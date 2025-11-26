Red Bull-adviseur Helmut Marko genoot van de boordradio van McLaren in Las Vegas. McLaren-engineer Will Joseph vertelde daar aan Lando Norris dat hij moest proberen om Max Verstappen in te halen, maar uiteindelijk werden de McLaren-coureurs gediskwalificeerd.

Door een foutje bij de start raakte Norris zijn koppositie kwijt aan Verstappen en moest hij als derde de race vervolgen. Na een tijdje wist hij George Russell in te halen, maar Verstappen bleef buiten bereik.

McLaren spoorde Norris aan om Verstappen in te halen. Joseph riep over de boordradio dat ze Verstappen gingen pakken, maar uiteindelijk kwamen ze twintig seconden achter de Red Bull-coureur over de finish. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri werden uiteindelijk gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

'Verstappen maakte een punt'

Marko laat aan de Duitse tak van Sky Sports weten: "Max kon het tempo van de achtervolgers gemakkelijk controleren en zo de banden sparen. We bleven ook langer buiten dan alle anderen. Natuurlijk wisten we precies hoe de banden van de rest ervoor stonden. Het grappigste was de boodschap van McLaren: 'Val Max aan, haal hem in.' En vervolgens reed Max de ene snelste ronde na de andere, gewoon om een punt te maken."

"Maar hij deed het met zoveel zelfvertrouwen en gemak. We hadden nul problemen. McLaren had aan het einde wél wat problemen. Norris reed twee of drie seconden langzamer. Helaas kon niemand daarvan profiteren. Het was vanaf de eerste ronde al raak. Ik wil niet zeggen dat Max de race bij de start heeft gewonnen, maar in de eerste bocht dwong hij Norris simpelweg tot een fout", vertelt Helmut Marko.

Verstappen terug in het wereldkampioenschap

Door de diskwalificatie is het verschil tussen Verstappen en Norris in het wereldkampioenschap verkleind van 49 punten naar 24 punten. Verstappen is hierdoor weer terug in de strijd om de wereldtitel. Met nog twee races op het programma kunnen Norris, Piastri en Verstappen alle drie nog wereldkampioen worden. De laatste twee staan gelijk qua punten.