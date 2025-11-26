user icon
Russell hekelt FIA-stewards na straf voor Hamilton

Er heerst bij de Formule 1-coureurs een groeiende onvrede over de straffen die de FIA-stewards uitdelen. In de afgelopen weken ontvingen meerdere coureurs controversiële straffen. Mercedes-coureur George Russell is opvallend kritisch, en stelt dat één straf voor Lewis Hamilton als een 'schok' binnenkwam.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de straffen die de stewards hebben uitgedeeld. Na de Grand Prix van Brazilië ontstond er een discussie over een zware tijdstraf die Oscar Piastri had ontvangen na een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Veel coureurs vonden deze straf veel te zwaar, en stelden zelfs dat er helemaal niets aan de hand was.

In Las Vegas waren meerdere coureurs er afgelopen weekend duidelijk over: er moet iets veranderen. Vooral GPDA-directeuren Carlos Sainz en George Russell waren uitgesproken, en er zal snel een gesprek tussen de FIA en de coureurs volgen.

Russell is woest

In een interview met Sky Sports in Las Vegas wees Russell naar een ander voorbeeld. In gesprek met Ted Kravitz, wees hij naar de straf die Lewis Hamilton in Mexico ontving na een duel met Max Verstappen: "Het was belachelijk. Ik had in de auto het gevoel dat ik de enige was die het zag gebeuren. Ik was echt in shock. Er waren drie gasten die daar de bocht afsneden, en dat leverde geen straffen op. Lewis was degene die het zwaarst werd bestraft."

'Hamilton had op het podium moeten staan'

Hamilton, die dit seizoen nog geen enkele keer op het podium heeft gestaan, verloor door zijn straf de kans op een topresultaat. Russell kan zich weken na het desbetreffende incident nog steeds opwinden: "Charles Leclerc sneed de bocht af, en kon gewoon verder rijden in die positie. Lewis had daar echt op het podium moeten staan. Maar goed, zo gaat het soms. De stewards hebben een heel erg lastige baas. Uiteindelijk is die desbetreffende bocht gewoon verschrikkelijk."

Het is nog niet duidelijk wat er uit de gesprekken tussen de coureurs en de stewards gaat komen. Het is in ieder geval duidelijk dat ze verandering willen zien.

MustFeed

Posts: 10.402

Hou toch op, dit is flauwekul. Verstappen gaf alle gewonnen plekken terug. Hamilton ging van 10 meter achterstand naar 100 meter voorsprong en behaalde overduidelijk een voordeel. Wat Verstappen deed is nog nooit bestraft, wat Hamilton deed wordt normaal altijd bestraft als je niet Hamilton bent.... [Lees verder]

  • 27
  • 26 nov 2025 - 12:19
Lewis Hamilton George Russell Ferrari Mercedes GP Las Vegas 2025

Reacties (16)

  • MustFeed

    Posts: 10.402

    Hou toch op, dit is flauwekul. Verstappen gaf alle gewonnen plekken terug. Hamilton ging van 10 meter achterstand naar 100 meter voorsprong en behaalde overduidelijk een voordeel. Wat Verstappen deed is nog nooit bestraft, wat Hamilton deed wordt normaal altijd bestraft als je niet Hamilton bent.

    Het enige wat raadselachtig is is waarom Hamilton niet zwaarder bestraft werd. Hamilton maakte zo'n 4 overtredingen na elkaar, waarvan de laatste echt een hele lompe overtreding is geweest waarvoor je misschien beter direct een zwarte vlag kan geven.

    Wat hier weer duidelijk wordt is dat Russell vooral een glibberaar is die loopt te slijmen bij de bevooroordeelde Britse media. Wat een viezerik.

    • + 27
    • 26 nov 2025 - 12:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 362

      "Hamilton maakte zo'n 4 overtredingen na elkaar, waarvan de laatste echt een hele lompe overtreding is geweest waarvoor je misschien beter direct een zwarte vlag kan geven."

      Hou toch op, dit is flauwekul

      • + 7
      • 26 nov 2025 - 12:24
    • MustFeed

      Posts: 10.402

      Nee hoor,

      1. Veroorzaakte contact met Verstappen. Dit kan een race incident zijn, maar Hamilton was wel hoofdzakelijk schuldig. Volgens de regels is dit een overtreding.

      2. Komt op een gevaarlijke manier terug de baan op. Ook tegen de regels.

      3. Forceert Verstappen buiten de baan. Dit had een straf moeten zijn, zeker nadat Hamilton op een gevaarlijke manier terug de baan op kwam.

      4. Nog voordat Hamilton de baan verliet stond die al weer op het gas en versnelde letterlijk buiten de baan om vervolgens niet de instructies van de wedstrijdleiding te volgen, waardoor Hamilton op een foute manier terug de baan op keer. Dit is overduidelijk een straf

      5. Inhalen buiten de baan en voordeel behouden. Hier is Hamilton uiteindelijk voor bestraft, maar gezien hoe buitensporig opzettelijk Hamilton hier de regels overtrad is 10 seconden een enorm lichte straf.

