dst juist wel hoopt.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 17:29
  • Flexwing

    Posts: 209

    Hoop dat morgen anders om is .

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 16:06
  • Rode Stier 33

    Posts: 910

    Het is en blijft een misselijk en zelfingenomen kereltje!

    • + 9
    • 29 nov 2025 - 16:06
    • avda

      Posts: 180

      Welke direct concurrent van Max is dat niet...

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 16:08
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 629

      @avda

      Veel coureurs zij dat niet, maar qua directe concurrentie heb je alleen Piastri die dat niet is. Gun hém ook de titel...

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 16:32
    • Niels G60

      Posts: 224

      Maarja Max is ook zo'n omhoog gevallen Belg.
      Die nog ff een DNF'je, zijn we ook van dat stomme gelul af :)

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 18:25
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.036

    Volgens mij was norris alleen maar in de spiegels aan het kijken bij de start waar verstappen was. Hij tikte daardoor bijna Russell aan. Wat een grappenmaker.

    • + 8
    • 29 nov 2025 - 16:07
    • Kampsie

      Posts: 1.541

      Hij keek niet eens vooruit idd.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 16:11
  • AUDI_F1

    Posts: 3.435

    Dan moeten ze de auto van Norris afkeuren want er zitten spiegels op, en Verstappen heeft 1 kleine poging gedaan om hem in te halen, als hij dat niet gezien heeft dan heeft ie echt een bril nodig.

    • + 4
    • 29 nov 2025 - 16:09
  • jd2000

    Posts: 7.463

    Wow, stoer hoor die Norris.

    • + 6
    • 29 nov 2025 - 16:13
    • Robin

      Posts: 2.950

      Ja hè want er is er maar één die dit soort uitspraken wel mag doen….
      Vergeet niet dat Lando redelijk bescheiden was de afgelopen jaren, hij ging dit pas doen toen anderen (met hoofdletters meneer Marko) met de mindf*ck begonnen.

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 17:34
  • Ernie5335

    Posts: 5.697

    Kijkt zeker niet in z'n spiegels 🙄

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 17:17
  • Polleke2

    Posts: 1.824

    Lekker veel actie ook op deze baan,kan zo van de kalender af.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 18:28

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar