Lando Norris leek vandaag goede zaken te doen in de strijd om het wereldkampioenschap in Las Vegas. Hij kwam in de gokstad als tweede over de streep, vlak achter Max Verstappen. Na afloop werden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri echter gediskwalificeerd, en daar baalt de Brit flink van.

Norris startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position, en probeerde in de eerste bocht zijn positie te verdedigen ten opzichte van Verstappen. Hij sneed de Nederlander de pas af, maar ging te wijd in de eerste bocht. Norris belandde in de uitloopstrook, en viel terug naar de derde plaats.

Norris wist zich vervolgens nog terug te vechten naar de tweede plaats, en probeerde Verstappen uit te dagen. In de slotfase verloor hij echter veel tijd door een geheimzinnig probleem. Na afloop van de race bleek dat de plank op de vloer van zijn auto te ver was afgesleten, en dus werd hij gediskwalificeerd. Ditzelfde gold ook voor zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Hoe reageert Norris?

Norris sprak zich vol teleurstelling uit in een statement van McLaren: "Dit is een frustrerende manier om de dag te beëindigen. We moesten wat managen aan het einde van de race, en nu weten we dat dit kwam door problemen met onze auto, die helaas hebben geleid tot de diskwalificatie."

Voor Norris komt deze diskwalificatie hard aan: "Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen. Als team pushen we zo hard mogelijk om zoveel performance te vinden als we maar kunnen, en vandaag klopt die balans overduidelijk niet."

Focus op Qatar

Norris verliet het circuit al vroeg, en focust zich nu op aankomend weekend: "Ik kan er nu niets meer aan doen, en ik ga mij nu volledig focussen op de race in Qatar. Daar ga ik er weer alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren in elke sessie die we rijden."

Op het circuit van Losail wordt aankomend weekend de Grand Prix van Qatar verreden. In het oliestaatje wordt er ook een sprintrace afgewerkt, wat betekent dat er veel punten te verdienen zijn.