user icon
icon

Marko drijft de spot met blunderende Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko drijft de spot met blunderende Norris

Red Bull-adviseur Helmut Marko genoot van de boordradio van McLaren in Las Vegas. McLaren-engineer Will Joseph vertelde daar aan Lando Norris dat hij moest proberen om Max Verstappen in te halen, maar uiteindelijk werden de McLaren-coureurs gediskwalificeerd.

Meer over Helmut Marko Red Bull achterhaalt oorzaak van probleem Verstappen

Red Bull achterhaalt oorzaak van probleem Verstappen

12 nov
 Marko heeft zeer goed nieuws voor Verstappen

Marko heeft zeer goed nieuws voor Verstappen

15 nov

Door een foutje bij de start raakte Norris zijn koppositie kwijt aan Verstappen en moest hij als derde de race vervolgen. Na een tijdje wist hij George Russell in te halen, maar Verstappen bleef buiten bereik. 

McLaren spoorde Norris aan om Verstappen in te halen. Joseph riep over de boordradio dat ze Verstappen gingen pakken, maar uiteindelijk kwamen ze twintig seconden achter de Red Bull-coureur over de finish. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri werden uiteindelijk gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

'Verstappen maakte een punt'

Marko laat aan de Duitse tak van Sky Sports weten: "Max kon het tempo van de achtervolgers gemakkelijk controleren en zo de banden sparen. We bleven ook langer buiten dan alle anderen. Natuurlijk wisten we precies hoe de banden van de rest ervoor stonden. Het grappigste was de boodschap van McLaren: 'Val Max aan, haal hem in.' En vervolgens reed Max de ene snelste ronde na de andere, gewoon om een punt te maken."

"Maar hij deed het met zoveel zelfvertrouwen en gemak. We hadden nul problemen. McLaren had aan het einde wél wat problemen. Norris reed twee of drie seconden langzamer. Helaas kon niemand daarvan profiteren. Het was vanaf de eerste ronde al raak. Ik wil niet zeggen dat Max de race bij de start heeft gewonnen, maar in de eerste bocht dwong hij Norris simpelweg tot een fout", vertelt Helmut Marko. 

Verstappen terug in het wereldkampioenschap

Door de diskwalificatie is het verschil tussen Verstappen en Norris in het wereldkampioenschap verkleind van 49 punten naar 24 punten. Verstappen is hierdoor weer terug in de strijd om de wereldtitel. Met nog twee races op het programma kunnen Norris, Piastri en Verstappen alle drie nog wereldkampioen worden. De laatste twee staan gelijk qua punten.

Glasvezelcoureur

Posts: 597

Ze zijn dit seizoen beiden niet feilloos. De grootste blunder dit seizoen komt mijns inziens het conto van Norris; Montréal, Canada. Die was wel heel hopeloos en knullig.

Buiten die actie beperkt Norris het inderdaad tot kleine foutjes. Echter zijn het juist die missers die het hem onnodig moe... [Lees verder]

  • 1
  • 26 nov 2025 - 09:39
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Helmut Marko McLaren Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.791

    De header zal overdreven zijn, maar ik blijf vinden dat men wat meer respectvol met elkaar om moet gaan. Laat ik duidelijk zijn. Ze doen het allemaal. Sneren naar anderen. Wat dat betreft steken er wel een aantal rijders positief uit.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 08:48
    • Damon Hill

      Posts: 19.501

      Tja, ik val in herhaling, maar men zou eens naar de MotoGP moeten kijken. Tegenwoordig gaan ze daar met bijzonder veel respect om met elkaar.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 09:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 596

      Bij het lezen van de koptitel dacht ik precies hetzelfde, al bleek die - zoals zo vaak op dit soort fora - weer nét wat suggestiever dan nodig.

      Dat coureurs onderling naar elkaar wijzen en doen, oké, zij zijn ook de gladiatoren in de arena. Maar die teambazen en aanverwanten zouden zich ervan moeten weerhouden. Niet nodig, zorgt vooral voor irritatie bij de kijker/supporter, als je het mij vraagt...

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 09:30
  • Damon Hill

    Posts: 19.501

    Blunderen is niet het juiste woord. Als je kijkt naar fouten en een heel seizoen, dan maakt Norris vooral heel veel foutjes, die soms 1 of 2 plekken kosten. Maar blunders maakt hij echter nooit. Met blunders bedoel ik enorme fouten die een uitvalbeurt tot gevolg hebben. Het komt misschien 1x in een seizoen voor, maar dan heb je ook wel gehad. Het is juist Piastri die een aantal blunders heeft gemaakt dit seizoen.

    Norris en Piastri zijn beide verre van perfect en staan beide niet in mijn top 3 coureurs (1: Max, 2: Charles, 3: George). Ik hoop dus op een wonder zodat Max alsnog de titel wint, want hij is echt de enige die het verdient dit jaar.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 09:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 596

      Ze zijn dit seizoen beiden niet feilloos. De grootste blunder dit seizoen komt mijns inziens het conto van Norris; Montréal, Canada. Die was wel heel hopeloos en knullig.

      Buiten die actie beperkt Norris het inderdaad tot kleine foutjes. Echter zijn het juist die missers die het hem onnodig moeilijk maken. Ik vermoed overigens dat hij voldoende voorsprong heeft verkregen om de titel binnen te slepen. Maar door onder meer die fouten bij de start in Las Vegas, legt hij eigenhandig (te) veel druk op zich zelf...

      • + 1
      • 26 nov 2025 - 09:39
    • Damon Hill

      Posts: 19.501

      @Glasvezel,
      Die fout in Las Vegas boeit ironisch gezien niets, omdat hij gediskwalificeerd is. Dat is een beetje de ironie, dat zelfs inclusief die fout hij 2e was geworden en een straatlengte voorsprong had op Max.

      42 punten voorsprong tov de 24 die hij nu heeft maakt een groot verschil qua stressniveau. Want nu zitten we in de situatie dat als Norris nog één uitvalbeurt krijgt, het wel tricky wordt.

      Hoe zit het trouwens met die motor? Moeten ze nog een keer wisselen bij McLaren? Of rijden ze al lang met dezelfde en is doorrijden een vergroot risico op een DNF? Dat zou ook wat zijn!

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 10:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.873

    "En vervolgens reed Max de ene snelste ronde na de andere, gewoon om een punt te maken."

    Toch verdomd knap in de derde wagen van het veld....en dat maakt Max de aller...aller...allerbeste van de hele wereld en ver daarbuiten.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 09:45
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 596

      En jouw de meeste kinderlijk simpele 'grappenmaker', want die opmerking geeft nog maar eens aan dat enige notie van hoe het er werkt jou totaal vreemd is ....

      • + 1
      • 26 nov 2025 - 11:11
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 596

      jou

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:14

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar