Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte bij de start de leiding, en gaf deze daarna niet meer uit handen. Verstappen maakt door de diskwalificatie van de McLarens nog altijd kans op de wereldtitel, en heeft Lando Norris nu al gepasseerd op een bijzonder lijstje.

Verstappen was oppermachtig op het stratencircuit in de gokstad in de staat Nevada. De Nederlander zag hoe Norris bij de start probeerde zijn pas af te snijden, maar vervolgens de eerste bocht miste. Verstappen nam hierdoor de leiding over, en gaf deze daarna niet meer uit handen. Red Bull had zijn pitstop perfect getimed, en Verstappen belandde voor zijn rivalen weer op de baan.

Kansen op de titel

Door zijn zege kwam hij iets dichter bij McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri in de strijd om het wereldkampioenschap. Uren na de race werden Norris en Piastri echter uit de uitslag geschrapt, omdat de bodemplank bij beide auto's te ver was afgesleten. Verstappen staat daardoor nu op gelijke hoogte met Piastri, en staat nog maar 24 punten achter op Norris. Zijn kans op de titel zijn toegenomen, en met nog twee raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk.

Verstappen haalt Norris in

Verstappen heeft Norris al ingehaald in een opvallend lijstje. De Nederlander heeft dit seizoen namelijk tot nu toe meer rondjes aan kop gereden dan de Brit. WK-leider Norris heeft dit jaar 371 rondjes aan de leiding gereden, terwijl Verstappen op 391 rondjes staat. Dit 'klassement' wordt aangevoerd door Piastri, die op 402 rondjes aan kop in de races staat. De Australiër heeft het zwaar, en heeft al sinds de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort geen race meer gewonnen.

Meeste rondjes aan kop 2025:

1. Oscar Piastri - 402 rondjes

2. Max Verstappen - 391 rondjes

3. Lando Norris - 371 rondjes

4. George Russell - 103 rondjes

5. Charles Leclerc - 48 rondjes

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes

8. Alexander Albon - 1 rondje