Kampioenschapsleider Lando Norris start de sprintrace in Qatar morgen vanaf de derde plaats. De Britse McLaren-coureur moest niet alleen zijn teamgenoot Oscar Piastri voor zich dulden, maar ook George Russell. Norris gaat proberen de sprintrace te winnen, maar hij heeft geen hoge verwachtingen.

Norris leek samen met zijn teamgenoot Piastri te gaan vechten om de sprintpole. Max Verstappen hielp zijn kansen om zeep door door de grindbak te schieten, en andere coureurs moesten het hebben van een uitschieter. Eén van die coureurs die even liet zien wat hij in huis had, was George Russell. Hij kwam in zijn Mercedes net te kort om de sprintpole te pakken.

Norris leek Russell en Piastri uit te kunnen gaan dagen, maar hij maakte een foutje en schoot door de grindbak. Het was een kleine domper voor Norris, die weet dat één van zijn titelrivalen vlak voor zijn neus zal starten.

Kan Norris de sprintrace winnen?

Norris baalde van zijn foutje, en reageerde op zijn sprint kwalificatie voor de camera van Sky Sports: "De pace was er zeker, maar ik maakte wel een foutje in de laatste bocht. Daarna kon ik het niet helemaal voor elkaar krijgen."

Een sprintzege zou Norris uitkomen, maar de Brit weet ook dat hij geen grote risico's moet gaan nemen: "Ik zou dom zijn als ik niet voor de zege ga, maar het is hier echt onmogelijk om elkaar in te halen dus ik zal waarschijnlijk op de derde plaats finishen."

Wat is er mogelijk voor Norris?

Het lijkt erop dat de McLaren van Norris sneller is dan de Mercedes van Russell, dus hij zou zijn pijlen wel kunnen richten op zijn landgenoot. Dat is dan ook wat hij gaat proberen te doen: "Het inhalen van George op de lijn is waarschijnlijk het beste waar ik op kan hopen."

Norris kan in theorie zondag wereldkampioen worden, maar dan moet hij wel een voorsprong hebben van meer dan 25 punten op Piastri en Verstappen. In de sprintrace kan Norris het fundament gaan leggen voor zijn eerste titel.