Max Verstappen sloeg afgelopen weekend toe door de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam te schrijven. De Nederlander reed een ijzersterke race, en versloeg McLaren-coureur Lando Norris. Helmut Marko genoot vooral van de start, waar Norris een kostbare fout maakte.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix in de straten van de gokstad in de staat Nevada. Verstappen deelde de eerste startrij met McLaren-coureur Lando Norris. De Brit wist dat Verstappen zou gaan aanvallen, dus probeerde hij een trucje van de Nederlander toe te passen. Hij sneed Verstappen direct de pas af, maar miste daardoor de eerste bocht en viel terug naar de derde plaats.

Door het foutje van Norris kon Verstappen de leiding in de race pakken, en hij gaf deze plek ook niet meer uit handen. Verstappen reed een foutloze race, en wist weer te winnen. Hierdoor liep hij in op Norris in het wereldkampioenschap, en na afloop werd het verschil alleen maar kleiner. Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri werden namelijk gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

Hoe keek Marko naar de eerste bocht?

Red Bull-adviseur Helmut Marko had vooral genoten van de prestatie van zijn superster Verstappen. Bij de Duitse tak van Sky Sports keek hij met een lach terug op het incident in de eerste bocht: "Vanaf die eerste ronde... Ik zou niet zeggen dat hij de race daar heeft gewonnen. Hij heeft de eerste bocht gewonnen en daarmee Norris in een fout gedwongen. We waren echt helemaal nergens zeker van. We hadden geen longrun gedaan, en we hadden ook geen enkele ronde gereden met een volle tank."

Een lastig weekend

Marko legt uit dat Red Bull weinig had kunnen trainen met de juiste banden, alles was dan ook een grote gok: "We hadden ook met de harde banden geen enkele ronde gereden. Maar het ging de anderen ook niet veel beter af. En wat onze engineers hier hebben klaargespeeld, was duidelijk het juiste en ook het beste."