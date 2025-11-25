De inkt van de beslissing van de wedstrijdleiding was nog amper droog of de discussie barstte los. Lando Norris en Oscar Piastri raakten hun kostbare punten in Las Vegas kwijt vanwege te ver afgesleten bodemplaten (skid blocks). McLaren-teambaas Andrea Stella verklaarde direct dat dit kwam door "onverwacht stuiteren" tijdens de race en noemde het pure pech. Maar klopt dat verhaal wel?

Boordradio spreekt lezing team tegen

Een scherpe analyse van de boordradio's, opgemerkt door oplettende ingenieurs en analisten, spreekt de officiële lezing van het team namelijk tegen. Wat blijkt? Al tijdens de formatieronde – nog voordat de race officieel begonnen was – kreeg Lando Norris specifieke waarschuwingen van zijn race-ingenieur Will Joseph.

De boodschap over de radio was helder en dwingend: Norris moest specifieke hobbels en kerbstones vermijden om de vloer te sparen. Dit was geen standaard procedure, maar een gerichte waarschuwing.

'Ze wisten het toen al'

Dat het team hun coureur al zo vroeg en zo expliciet instrueerde, is veelzeggend. Het suggereert sterk dat McLaren niet "verrast" werd door het stuiteren tijdens de race, maar dondersgoed wist dat ze met de afstelling van de auto een enorm risico hadden genomen. Ze zochten de absolute grens op om de snelheid van Max Verstappen en Ferrari te kunnen matchen, maar gingen eroverheen.

Het feit dat de waarschuwingen al voor de startvlag klonken, ondermijnt het excuus van "onvoorziene omstandigheden". Het wijst erop dat de data op de pitmuur al rood kleurde toen de auto's nog maar net naar de grid reden.

Dure gok in titelstrijd

De gok van McLaren heeft desastreuze gevolgen voor het constructeurskampioenschap en de moraal binnen het team. In plaats van in te lopen, zien ze de concurrentie inlopen. Als de FIA oordeelt dat een team bewust met een illegale auto start door signalen te negeren, is dat technisch gezien een overtreding, al blijft het nu bij een diskwalificatie.

Voor Norris is de conclusie bitter: het team wist van het risico, nam de gok, en hij betaalt de prijs met het inleveren van zijn bokaal.