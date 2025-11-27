Het Formule 1-seizoen gaat vandaag verder met het raceweekend in Qatar. De coureurs verzamelen zich vandaag in de paddock op het circuit van Losail voor de traditionele mediadag. Een week na zijn zege in Las Vegas staat Max Verstappen in de spotlights, maar hij hoeft niet aan te schuiven bij de persconferentie van de FIA.

De titelstrijd in de Formule 1 is nu definitief losgebarsten. Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en liep daardoor in op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De verschillen werden uren na de race nog kleiner, omdat Norris en Piastri werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

Verstappen staat hierdoor slechts 24 WK-punten achter op klassementsleider Norris, en staat op gelijke hoogte met Piastri. In Qatar zullen alle ogen op hem gericht zijn, want Verstappen moet scoren om de strijd nog spannend te houden. Als Norris in Qatar namelijk twee of meer punten scoort dan Verstappen of Piastri, dan is hij wereldkampioen.

Wie moeten zich melden?

De FIA heeft echter besloten om de hoofdrolspelers niet te laten opdraven bij de gebruikelijke persconferenties. In plaats daarvan kiezen ze voor een zestal andere coureurs. In de eerste groep zullen Haas-coureur Oliver Bearman, Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en Racing Bulls-coureur Liam Lawson aanschuiven.

Na een halfuurtje zullen deze drie coureurs plaatsmaken voor drie andere namen. De worstelende Ferrari-coureur Lewis Hamilton zal zich dan melden in het gezelschap van Sauber-coureur Nico Hülkenberg en Williams-coureur Carlos Sainz.

Welke teambazen moeten aanschuiven?

Op de vrijdag zullen vertegenwoordigers van teams en F1-organisaties zich melden in de perszaal. Tussen de vrije training en de sprint kwalificatie door schuiven Alpine-kopstuk Steve Nielsen, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en FIA-topman Mario Isola aan.

Verstappen toch naar de perszaal?

Het is overigens niet uitgesloten dat Verstappen zich later nog moet melden in de perszaal. Aangezien het hier gaat om een sprintweekend, moeten de coureurs uit de top drie van de sprintrace, de kwalificatie en de Grand Prix aanschuiven na de sessies.