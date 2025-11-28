user icon
icon

Norris gaat jagen op sprintzege: "Ik zou wel dom zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris gaat jagen op sprintzege: "Ik zou wel dom zijn"

Kampioenschapsleider Lando Norris start de sprintrace in Qatar morgen vanaf de derde plaats. De Britse McLaren-coureur moest niet alleen zijn teamgenoot Oscar Piastri voor zich dulden, maar ook George Russell. Norris gaat proberen de sprintrace te winnen, maar hij heeft geen hoge verwachtingen.

Norris leek samen met zijn teamgenoot Piastri te gaan vechten om de sprintpole. Max Verstappen hielp zijn kansen om zeep door door de grindbak te schieten, en andere coureurs moesten het hebben van een uitschieter. Eén van die coureurs die even liet zien wat hij in huis had, was George Russell. Hij kwam in zijn Mercedes net te kort om de sprintpole te pakken.

Meer over Lando Norris Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Norris leek Russell en Piastri uit te kunnen gaan dagen, maar hij maakte een foutje en schoot door de grindbak. Het was een kleine domper voor Norris, die weet dat één van zijn titelrivalen vlak voor zijn neus zal starten.

Kan Norris de sprintrace winnen?

Norris baalde van zijn foutje, en reageerde op zijn sprint kwalificatie voor de camera van Sky Sports: "De pace was er zeker, maar ik maakte wel een foutje in de laatste bocht. Daarna kon ik het niet helemaal voor elkaar krijgen."

Een sprintzege zou Norris uitkomen, maar de Brit weet ook dat hij geen grote risico's moet gaan nemen: "Ik zou dom zijn als ik niet voor de zege ga, maar het is hier echt onmogelijk om elkaar in te halen dus ik zal waarschijnlijk op de derde plaats finishen."

Wat is er mogelijk voor Norris?

Het lijkt erop dat de McLaren van Norris sneller is dan de Mercedes van Russell, dus hij zou zijn pijlen wel kunnen richten op zijn landgenoot. Dat is dan ook wat hij gaat proberen te doen: "Het inhalen van George op de lijn is waarschijnlijk het beste waar ik op kan hopen."

Norris kan in theorie zondag wereldkampioen worden, maar dan moet hij wel een voorsprong hebben van meer dan 25 punten op Piastri en Verstappen. In de sprintrace kan Norris het fundament gaan leggen voor zijn eerste titel.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Qatar 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.975

    Niet slim.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 20:39
  • ILMOP

    Posts: 1.192

    Ga ervoor Norris en dan lekker samen met Oscar eraf donderen zoals in Amerika het geval was. Norris hoeft geen risico's meer te nemen. Max en Oscar vormen immers geen bedreiging meer. Ik dacht dat deze jongen slimmer was. Niet dus!!

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 21:07

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar