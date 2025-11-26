Max Verstappen maakt ook dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur maakt met nog twee races te gaan kans op de wereldtitel. Aan het begin van dit seizoen wist Verstappen ook te schitteren, en dat levert hem een nominatie voor een speciale FIA-prijs op.

Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde. In de aankomende weekenden reizen de heren coureurs af naar Qatar en Abu Dhabi, en er kan nog veel gaan gebeuren. Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, hij staat op gelijke hoogte met Oscar Piastri en heeft een achterstand van 24 WK-punten op klassementsleider Lando Norris.

Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Nederland een enorme inhaalslag gepleegd in de Formule 1. Hij stond in alle races op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin en Las Vegas. Voor de zomerstop won Verstappen alleen in Suzuka en Imola, maar dat levert hem nu wel een opvallende nominatie op.

Voor welke prijs is Verstappen genomineerd?

Verstappen won begin dit seizoen de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Die zege kwam tot stand na een geweldige inhaalactie op George Russell en Oscar Piastri in de eerste bocht. Deze actie leverde hem toen veel lof op, en nu ook een nominatie voor de FIA Action of the Year. De FIA nomineert uit zeven verschillende wereldkampioenschappen momenten, en vandaag is duidelijk geworden welke F1-acties kans maken op de prijs.

Wie zijn er nog meer genomineerd?

Verstappens waanzinnige actie in Imola is vanzelfsprekend genomineerd, en dat geldt ook voor de verdedigende acties van Norris ten opzichte van Piastri in Oostenrijk en Oliver Bearman voor zijn duel met Verstappen in Mexico. De FIA laat de fans stemmen op de mooiste actie, en vooralsnog lijkt het erop dat veel mensen de kant van Verstappen kiezen.

De award wordt eind dit jaar uitgereikt tijdens het FIA-gala. Verstappen wist de prijs al vier keer eerder te winnen: in 2014, 2015, 2016 en 2019.