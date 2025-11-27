user icon
McLaren deelt oorzaak van diskwalificatie Norris en Piastri

McLaren deelt oorzaak van diskwalificatie Norris en Piastri

Het team van McLaren beleefde in Las Vegas een weekend met een zure nasmaak. Na afloop van de race werden Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd, en daardoor ligt de titelstrijd nu weer open. Teambaas Andrea Stella deelt nu een nieuwe verklaring waarin hij uitleg geeft over de dubbele diskwalificatie.

Het team van McLaren kende afgelopen weekend in Las Vegas een aardige Grand Prix. Norris was als eerste gestart, maar kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Zijn teamgenoot Piastri had het wat zwaarder, en werd uiteindelijk als vierde geklasseerd. Door de zege van Max Verstappen lag de titelstrijd nog open, maar niemand had verwacht dat het echt spannend zou worden.

Uren na de race veranderde de situatie toen bleek dat de McLarens niet door de technische keuring van de FIA waren gekomen. Bij zowel de auto van Norris als Piastri was de bodemplank te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. Beide coureurs werden gediskwalificeerd, en daardoor is de titelstrijd spannender geworden. Norris voert nog altijd het WK aan, maar Piastri en Verstappen hebben een achterstand van slechts 24 punten.

Wat was de oorzaak van de diskwalificaties?

De dubbele diskwalificatie van McLaren was in de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek. Teambaas Andrea Stella geeft nu iets meer uitleg in een Q&A van McLaren voor het raceweekend in Qatar: "De specifieke oorzaak van de situatie was het onverwacht optreden van flinke porpoising, waardoor de auto grote verticale bewegingen maakte."

"Het niveau van porpoising werd verergerd door de omstandigheden waarin de auto tijdens de race reed, en dit was niet voorzien op basis van wat we in de trainingen hadden gezien en op basis van de voorspellingen voor het operationele window van de auto tijdens de race."

Extra veiligheidsmarge

Volgens Stella waren deze problemen een grote verrassing: "Op basis van de gegevens die we in de trainingen hadden verzameld, denken we niet dat we buitensporige risico's hebben genomen met betrekking tot de rijhoogte. We hadden overigens voor de kwalificatie en de race een extra veiligheidsmarge toegevoegd ten opzichte van de trainingen, wat betreft de bodemvrijheid. Die veiligheidsmarge werd echter tenietgedaan door het onverwachte optreden van de grote verticale bewegingen, waardoor de auto steeds de grond raakte."

Kon McLaren iets doen?

Het was een flinke klap voor McLaren, maar volgens Stella konden ze er weinig aan doen: "De porpoising die tijdens de race ontstond, was lastig in te dammen, omdat zelfs een snelheidsverlaging, een actie die in theorie de bodemvrijheid zou moeten vergroten, slechts op sommige delen van het circuit effectief was, maar op andere juist averechts werkte."

Wanneer zag McLaren dat er iets niet klopte?

Volgens Stella is het zo dat McLaren al snel wist dat er iets mis was: "Vanaf de eerste rondjes werd uit de data al duidelijk dat het onverwacht hoge niveau van porpoising een probleem zou vormen. Op Lando's auto konden we de situatie beter volgen dankzij de telemetrie, maar op Oscars auto werd dat bemoeilijkt doordat we een van de sensoren verloren die we gebruiken om het niveau van contact met de grond vast te stellen."

Cicero

Posts: 1.591

Uhu. En gij gelooft dat

  • 10
  • 27 nov 2025 - 09:35
Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Qatar 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Cicero

    Posts: 1.591

    Uhu. En gij gelooft dat

    • + 10
    • 27 nov 2025 - 09:35
  • BoerTeun

    Posts: 1.481

    Ah, gewoon de afstelling te laag om die extra tiende te kunnen pakken dus...

    • + 5
    • 27 nov 2025 - 09:47
  • nr 76

    Posts: 7.211

    Gediskaalificeerd? Meen je niet! Helemaal gemist!

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 09:56
  • Supa

    Posts: 2.622

    Waarom zou McLaren dit met opzet doen? Een top 5 finish zou goed geweest zijn.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 10:03
    • NicoS

      Posts: 19.711

      Als ze het expres gedaan hebben, is dat niet bijster slim…..
      Niet goed hun huiswerk gedaan deze keer.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 10:32
  • schwantz34

    Posts: 41.444

    McLaren heeft gewoon te hard geplankt met hun te lage auto's!

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 10:10
  • JPfx

    Posts: 428

    Met andere woorden: niet onze schuld, maar de schuld van het circuit.... Alsof het circuit voor hen anders was dan de ander 9 teams...

    • + 3
    • 27 nov 2025 - 10:41
  • tour71

    Posts: 1.584

    was dit ook van toepassing dan toen de auto's als pingpongballen over het circuit heen gingen 2 jaar geleden?

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 11:33

