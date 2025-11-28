Max Verstappen kende vandaag een teleurstellende sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd, en was zelfs langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. Helmut Marko legt uit wat de problemen van Verstappen precies inhielden.

Verstappen opende vol de aanval in de sprint kwalificatie onder het Qatarese kunstlicht. Hij kwam als eerste de baan op in SQ1 en kon ook de strijd aangaan met de McLarens van zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Waar de twee papaja-coureurs zich goed door de sessie heen wisten te rijden, leek het bij Verstappen steeds een stukje slechter te gaan.

Verstappen klaagde steen en been over problemen met gestuiter, en dit veroorzaakte een nog groter probleem in SQ3. Hij stuiterde van de baan af, en reed dwars door de grindstrook naast het asfalt heen. De vloer van zijn auto vond dit waarschijnlijk niet leuk, en veel meer dan de zesde tijd zat er niet in voor Verstappen. Voor het eerst dit jaar werd hij in een kwalificatiesessie verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Wat was er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeerde na afloop aan de Duitse tak van Sky Sports uit te leggen wat er mis was gegaan: "We hebben iets gevonden voor de mediumbanden. Daar waren we zeker competitief mee. Maar bij de zachte banden kwamen we weer dezelfde problemen tegen als tijdens de vrije training. En in dat opzicht is het zelfs nog slechter geworden ten opzichte van de auto van Yuki."

Wat waren de verschillen tussen de auto's van Verstappen en Tsunoda?

Tsunoda leek zich meer op zijn gemak te voelen in de auto, en Marko legt dan ook uit dat de twee Red Bull-bolides verschillend waren: "De wijzigingen waren verschillend. Max wilde graag meer front-end, terwijl Yuki reed met meer rear-end. En blijkbaar waren de veranderingen die we hadden doorgevoerd aan de auto van Yuki de betere."

Wat zijn de verwachtingen voor de rest van het weekend?

Volgens Marko ging het voor Verstappen dus mis op de zachte banden: "Het was niet de kalmte die we in de laatste races hebben gezien en het heeft niet geholpen dat hij dat uitstapje had. Maar gelukkig is de race op mediums, en niet op de softs. Ik hoop dat we dat morgen beter voor elkaar kunnen krijgen."