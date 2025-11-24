user icon
Verstappen verdedigt Norris na pijnlijke blunder

Verstappen verdedigt Norris na pijnlijke blunder
  Gepubliceerd op 24 nov 2025 09:26
  28
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij nam de leiding in de eerste bocht over van Lando Norris, nadat de McLaren-coureur wijd was geschoten. Het was een pijnlijk moment, maar Verstappen steunt hem.

Verstappen startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de tweede plaats. De Nederlandse Red Bull-coureur wist dat de start belangrijk zou worden, en dat polesitter Norris er alles aan zou doen om zijn positie te verdedigen. De Britse McLaren-coureur probeerde Verstappen een koekje van eigen deeg te geven, door direct voor hem langs te kruisen. Het is een tactiek die Verstappen wel vaker gebruikt, maar hij houdt zijn auto dan binnen de witte lijnen.

Norris ging wijd in de eerste bocht, en kwam daarna niet meer in de buurt van de Red Bull van Verstappen. De Britse kampioenschapsleider kwam uiteindelijk als tweede over de streep, maar verloor deze positie uren na de race. Hij werd gediskwalificeerd, omdat zijn bodemplank te ver was afgesleten. Hetzelfde gold voor zijn teamgenoot Oscar Piastri, die als vierde over de streep was gekomen.

Hoe kijkt Verstappen naar dit moment?

Verstappen reageerde na afloop sportief op de actie van Norris in de eerste bocht. De viervoudig wereldkampioen werd door de internationale media gevraagd naar het moment: "Nou ja, dit is wel wat je moet doen. De binnenkant moet je gewoon goed coveren. Maar aan de andere kant is het ook heel makkelijk om hier je rempunt te missen, of even te vergeten wanneer je echt moet remmen."

Speelden de omstandigheden een rol?

De run naar de eerste bocht in Las Vegas is opvallend kort, en dat speelde volgens Verstappen ook mee bij Norris: "Normaal gesproken kom je bij de start van je plek op de grid, en kijk je meteen in je spiegels. Maar hier heb je daar gewoon geen tijd voor, om goed in je spiegels te kijken. Vlak na het verlaten van je plek, moet je namelijk direct weer gaan remmen. En het is hier zo ontzettend glad, dan komt dat er ook nog bij. Ik denk dat dat gebeurde."

Pietje Bell

Posts: 31.994

Sinds wanneer mag er 24 uur na een race niet meer over de race nagepraat worden? Dat is volkomen nieuw voor mij en uiteraard mag er alvast over de volgende race gepraat worden.

  • 35
  • 24 nov 2025 - 09:56
  • tour71

    Posts: 1.582

    Kunnen we aub door naar de volgende race? off topic. Gaat mclaren nog voor een motorwissel, en zoja geldt de wissel ook voor de sprintrace om daar je gridstraf te kunnen pakken?

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 09:43
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      Sinds wanneer mag er 24 uur na een race niet meer over de race nagepraat worden? Dat is volkomen nieuw voor mij en uiteraard mag er alvast over de volgende race gepraat worden.

      • + 35
      • 24 nov 2025 - 09:56
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      Als antwoord op jouw vragen. Het is nog niet beken of ze bij McLaren nog een motorwissel doen, maar zo ja, die grid straffen moeten tijdens de GP worden ingelost. Nooit tijdens een sprintrace.

      • + 11
      • 24 nov 2025 - 09:59
    • koppie toe

      Posts: 4.868

      Ik heb een zwaar vermoeden dat McLaren geen wissel meer gaat doen.

      • + 9
      • 24 nov 2025 - 10:05
    • nr 76

      Posts: 7.196

      Een motorwissel met nog 2 races te gaan lijkt me wel heel erg onwaarschijnlijk.

      • + 7
      • 24 nov 2025 - 10:12
    • patrob

      Posts: 1.618

      Ik vraag me dan wel af hoeveel performance verschil er is tussen die nieuwe motor van Verstappen en de oudjes van McLaren.

      Daarnaast vraag ik me ook nog af hoeveel performance McLaren in gaat leveren als ze voor de komende twee races de rijhoogte moeten aanpassen.

      • + 14
      • 24 nov 2025 - 10:26
    • Maximo

      Posts: 9.586

      Er zijn al meerdere Mercedes motoren uitgevallen tijdens GP's dit seizoen.

      Wie weet "gokken" ze bij McLaren wederom verkeerd in staan hun coureurs aan de kant tijdens de komende GP.

      • + 4
      • 24 nov 2025 - 10:59
    • Taures

      Posts: 1.525

      Ik zou het wel tof vinden als ze met een raket motor komen en een inhaalslag gaan maken.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 12:41
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 576

      @tour71

      Kom vrijdag anders terug...

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 13:13
  • schwantz34

    Posts: 41.405

    Foutje, bedankt!

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 10:15
  • Mr Marly

    Posts: 7.889

    Vind het wel goed dat Norris het deed, was geen dwaze actie of zo maar lekker agressief.

    • + 7
    • 24 nov 2025 - 10:22
    • NicoS

      Posts: 19.676

      Tja daar zijn de meningen over verdeeld….
      Je kan wel agressief zijn, maar als je daarmee jezelf in de problemen brengt, is dat niet erg slim….

      • + 14
      • 24 nov 2025 - 10:33
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      Dat Lando Max afsneed op de manier waarop hij het deed was niet alleen super agressief, maar ook nog eens heel erg dom. Een dwaze actie op de manier waarop hij het deed.
      Als Max niet over een enorm snel reactievermogen had beschikt en super alert was geweest op dat moment waren ze gecrasht door Lando's schuld.
      Bekijk anders nog even de eerste 10 seconden van de start.

      https://youtu.be/uQc-pW3QLuI

      • + 8
      • 24 nov 2025 - 10:38
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      Lando vloog als een kip zonder kop naar de binnenkant zonder ergens bij na te denken en dat bleek wel na de bocht, hoe hij daar uitkwam.

      • + 5
      • 24 nov 2025 - 10:40
    • Joeppp

      Posts: 8.106

      Daar wordt Max voor betaald Pietje, om scherp en alert te zijn.

      • + 6
      • 24 nov 2025 - 10:41
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      Daar worden de andere 19 coureurs ook voor betaald. Zijn die allemaal
      zo scherp @Joeppp? Altijd dat gedram over "Daar wordt hij voor betaald". Weet je waar Lewis zeer riant voor wordt betaald?!

      • + 14
      • 24 nov 2025 - 10:47
    • Joeppp

      Posts: 8.106

      Weet je waar ik moe van word? Als Max iets doet is het fantastisch, als een andere het doet is die gene een dwaas. De actie was Norris was exact wat hij moest doen, was alleen beter geweest als hij iets eerder geremd had.

      • + 6
      • 24 nov 2025 - 11:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.859

      Eens met Marly en Joeppp....was 'n mooie actie, die jammer genoeg niet goed uitpakte.

      Maakt niet uit wie zo'n actie maakt, Lando, Max of wie dan ook.

      Degene, in dit geval Max, moet daarop allert zijn.

      • + 3
      • 24 nov 2025 - 11:25
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      "De actie was Norris was exact wat hij moest doen,

      was alleen beter geweest als hij iets eerder geremd had."

      Dat is het hem nu juist. Uiteraard moest Lando Max blocken, maar hij voerde de actie verkeerd uit!
      Dit deed me denken aan Rosberg. Lewis haalde altijd hele slimme acties uit die op het randje waren, maar wel goed gingen. Rosberg probeerde dat dan ook te doen, maar dat mislukte, puur omdat hij de skills er niet voor had.

      • + 8
      • 24 nov 2025 - 11:34
    • Joeppp

      Posts: 8.106

      Dus eerst noem je de actie dwaas en nu weer goed alleen voerde hij hem verkeerd uit?

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 11:47
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      "Dus eerst noem je de actie dwaas en nu weer goed alleen voerde hij hem verkeerd uit?"

      "Nee @Joep, moeilijk hè om iets goed te lezen. Ik schreef:
      Een dwaze actie op de manier waarop hij het deed."

      Dat hij Max moest BLOCKEN was goed! De manier waarop was dwaas.

      Zit je een beetje te zeiken om het zeiken? Ga je gang. Ik ben er klaar mee.

      • + 3
      • 24 nov 2025 - 12:26
    • Freek-Willem

      Posts: 6.466

      Het idee was goed maar de actie was gewoon slecht. Daarnaast had ie beter gewoon Max kunnen laten gaan. Zijn race (voor het wdc) was toen nog alleen tegen Oscar. Een dnf is echt wat hij niet moet hebben als Oscar wel finisht. Nu is dat door de diskwalificaties van beide natuurlijk anders).

      Kortom op het juiste moment je verlies nemen was verstandiger geweest. Hij had altijd nog later in de race kunnen proberen Max weer voorbij te komen

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:32
  • Maximo

    Posts: 9.586

    Het idee dat de aangescherpte skid-block controles iets te maken kan hebben met de problemen die McLaren ondervond wordt door de Engelse F1 media aan alle kanten gedown-played, maar toch is het opmerkelijk direct bij de 1e GP met de nieuwe controles er meteen een team is dat problemen heeft met de rijhoogte.

    Er zijn ieder jaar gedurende het seizoen aanscherpingen als er een vermoeden is er via truckjes bewust een regel/controle kan worden omzeild en bijna altijd laten alle teams weten dat de gewijzigde controle niet voor hun wagen van toepassing is en zij er geen gevolgen van zullen ondervinden. Toch zou het niet voor het eerst zijn dat sommige teams ineens een paar tienden terugvallen, of minder op rails rijden dan daarvoor. In 2022 was er midden in de zomer een aanscherping waarvan iedereen aannam dat de RB er het meeste last van zou hebben, maar het bleek dat Ferrari dat met Leclerc het voorjaar van 2022 had gedomineerd ineens een flink stuk terugviel.

    Of McLaren vanwege de nieuwe controles de komende 2 races hun wagen iets minder laag af kan stellen dan tot nu toe dit seizoen wordt afwachten en als het al zo is zullen ze het toch niet toegeven, maar dat ze een veiligheidsmarge mee zullen nemen om een hernieuwde diskwalificatie te voorkomen lijkt evident en zal dus in het voordeel van MAX moeten zijn

    • + 16
    • 24 nov 2025 - 10:57
    • nr 76

      Posts: 7.196

      Ja, je moet er natuurlijk niet aan denken dat Norris het podium niet meer haalt door een simpele td

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 11:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.994

      Vanmorgen schreef iemand op het Verstappen forum het volgende:

      "Dus we hebben een te flexibele voorvleugel gehad,
      een doorbuigende achtervleugel, met teveel DRS opening,
      een gerucht dat er water in de banden zat,
      een plank die uitzet omdat ze die op kunnen warmer
      en nu hebben we ook nog illegale skidblocks."

      Dit gaat dus over de snelste wagen op de grid en het team dat het WCC heeft binnen gehaald.
      Vorig jaar waren ze vanaf Miami ineens een hele seconde sneller dan de rest en Zak had geen idee waar dat door kwam.
      Een upgrade pakket dat voor een hele seconde tijdwinst zorgde!

      • + 4
      • 24 nov 2025 - 11:43
    • Polleke2

      Posts: 1.817

      Zou Zak nu ook brieven naar alle teams rond sturen hoe onsportief dat wel niet zou zijn?

      • + 3
      • 24 nov 2025 - 11:58
    • Maximo

      Posts: 9.586

      @Pietje, zo gaat dat natuurlijk altijd als 1 wagen met kop en schouders boven de rest uitsteekt, dat was bij RB ook het geval in 2023 en ook bij Mercedes in hun topjaren, al blijf ik het bijzonder vinden Mercedes in die jaren vaak de dans wist te ontspringen waarbij de aanscherpingen pas na het seizoen van toepasseing werden. (brandstof verbranden metingen, DAS)

      Ik had daarbij het vermoeden dat Mercedes een heel goed lijntje met de FIA top had, zoals Ferrari die in de MS jaren ook leek te hebben.

      • + 4
      • 24 nov 2025 - 12:50
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 576

      @76
      "Je moet er niet aan denken dat Norris het podium niet meer haalt door een simpele td"

      Waarom niet? Als hij daar niet meer toe in staat is, is dat omdat ze eerder niet helemaal eerlijk geracet hebben...

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:51