      • + 25
      • 26 nov 2025 - 12:28
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.103

      Met AD 21 is het precedent geschapen dat Lewis ongestraft een bocht mag afsnijden, dus ja weinig consistentie bij de stewards weer 😉

      • + 14
      • 26 nov 2025 - 12:29
    • Freek-Willem

      Posts: 6.474

      @via, dat was al veel eerder aan de orde bij Lewis. Maar ook dat is wat je af kunt dwingen. Fouten maken maar op een of ander manier er toch mee wegkomen. Lewis heeft dat in zich, Max soms ook. En George, ja George wil dat ook graag maar het wil nog niet zo lukken. En dat levert ons dan weer voldoende houvast om reacties op te formuleren hier op het forum. Dus houd vol George, je bent goed bezig

      • + 5
      • 26 nov 2025 - 12:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 362

      Laten we Lewis levenslang schorsen.
      Dan kunnen jullie hopelijk eindelijk verder met jullie leven.

      • + 6
      • 26 nov 2025 - 13:06
    • MustFeed

      Posts: 10.402

      Daar komen de stropopredeneringen weer.

      Wat ik aangeef is dat Hamilton op een kinderlijke en overduidelijke manier vals aan het spelen was. Dit was veel te laat remmen en niet eens proberen de bocht te halen. Hij deed gewoon zijn stuur recht en gaf gas nog allemaal voordat hij buiten de baan was. Hij was nooit in de buurt van een geslaagde inhaalpoging.

      En dan gaan we klagen dat Hamilton een 10 seconden straf krijgt. Zie je niet hoe absurd dat is?

      Dat Hamilton meerdere overtredingen beging is heel duidelijk aan te tonen. Voor alles wat ik benoemd heb zijn andere coureurs in het verleden wel bestraft. Hamilton komt eigenlijk weer weg met 4 overtredingen.

      En als iemand dit probeert te vergelijken met de eerste ronde van Verstappen dan is die persoon niet oprecht. Dat is geen verrassing bij Russell natuurlijk.

      • + 17
      • 26 nov 2025 - 13:24
    • HermanInDeZon

      Posts: 362

      Dat het geheel als één incident werd gezien is niet onlogisch

      En al zijn het vier overtredingen (waar ik het niet mee eens ben maar kom) dan nog zou een zwarte vlag buiten proportioneel zijn.

      Jij doet het nu overkomen alsof het een halve aanslag was ...

      • + 2
      • 26 nov 2025 - 13:30
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.103

      Zei hier iemand Silverstone 21?

      • + 5
      • 26 nov 2025 - 13:49
    • MustFeed

      Posts: 10.402

      Ik vind als je bewust de regels aan je laars lapt op een dergelijke manier dan hoor je uit de wedstrijd te worden gehaald. Wat Hamilton deed is niet een opwelling, hij had namelijk genoeg tijd om de plek weer terug te geven. Daarentegen kiest hij ervoor om zijn vals spel door te zetten en gaat dan achteraf de vermoorde onschuld spelen voor de camera.

      Hetzelfde heb ik ooit geschreven toen Alonso ronde na ronde de baan vol afsneed. Dat is gewoon schandalig en een belediging naar iedereen die van de sport houdt.

      Alles als 1 incident zien is raar. Dat zijn 4 bochten. Verstappen kreeg vorig jaar ook 2 keer een 10 seconden straf en die "overtredingen" zaten dichter op elkaar en waren niet zo buitensporig als wat Hamilton deed.

      • + 7
      • 26 nov 2025 - 14:30
  • Ferdi12

    Posts: 748

    Ehh... iets met" leaving the track and gaining an anvantage"?
    Max haalde i.g.g. geen voordeel uit, ook al vond Russell dat wel.
    Dat er iets moet veranderen om minder makkelijk risico's kan worden genomen in de eerste bocht kan ik mij in vinden

    • + 4
    • 26 nov 2025 - 12:27
  • jd2000

    Posts: 7.454

    Russell was de enige die het zag........... Precies en hiermee is alles gezegd

    • + 7
    • 26 nov 2025 - 12:36
    • schwantz34

      Posts: 41.435

      Max werkt als een lap op een rooie stier voor die matennaaier!

      • + 6
      • 26 nov 2025 - 13:39
  • John6

    Posts: 11.313

    Lewis had van zijn gas af moeten gaan, dan had hij geen straf gehad, hoe moeilijk wil je het maken.

    • + 3
    • 26 nov 2025 - 12:44
  • Pietje Bell

    Posts: 32.042

    Lieve kijkbuiskinderen, opdat jullie niet vergeten wat voor akelig gluiperig mannetje
    Russell is hier nogmaals:


    www.instagram.com/p/DReh2WnDFVn/

    • + 7
    • 26 nov 2025 - 13:00
  • Skoda F1

    Posts: 484

    Lewis die ouw Pijper! Houdt wel van 1 beetje straf.. aldus sutil

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 16:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
