Marko lacht om kapitale fout van Norris

Marko lacht om kapitale fout van Norris
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 12:09
  12
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen sloeg afgelopen weekend toe door de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam te schrijven. De Nederlander reed een ijzersterke race, en versloeg McLaren-coureur Lando Norris. Helmut Marko genoot vooral van de start, waar Norris een kostbare fout maakte.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix in de straten van de gokstad in de staat Nevada. Verstappen deelde de eerste startrij met McLaren-coureur Lando Norris. De Brit wist dat Verstappen zou gaan aanvallen, dus probeerde hij een trucje van de Nederlander toe te passen. Hij sneed Verstappen direct de pas af, maar miste daardoor de eerste bocht en viel terug naar de derde plaats.

Door het foutje van Norris kon Verstappen de leiding in de race pakken, en hij gaf deze plek ook niet meer uit handen. Verstappen reed een foutloze race, en wist weer te winnen. Hierdoor liep hij in op Norris in het wereldkampioenschap, en na afloop werd het verschil alleen maar kleiner. Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri werden namelijk gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

Hoe keek Marko naar de eerste bocht?

Red Bull-adviseur Helmut Marko had vooral genoten van de prestatie van zijn superster Verstappen. Bij de Duitse tak van Sky Sports keek hij met een lach terug op het incident in de eerste bocht: "Vanaf die eerste ronde... Ik zou niet zeggen dat hij de race daar heeft gewonnen. Hij heeft de eerste bocht gewonnen en daarmee Norris in een fout gedwongen. We waren echt helemaal nergens zeker van. We hadden geen longrun gedaan, en we hadden ook geen enkele ronde gereden met een volle tank."

Een lastig weekend

Marko legt uit dat Red Bull weinig had kunnen trainen met de juiste banden, alles was dan ook een grote gok: "We hadden ook met de harde banden geen enkele ronde gereden. Maar het ging de anderen ook niet veel beter af. En wat onze engineers hier hebben klaargespeeld, was duidelijk het juiste en ook het beste."

Rimmer

Posts: 13.042

Lando deed niks fout. Max had dat ook zo gedaan.
Het enige verschil is dat als Max het had gedaan hij wel tijdig was gaan afremmen waarna Lando waarschijnlijk vol achterin was gedoken met een DNF voor beide.
Gelukkig was daar nu geen sprake van en konden beide verder met racen omdat Max, zoals

  • 8
  • 24 nov 2025 - 12:38
Reacties (12)

  • hupholland

    Posts: 9.414

    volgens mij mistte Max 2 jaar geleden de eerste bocht ook en kreeg hij daar een straf voor omdat hij Leclerc ook meenam. Kortom, dat kan de beste overkomen. Norris is echt geen Verstappen, maar altijd maar dat lachen om fouten van anderen etc.. kan gebeuren, Norris kwam wat minder goed weg en daardoor kwam hij in de problemen. Het afdekken van Max en het halen van bocht 1 ging daardoor net niet samen. Vond het verder wel een goede actie eigenlijk, het was de enige manier om de positie nog te redden.

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 12:14
    • Rimmer

      Posts: 13.042

      Lando deed niks fout. Max had dat ook zo gedaan.
      Het enige verschil is dat als Max het had gedaan hij wel tijdig was gaan afremmen waarna Lando waarschijnlijk vol achterin was gedoken met een DNF voor beide.
      Gelukkig was daar nu geen sprake van en konden beide verder met racen omdat Max, zoals bijna altijd, scherp en alert was. Een klein verschil in de uitvoering maar de actie an sich was helemaal prima en terecht. Het is wel racen he.

      • + 8
      • 24 nov 2025 - 12:38
  • patrob

    Posts: 1.618

    Vond het vooral prachtig dat ze bij McLaren over de boord radio zeiden "go get Max". En dat Max toen een paar rondes het gas iets verder indrukte om ze die illusie maar meteen te ontnemen. Heerlijk.

    • + 6
    • 24 nov 2025 - 12:29
    • nr 76

      Posts: 7.196

      Maar effe serieus, heb je weleens een coureur gehoord die eerst aan zijn engineer vraagt of ie wel mag inhalen?

      Andersom wel:"I'm not going to sit here like a grandma"

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 12:49
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.503

    Bij McLaren wisten ze tijdens race al dat vloer een probleem zou geven. En gingen ze maar doen of ze te weinig brandstof zouden hebben. Zodat de FIA dat zou controleren na de race en niet hun vloer.

    Want de top 3 wordt altijd gecontroleerd maar de controles die ze doen zijn niet altijd dezelfde. Dus het kan zo zijn dat ze vorige races bij de top 3 de vloer niet hebben gecontroleerd.

    Zeggen ze wel dat McLaren dit niet bewust deed maar ze probeerde toch bewust FIA op verkeerde been te zetten door het te laten voordoen of dat ze anders te weinig brandstof zouden hebben.

    • + 5
    • 24 nov 2025 - 12:32
    • Maximo

      Posts: 9.586

      Helemaal met je eens, het feit dat ze al tijdens de race wisten dat ze een probleem hadden met de rijhoogte is zeer verdacht.
      Wisten ze vooraf al dat ze op of over het randje zaten, zo ja dan is het een bewuste keuze geweest en zou een zwaardere straf voor het team van toepassing zijn.

      Of hebben ze een ingenieuze manier gevonden om met de rijhoogte “te spelen” tussen kwali en race en kunnen ze om dan ook tijdens de GP meten hoe hoog de wagen ligt waarop ze dus zagen dat ze in de problemen kwamen.

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 12:58
    • koppie toe

      Posts: 4.870

      Er was al een TD uitgegaan, dus konden ze erop wachten dat er juist naar de vloer gekeken zou worden.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:08
  • Snelrondje

    Posts: 8.897

    Lando maakte een fout. Maar de grote blunder kwam van McLaren. Waarom zo’n risico nemen met de hoogte van de vloer? Lando stond een straatlengte voor op Max. Als ze op safe hadden gespeeld, was Lando 3e of zo geworden. Dan was hij fluitend kampioen geworden. Nu is de moraal beneden peil en is het nog spannend. Bovendien is nu het risico groter als ze op safe willen spelen.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 12:39
    • Patrace

      Posts: 6.346

      Inderdaad. In Vegas de auto een halve millimeter hoger zetten had wellicht één of twee plaatsen gescheeld. Maar hij hoefde helemaal niet elke race te winnen, hij moest gewoon elke keer top 5 finishen en niet te veel op Piastri verliezen. Maar zo op de limiet gaan zitten was nergens voor nodig en kost ze nu veel punten.
      En ze moeten de rijhoogte wellicht voor de laatste races ook verhogen, om elk risico te vermijden. Dat kan ze wel eens extra performance kosten en met alle gevolgen van dien. Norris moet nu eigenlijk een podium halen in elke race, want twee keer een top 5 is nu mogelijk niet meer genoeg.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 12:51
    • Mr Marly

      Posts: 7.889

      Op de gladde biljart laken circuits die nu komen met vrije training(en) in het droge verwacht ik geen problemen.
      2 puntjes meer scoren dit weekend dan Max en Piastri en de buit is binnen. Kansen volop geen rede om het moraal te laten zakken. Max en Piastri moeten scoren om het tot de laatste race aan te laten komen.
      Bij mij is het glas half vol ;-).

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:39
  • nr 76

    Posts: 7.196

    Ja, Helmut lacht zich helemaal kapot. Tranen over zijn wang.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:06

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

