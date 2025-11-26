Met nog twee raceweekenden te gaan, nadert de titelstrijd in de Formule 1 zijn ontknoping. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en Max Verstappen maken nog kans op de wereldtitel, en het lijkt een spannende strijd te worden. Toch kan Norris de spanning aankomend weekend wegnemen, in Qatar kan hij zijn eerste wereldtitel pakken.

De ontknoping van de titelstrijd in de Formule 1 is veel spannender geworden dan veel mensen hadden verwacht. Lange tijd leek het erop dat het titelgevecht zou uitdraaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Norris en Piastri. Ze waren oppermachtig, en profiteerden van het feit dat Verstappen in de eerste seizoenshelft worstelde met zijn Red Bull-bolide.

Na de zomer veranderde er echter iets, en sinds de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium. Verstappen won daarna in Monza, Bakoe en Austin, en herhaalde dat kunstje afgelopen weekend in Las Vegas. Hij profiteerde daar ook van de diskwalificaties van Norris en Piastri, waardoor de onderlinge verschillen kleiner zijn dan ooit.

Wat is de stand van zaken?

Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met 390 WK-punten, terwijl Verstappen en Piastri volgen met 366 punten. Het verschil bedraagt nog maar 24 WK-punten, en er kan dus nog van alles gebeuren. Veel mensen verwachten een zenuwslopende ontknoping van de titelstrijd, maar Norris kan alles aankomend weekend in het slot gooien.

Hoeveel punten zijn er nodig?

In Qatar wordt er aankomend weekend een sprintrace verreden, waardoor er meer punten te verdienen zijn dan tijdens een normaal weekend. Na het weekend in Qatar kunnen er nog maximaal 25 punten worden verdiend, wat dus betekent dat Norris na dit weekend een voorsprong van minimaal 25 punten nodig heeft. Als hem dat lukt, dan is hij zeker van de titel als hij arriveert in Abu Dhabi.

Zo wint Norris de titel in Qatar

Norris kan in de sprintrace nog géén wereldkampioen worden. Hij kan zijn positie wel verstevigen, maar hij kan pas op zondag wereldkampioen worden. Als Norris in de race twee of meer punten pakt dan Verstappen en Piastri, dan is hij zeker van de titel. Ook als hij wint en een puntje meer pakt dan Verstappen en Norris, is hij zeker van zijn titel.

Het kan echter nog steeds alle kanten opgaan, want in theorie kan Verstappen Qatar ook verlaten als de leider in het wereldkampioenschap. Hetzelfde geldt overigens ook voor Piastri.