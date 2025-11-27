user icon
icon

FIA negeert Max Verstappen na heldenrit in Las Vegas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA negeert Max Verstappen na heldenrit in Las Vegas

Het Formule 1-seizoen gaat vandaag verder met het raceweekend in Qatar. De coureurs verzamelen zich vandaag in de paddock op het circuit van Losail voor de traditionele mediadag. Een week na zijn zege in Las Vegas staat Max Verstappen in de spotlights, maar hij hoeft niet aan te schuiven bij de persconferentie van de FIA.

De titelstrijd in de Formule 1 is nu definitief losgebarsten. Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en liep daardoor in op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De verschillen werden uren na de race nog kleiner, omdat Norris en Piastri werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Verstappen staat hierdoor slechts 24 WK-punten achter op klassementsleider Norris, en staat op gelijke hoogte met Piastri. In Qatar zullen alle ogen op hem gericht zijn, want Verstappen moet scoren om de strijd nog spannend te houden. Als Norris in Qatar namelijk twee of meer punten scoort dan Verstappen of Piastri, dan is hij wereldkampioen.

Wie moeten zich melden?

De FIA heeft echter besloten om de hoofdrolspelers niet te laten opdraven bij de gebruikelijke persconferenties. In plaats daarvan kiezen ze voor een zestal andere coureurs. In de eerste groep zullen Haas-coureur Oliver Bearman, Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en Racing Bulls-coureur Liam Lawson aanschuiven.

Na een halfuurtje zullen deze drie coureurs plaatsmaken voor drie andere namen. De worstelende Ferrari-coureur Lewis Hamilton zal zich dan melden in het gezelschap van Sauber-coureur Nico Hülkenberg en Williams-coureur Carlos Sainz.

Welke teambazen moeten aanschuiven?

Op de vrijdag zullen vertegenwoordigers van teams en F1-organisaties zich melden in de perszaal. Tussen de vrije training en de sprint kwalificatie door schuiven Alpine-kopstuk Steve Nielsen, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en FIA-topman Mario Isola aan. 

Verstappen toch naar de perszaal?

Het is overigens niet uitgesloten dat Verstappen zich later nog moet melden in de perszaal. Aangezien het hier gaat om een sprintweekend, moeten de coureurs uit de top drie van de sprintrace, de kwalificatie en de Grand Prix aanschuiven na de sessies.

Quovadis

Posts: 278

nou nou, weer zo'n super headline.

  • 1
  • 27 nov 2025 - 07:58
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Quovadis

    Posts: 278

    nou nou, weer zo'n super headline.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 07:58
    • Beri

      Posts: 6.750

      Hij heeft er Plai-zier in..

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 08:43
  • HermanInDeZon

    Posts: 363

    "Heldendaad" ... kom op zeg.

    Hij kwalificeerde als tweede en won de race, deels met dank aan een foutje van de pole sitter
    Had in de race duidelijk nog pace op overschot ook, anders had hij laatste ronden geen beste sector tijden gereden
    In een wagen die de laatste races eigenlijk best goed is over het algemeen


    Top weekend van Max, maar een "heldendaad"
    Journalistieke objectiviteit anyone

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 09:02
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.107

      Yuki ziet het vast wel als een heldendaad....

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 09:19

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar