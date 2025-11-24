Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij nam de leiding in de eerste bocht over van Lando Norris, nadat de McLaren-coureur wijd was geschoten. Het was een pijnlijk moment, maar Verstappen steunt hem.

Verstappen startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de tweede plaats. De Nederlandse Red Bull-coureur wist dat de start belangrijk zou worden, en dat polesitter Norris er alles aan zou doen om zijn positie te verdedigen. De Britse McLaren-coureur probeerde Verstappen een koekje van eigen deeg te geven, door direct voor hem langs te kruisen. Het is een tactiek die Verstappen wel vaker gebruikt, maar hij houdt zijn auto dan binnen de witte lijnen.

Norris ging wijd in de eerste bocht, en kwam daarna niet meer in de buurt van de Red Bull van Verstappen. De Britse kampioenschapsleider kwam uiteindelijk als tweede over de streep, maar verloor deze positie uren na de race. Hij werd gediskwalificeerd, omdat zijn bodemplank te ver was afgesleten. Hetzelfde gold voor zijn teamgenoot Oscar Piastri, die als vierde over de streep was gekomen.

Hoe kijkt Verstappen naar dit moment?

Verstappen reageerde na afloop sportief op de actie van Norris in de eerste bocht. De viervoudig wereldkampioen werd door de internationale media gevraagd naar het moment: "Nou ja, dit is wel wat je moet doen. De binnenkant moet je gewoon goed coveren. Maar aan de andere kant is het ook heel makkelijk om hier je rempunt te missen, of even te vergeten wanneer je echt moet remmen."

Speelden de omstandigheden een rol?

De run naar de eerste bocht in Las Vegas is opvallend kort, en dat speelde volgens Verstappen ook mee bij Norris: "Normaal gesproken kom je bij de start van je plek op de grid, en kijk je meteen in je spiegels. Maar hier heb je daar gewoon geen tijd voor, om goed in je spiegels te kijken. Vlak na het verlaten van je plek, moet je namelijk direct weer gaan remmen. En het is hier zo ontzettend glad, dan komt dat er ook nog bij. Ik denk dat dat gebeurde."