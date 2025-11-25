Door de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas zijn de titelkansen van Max Verstappen springlevend. De Nederlander staat slechts 24 punten achter WK-leider Lando Norris, en moet dus presteren in Qatar en Abu Dhabi. De fans van Verstappen beginnen te geloven in de titel, en er is een run ontstaan op tickets voor de mogelijke titelrace.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. Voor de zomerstop leek een vijfde wereldtitel een onmogelijke opgave te worden voor Verstappen. Hij had een reusachtige achterstand op de McLarens van Norris en Oscar Piastri, en zijn Red Bull-bolide leek ook geen goede auto te zijn. In Zandvoort finishte Verstappen als tweede, en dit was het begin van zijn opmars.

Sinds zijn thuisrace in de Noord-Hollandse duinen is Verstappen namelijk in elke race op het podium geëindigd, en wist hij vier Grands Prix te winnen. Zijn laatste zege was afgelopen weekend in Las Vegas, waardoor hij wat inliep op zijn McLaren-rivalen. Uren na de race werden Norris en Piastri echter gediskwalificeerd, omdat de bodemplank onder hun auto's te ver was afgesleten. Hierdoor staat Verstappen nog maar 24 WK-punten achter op Norris, en staat hij op gelijke hoogte met Piastri.

Waarom groeit de interesse?

De Telegraaf meldt dat er nu een run op tickets is ontstaan voor de mogelijke titelrace van Verstappen in Abu Dhabi. Een woordvoerder van reisorganisatie Corendon bevestigt dat aan de krant: "Als mensen denken dat Verstappen geen kans maakt, dan gaan ze niet. Maar omdat Max bezig is met een inhaalrace, is onze tribune nu stijf uitverkocht. Er is alleen nog plek op de wachtlijst."

De Grand Prix van Abu Dhabi vindt plaats op 7 december, en volgens de woordvoerder is het zo dat er minder vraag voor tickets waren in de jaren dat Verstappen al kampioen was: "Het kan vriezen en het kan dooien in de Formule 1, maar de kans op een mooie kampioenswedstrijd is er weer."

Veel telefoontjes

De Telegraaf meldt dat er ook bij reisbureau TUI een groeiende interesse is geconstateerd voor tickets voor de races in Qatar en Abu Dhabi. Een woordvoerder legt dat uit aan de krant: "We krijgen de laatste dagen van meerdere klanten mails en telefoontjes of er nog reizen naar de laatste twee Grands Prix zijn, maar beide zijn uitverkocht."

"We gaan komend weekend met honderd man naar Qatar en met tweehonderd man naar Abu Dhabi. Tien fans gaan naar beide races toe."