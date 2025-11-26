Er heerst bij de Formule 1-coureurs een groeiende onvrede over de straffen die de FIA-stewards uitdelen. In de afgelopen weken ontvingen meerdere coureurs controversiële straffen. Mercedes-coureur George Russell is opvallend kritisch, en stelt dat één straf voor Lewis Hamilton als een 'schok' binnenkwam.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de straffen die de stewards hebben uitgedeeld. Na de Grand Prix van Brazilië ontstond er een discussie over een zware tijdstraf die Oscar Piastri had ontvangen na een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Veel coureurs vonden deze straf veel te zwaar, en stelden zelfs dat er helemaal niets aan de hand was.

In Las Vegas waren meerdere coureurs er afgelopen weekend duidelijk over: er moet iets veranderen. Vooral GPDA-directeuren Carlos Sainz en George Russell waren uitgesproken, en er zal snel een gesprek tussen de FIA en de coureurs volgen.

Russell is woest

In een interview met Sky Sports in Las Vegas wees Russell naar een ander voorbeeld. In gesprek met Ted Kravitz, wees hij naar de straf die Lewis Hamilton in Mexico ontving na een duel met Max Verstappen: "Het was belachelijk. Ik had in de auto het gevoel dat ik de enige was die het zag gebeuren. Ik was echt in shock. Er waren drie gasten die daar de bocht afsneden, en dat leverde geen straffen op. Lewis was degene die het zwaarst werd bestraft."

'Hamilton had op het podium moeten staan'

Hamilton, die dit seizoen nog geen enkele keer op het podium heeft gestaan, verloor door zijn straf de kans op een topresultaat. Russell kan zich weken na het desbetreffende incident nog steeds opwinden: "Charles Leclerc sneed de bocht af, en kon gewoon verder rijden in die positie. Lewis had daar echt op het podium moeten staan. Maar goed, zo gaat het soms. De stewards hebben een heel erg lastige baas. Uiteindelijk is die desbetreffende bocht gewoon verschrikkelijk."

Het is nog niet duidelijk wat er uit de gesprekken tussen de coureurs en de stewards gaat komen. Het is in ieder geval duidelijk dat ze verandering willen zien.