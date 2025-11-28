Max Verstappen heeft dit weekend in Qatar een goede prestatie nodig om de titeldroom in leven te houden. Hij staat slechts 24 WK-punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris, en alles is nog mogelijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko gelooft in Verstappen, en hij zet Norris verder onder druk.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. De Nederlander had in Zandvoort een achterstand van ruim honderd punten, maar heeft die in de races daarna bijna helemaal weggepoetst. Hij won afgelopen weekend in Las Vegas, en profiteerde van de diskwalificaties van Norris en Oscar Piastri. Met nog twee races te gaan, kan alles nog gebeuren en dit weekend in Qatar is vanzelfsprekend zeer belangrijk.

Hoe gaat het met Verstappen?

Norris kan dit weekend namelijk wereldkampioen worden, terwijl Verstappen in theorie ook als WK-leider kan afreizen naar Abu Dhabi. Red Bull-adviseur Helmut Marko verklaart in een interview met RTL en Sport.de dat hij in Verstappen gelooft: "Max is meer ontspannen en zelfverzekerder dan hij lange tijd is geweest." Marko stelt dat Verstappen niet topprestaties heeft bereikt: "Ik denk ook dat wij nu het momentum aan onze kant hebben."

'Max is een terriër'

Marko verwacht heel erg veel van Verstappen, en steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: "Max is als een terriër. Dat is maar een klein hondje, maar hij is ongelooflijk vasthoudend en helemaal nergens bang voor." Volgens de teamadviseur is Verstappen dus ook niet bang voor Norris, en is hij heel kalm. Om zijn woorden kracht bij te zetten, wijst Marko naar Las Vegas: "Max is degene die zijn kalmte bewaart. Lando remde te laat af en toen reed Max ineens aan kop."

Is Norris bang voor Verstappen?

Marko suggereert dan dat Norris een beetje bang is voor Verstappen: "Lando won de start toen George Russell naast hem stond, hij won ook toen Charles Leclerc naast hem stond. Hij verloor echter toen Max naast hem stond. Dat toont aan dat er al psychologische druk is, wat natuurlijk in ons voordeel werkt."

Marko's eindconclusie is dan ook glashelder: "Uiteindelijk gaat het om mentale kracht en ook om imago. Max heeft dit imago en hij blijft er ook op voortbouwen."