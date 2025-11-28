user icon
icon

Marko verklaart grote problemen van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko verklaart grote problemen van Verstappen

Max Verstappen kende vandaag een teleurstellende sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd, en was zelfs langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. Helmut Marko legt uit wat de problemen van Verstappen precies inhielden.

Verstappen opende vol de aanval in de sprint kwalificatie onder het Qatarese kunstlicht. Hij kwam als eerste de baan op in SQ1 en kon ook de strijd aangaan met de McLarens van zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Waar de twee papaja-coureurs zich goed door de sessie heen wisten te rijden, leek het bij Verstappen steeds een stukje slechter te gaan.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen klaagde steen en been over problemen met gestuiter, en dit veroorzaakte een nog groter probleem in SQ3. Hij stuiterde van de baan af, en reed dwars door de grindstrook naast het asfalt heen. De vloer van zijn auto vond dit waarschijnlijk niet leuk, en veel meer dan de zesde tijd zat er niet in voor Verstappen. Voor het eerst dit jaar werd hij in een kwalificatiesessie verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Wat was er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeerde na afloop aan de Duitse tak van Sky Sports uit te leggen wat er mis was gegaan: "We hebben iets gevonden voor de mediumbanden. Daar waren we zeker competitief mee. Maar bij de zachte banden kwamen we weer dezelfde problemen tegen als tijdens de vrije training. En in dat opzicht is het zelfs nog slechter geworden ten opzichte van de auto van Yuki."

Wat waren de verschillen tussen de auto's van Verstappen en Tsunoda?

Tsunoda leek zich meer op zijn gemak te voelen in de auto, en Marko legt dan ook uit dat de twee Red Bull-bolides verschillend waren: "De wijzigingen waren verschillend. Max wilde graag meer front-end, terwijl Yuki reed met meer rear-end. En blijkbaar waren de veranderingen die we hadden doorgevoerd aan de auto van Yuki de betere."

Wat zijn de verwachtingen voor de rest van het weekend?

Volgens Marko ging het voor Verstappen dus mis op de zachte banden: "Het was niet de kalmte die we in de laatste races hebben gezien en het heeft niet geholpen dat hij dat uitstapje had. Maar gelukkig is de race op mediums, en niet op de softs. Ik hoop dat we dat morgen beter voor elkaar kunnen krijgen."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar