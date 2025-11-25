user icon
icon

Boordradio-analyse onthult pijnlijk detail: ‘McLaren wist al tijdens formatieronde van naderend onheil’

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Boordradio-analyse onthult pijnlijk detail: ‘McLaren wist al tijdens formatieronde van naderend onheil’
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 09:46
  • comments 29
  • Door: Bob Plaizier

De inkt van de beslissing van de wedstrijdleiding was nog amper droog of de discussie barstte los. Lando Norris en Oscar Piastri raakten hun kostbare punten in Las Vegas kwijt vanwege te ver afgesleten bodemplaten (skid blocks). McLaren-teambaas Andrea Stella verklaarde direct dat dit kwam door "onverwacht stuiteren" tijdens de race en noemde het pure pech. Maar klopt dat verhaal wel? 

Boordradio spreekt lezing team tegen 

Een scherpe analyse van de boordradio's, opgemerkt door oplettende ingenieurs en analisten, spreekt de officiële lezing van het team namelijk tegen. Wat blijkt? Al tijdens de formatieronde – nog voordat de race officieel begonnen was – kreeg Lando Norris specifieke waarschuwingen van zijn race-ingenieur Will Joseph. 

Meer over McLaren Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

De boodschap over de radio was helder en dwingend: Norris moest specifieke hobbels en kerbstones vermijden om de vloer te sparen. Dit was geen standaard procedure, maar een gerichte waarschuwing. 

'Ze wisten het toen al' 

Dat het team hun coureur al zo vroeg en zo expliciet instrueerde, is veelzeggend. Het suggereert sterk dat McLaren niet "verrast" werd door het stuiteren tijdens de race, maar dondersgoed wist dat ze met de afstelling van de auto een enorm risico hadden genomen. Ze zochten de absolute grens op om de snelheid van Max Verstappen en Ferrari te kunnen matchen, maar gingen eroverheen. 

Het feit dat de waarschuwingen al voor de startvlag klonken, ondermijnt het excuus van "onvoorziene omstandigheden". Het wijst erop dat de data op de pitmuur al rood kleurde toen de auto's nog maar net naar de grid reden. 

Dure gok in titelstrijd 

De gok van McLaren heeft desastreuze gevolgen voor het constructeurskampioenschap en de moraal binnen het team. In plaats van in te lopen, zien ze de concurrentie inlopen. Als de FIA oordeelt dat een team bewust met een illegale auto start door signalen te negeren, is dat technisch gezien een overtreding, al blijft het nu bij een diskwalificatie. 

Voor Norris is de conclusie bitter: het team wist van het risico, nam de gok, en hij betaalt de prijs met het inleveren van zijn bokaal. 

ViggenneggiV

Posts: 3.099

"De gok van McLaren heeft desastreuze gevolgen voor het constructeurskampioenschap..... In plaats van in te lopen, zien ze de concurrentie uitlopen"

ok dan

  • 10
  • 25 nov 2025 - 09:52
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (29)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.099

    "De gok van McLaren heeft desastreuze gevolgen voor het constructeurskampioenschap..... In plaats van in te lopen, zien ze de concurrentie uitlopen"

    ok dan

    • + 10
    • 25 nov 2025 - 09:52
    • Astfgl

      Posts: 956

      Proeflezen is ook een kunst.

      • + 3
      • 25 nov 2025 - 09:57
    • Ronnie Peterson

      Posts: 190

      "De gok van McLaren heeft desastreuze gevolgen voor het constructeurskampioenschap en de moraal binnen het team. In plaats van in te lopen, zien ze de concurrentie uitlopen."

      Misschien bedoelt hij wel dat de concurrentie uitloopt wat betreft de moraal.

      Of zoiets.

      • + 2
      • 25 nov 2025 - 10:06
    • NicoS

      Posts: 19.683

      We weten allemaal dat het coureurs kampioenschap wordt bedoeld.
      Slordig foutje van de schrijvert….

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 10:31
    • snailer

      Posts: 30.781

      Het enige dat de concurrentie aan het uitlopen is, dat is de rode loper.....

      .... voor Norris.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 11:24
    • Ronnie Peterson

      Posts: 190

      @NicoS, dat weten we inderdaad allemaal.
      Was vooral een sarcastische poging om iets kroms even recht te lullen.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 11:50
  • schwantz34

    Posts: 41.413

    De vloeren van de te laag afgestelde McLarens werden tijdens de race vakkundig "gestript!"

    • + 3
    • 25 nov 2025 - 09:58
  • Pietje Bell

    Posts: 32.007

    Herhaling van mijn bericht van gisteren met meer info:



    De FIA schijnt de wagens gecontroleerd te hebben aangezien het hen enorm opviel dat
    Lando het laatste stuk ineens een kleine 20 sec langzamer ging rijden dan Max.
    McLaren wist zgn van niets. Het waren niet alleen die laatste rondes.
    Hier is de boardradio van Lando en Piastri te lezen. Vanaf het begin al li-co!

    www.racefans.net/2(...)ar-during-the-race/

    24 nov 2025 - 18:21

    • + 3
    • 25 nov 2025 - 10:05
    • Runningupthathill

      Posts: 18.479

      Onzin, alweer.

      Brazilië:
      The skid wear was checked on car numbers 81, 04, 01, 63, 12, 10 and 27

      Amerika:
      The skid thickness of car numbers 81, 04, 16, 44, 01 and 22 was checked.

      Zandvoort:
      The plank and skid wear was checked on car numbers 81, 01, 22, 63, 18, 14, 31, 87, 06 and 23.


      Italië:
      The plank and skid wear was checked on car numbers 81, 04, 16, 44, 01, 63, 12, 06, 23 and 05.

      In Las Vegas:
      The plank and skid wear was checked on car numbers 81, 04, 16, 44, 01, 63, 12, 06, 55 and and 27

      Elke race waar er bodemplanken werden onderzocht was er wel minstens een McLaren bij betrokken, meestal beide. Om nu te doen alsof dit iets bijzonder deze race was, is gewoon onzin.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 12:41
    • Pietje Bell

      Posts: 32.007

      [i]"Onzin, alweer. "[i]

      En hoe zit het met bijvoorbeeld Hongarije, Baku, Singapore, Mexico en de rest van het seizoen?
      Heb je die ook even opgezocht om me weer af te kunnen zeiken zoals je wel vaker doet?

      Wat ik hierboven heb geschreven (dat het de FIA op was gevallen) zijn trouwens niet mijn woorden, maar dat was op diverse betrouwbare F1 sites te lezen.

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 12:58
    • Pietje Bell

      Posts: 32.007

      Dan laat mij hier maar lekker onzin schrijven. Ik plaats hier alleen maar feiten als ik het drie keer of meer ergens gelezen hebben en zeker weet dat het betrouwbaar is.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 13:00
  • Maximo

    Posts: 9.588

    Als het voor de start al bekend was dan was het een bewuste keuze en hoort er nog een straf op te volgen voor het team, een zware straf.

    • + 4
    • 25 nov 2025 - 11:10
    • gridiron

      Posts: 2.974

      Die auto's zitten vol met sensoren een daarmee kunnen ze wel een indicatie hebben dat de vloer klappen krijgt van onvermijdelijk inhoud dat dit extra slijt.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:09
    • hupholland

      Posts: 9.422

      wat een onzin, ze wisten dat er een risico was, maar niet dat ze er persé over heen zouden gaan. Anders waren ze natuurlijk ook niet zo gaan managen, dat had dan helemaal geen zin gehad. Ze hebben gegokt en verloren, dat mag gewoon.
      Wat ze wel moeten doen is goed uitzoeken waarom dit gebeurd zo vlak na de aanscherping van de regels rond de skidblocks. Ferrari dacht begin dit seizoen ook een goede auto te hebben die kon vechten met McLaren, maar ze moesten de boel hoger zetten en lift en coasten als een gek waardoor het hele jaar amper een rol konden spelen. Goed uitzoeken.
      En dan nog die afleidingsmanoevre met de aanval op Red Bull in Brazilië. Met de kennis van nu was dat misschien toch wel een beetje 'als door een wesp gestoken'...

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:36
    • AUDI_F1

      Posts: 3.428

      De slijtage kunnen ze aan de hand van de temperatuur van de skidblocks meten. Maar weet hoe ze dat al hebben kunnen zien in de opwarmronde, want die gaat op langzamere snelheid.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:37
    • Millenium drive quante

      Posts: 9

      yep, gewoon 1 race schorsing. dat zou op zijn plaats zijn

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 12:47
  • John6

    Posts: 11.308

    Dit zal zeker gevolgen hebben voor de komende 2 races en sprintrace, ze zullen de vloer nu toch hoger moeten afstellen, McLaren wordt nu denk ik extra in de gaten gehouden.

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 11:10
    • de Waal

      Posts: 198

      @John6; de vloeren van de McLarens zullen echt niet veel omhoog gaan verwacht ik. Volgende circuits zijn misschien ook wat minder hobbelig.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 11:50
    • John6

      Posts: 11.308

      1 mm dat scheelt al 2 tienden dat ze langzamer zouden zijn, geen idee hoe ze het gaan afstellen, maar ze hebben mar 1 training om het uit te vogelen.

      Ik neem aan dat ze na Las Vegas wel weten welke hoogte ze het moeten afstellen denk je niet.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:01
    • gridiron

      Posts: 2.974

      @John,
      Die 1mm is toegelaten en daar zullen de andere auto's ook wel dicht zitten.
      Mclaren heeft de pech dat ze daar 0,12mm voorbij zijn gegaan, dat is de +/- dikte van een mensen haar

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:07
    • hupholland

      Posts: 9.422

      het is altijd relatief, iedereen kan lager rijden op dat soort circuits. McLaren zal meer marge moeten nemen. Ze kunnen zich dit niet nog een keer veroorloven. Gezien het feit dat ze ook weer last kregen van porpoising kun je je afvragen of ze de boel wel goed onder controle hebben.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:41
  • Damon Hill

    Posts: 19.487

    Het is toch eigenlijk best dom dat McLaren zo een groot risico heeft genomen? Want juist nu komt die titel weer een beetje in gevaar. Hadden ze de afstelling veilig en iets langzamer gemaakt, dan was Norris misschien 3e of 4e geworden, maar had zijn voorsprong op Verstappen nog steeds enorm geweest.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 11:19
    • AUDI_F1

      Posts: 3.428

      Voor McLaren komt de titel niet meer in gevaar. Alleen is een van hun rijders nog geen kampioen, dus wel raar dat ze zo'n risico hebben genomen.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:40
    • hupholland

      Posts: 9.422

      ja, achteraf wel, maar misschien is het een indicatie dat ze echt niet weten waar nu de grens ligt. Ze willen na zo'n regelaanscherping natuurlijk ook niet terugvallen naar P4 of P5, dan gaan er een hoop vragen komen. Maar die zijn er nu ook.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:46
  • snailer

    Posts: 30.781

    Als dat zo is dan hebben ze vooral Piastri er in genaaid. Bij Norris hebben ze nog beprobeerd de boel te redden. Maar Piastri hebben ze gewoon vol door laten racen.

    Ik zou bijna dat complot tegen Piastri en voor Norris gaan geloven.

    • + 5
    • 25 nov 2025 - 11:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.487

      @Snailer,
      Ik word eerlijk gezegd echt een beetje moe van dat complot denken. Zelfs al zou de auto meer ontwikkelt zijn in de richting van Norris (want ik geloof echt wel dat McLaren liever Norris kampioen ziet worden, dat ontken ik niet), dan nog is Piastri zelf schuldig aan het mislopen van de titel.

      Er zit namelijk een verschil tussen een rijder helpen en een rijder saboteren. Dat de auto meer de kant van Norris is ontwikkelt, dat geloof ik wel. Maar ik ga niet mee met mensen die zeggen dat de auto van Piastri gesaboteerd wordt of langzamer wordt gemaakt.

      Het is notabene de auto van Norris die in Zandvoort kapot ging. Als ze echt Piastri hadden willen saboteren, dan was die van Piastri ook wel een keer rokend langs de kant gaan staan.

      De fouten van Piastri komen echt door Piastri zelf. In Baku de muur in. Bij diverse andere races botsingen (tegen Hülkenberg aanrijden, tegen Antonelli aanrijden) en ook de spin in de sprint van Brazilië had voorkomen kunnen worden... Antonelli die voor hem reed ging namelijk niet op de kerb, maar langs de kerb en spinde niet.

      Al die fouten en botsingen maakt Piastri echt zelf. Zelfs als zijn McLaren door de ontwikkelingsrichting iets minder snel is dan die van Norris, had Piastri nog steeds de titel kunnen pakken door simpelweg geen domme fouten te maken.

      Het is een oude koe uit de sloot, maar in 1989 toen Senna en Prost teamgenoten waren, zag McLaren ook veel liever Senna kampioen worden. De McLaren van Senna was toen ook duidelijk sneller. Prost maakte echter geen fouten en bleef stug zijn puntjes bij elkaar oprapen en sloeg toe als Senna uitviel. We weten hoe het eindigde, Prost werd kampioen. Maar Piastri is niet van het kaliber Prost en bezwijkt gewoon onder de druk.

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 11:38
    • AUDI_F1

      Posts: 3.428

      Het klopt inderdaad. De fouten van Piastri komen van Piastri zelf. Maar de fouten van Norris door Norris en die van Verstappen door Verstappen.
      Maar als je auto minder goed is neer gezet, waardoor je teammaat sneller is dan ga je 'overdriven' en fouten maken.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:47
    • hupholland

      Posts: 9.422

      Piastri is ook zeker gewaarschuwd. Verder kost dit Norris gewoon 6 punten tov Piastri. Blijf het wel frapant vinden dat alles in het nadeel van Piastri wordt uitgelegd, terwijl Norris juist de grootste klappen heeft moeten incasseren van fouten in het team en materiaal.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:48
  • jordanfreak

    Posts: 23

    " De Gok" is gewoon een fout geweest. Misschien vergeten dat regenbaden iets hoger zijn?

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 12:07

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar