Verstappen passeert Norris op bijzonder lijstje
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte bij de start de leiding, en gaf deze daarna niet meer uit handen. Verstappen maakt door de diskwalificatie van de McLarens nog altijd kans op de wereldtitel, en heeft Lando Norris nu al gepasseerd op een bijzonder lijstje.

Verstappen was oppermachtig op het stratencircuit in de gokstad in de staat Nevada. De Nederlander zag hoe Norris bij de start probeerde zijn pas af te snijden, maar vervolgens de eerste bocht miste. Verstappen nam hierdoor de leiding over, en gaf deze daarna niet meer uit handen. Red Bull had zijn pitstop perfect getimed, en Verstappen belandde voor zijn rivalen weer op de baan.

Kansen op de titel

Door zijn zege kwam hij iets dichter bij McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri in de strijd om het wereldkampioenschap. Uren na de race werden Norris en Piastri echter uit de uitslag geschrapt, omdat de bodemplank bij beide auto's te ver was afgesleten. Verstappen staat daardoor nu op gelijke hoogte met Piastri, en staat nog maar 24 punten achter op Norris. Zijn kans op de titel zijn toegenomen, en met nog twee raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk.

Verstappen haalt Norris in

Verstappen heeft Norris al ingehaald in een opvallend lijstje. De Nederlander heeft dit seizoen namelijk tot nu toe meer rondjes aan kop gereden dan de Brit. WK-leider Norris heeft dit jaar 371 rondjes aan de leiding gereden, terwijl Verstappen op 391 rondjes staat. Dit 'klassement' wordt aangevoerd door Piastri, die op 402 rondjes aan kop in de races staat. De Australiër heeft het zwaar, en heeft al sinds de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort geen race meer gewonnen.

Meeste rondjes aan kop 2025:

1. Oscar Piastri - 402 rondjes

2. Max Verstappen - 391 rondjes

3. Lando Norris - 371 rondjes

4. George Russell - 103 rondjes

5. Charles Leclerc - 48 rondjes

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes

8. Alexander Albon - 1 rondje

Reacties (3)

  • koppie toe

    Posts: 4.874

    Nou ehennnn

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:26
    • Beemerdude

      Posts: 8.376

      Tsja. Het is de kunst om de laatste ronde aan de leiding te eindigen. Alles daarvoor is voor dit soort onzin statistieken.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:29
    • koppie toe

      Posts: 4.874

      Dat dus, 1 ronde aan de leiding is voldoende.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:34

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

