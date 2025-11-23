user icon
icon

Enorme frustraties bij Lando Norris na pijnlijke diskwalificatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Enorme frustraties bij Lando Norris na pijnlijke diskwalificatie
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 13:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris leek vandaag goede zaken te doen in de strijd om het wereldkampioenschap in Las Vegas. Hij kwam in de gokstad als tweede over de streep, vlak achter Max Verstappen. Na afloop werden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri echter gediskwalificeerd, en daar baalt de Brit flink van.

Norris startte de Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position, en probeerde in de eerste bocht zijn positie te verdedigen ten opzichte van Verstappen. Hij sneed de Nederlander de pas af, maar ging te wijd in de eerste bocht. Norris belandde in de uitloopstrook, en viel terug naar de derde plaats.

Meer over Lando Norris Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Norris wist zich vervolgens nog terug te vechten naar de tweede plaats, en probeerde Verstappen uit te dagen. In de slotfase verloor hij echter veel tijd door een geheimzinnig probleem. Na afloop van de race bleek dat de plank op de vloer van zijn auto te ver was afgesleten, en dus werd hij gediskwalificeerd. Ditzelfde gold ook voor zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Hoe reageert Norris?

Norris sprak zich vol teleurstelling uit in een statement van McLaren: "Dit is een frustrerende manier om de dag te beëindigen. We moesten wat managen aan het einde van de race, en nu weten we dat dit kwam door problemen met onze auto, die helaas hebben geleid tot de diskwalificatie."

Voor Norris komt deze diskwalificatie hard aan: "Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen. Als team pushen we zo hard mogelijk om zoveel performance te vinden als we maar kunnen, en vandaag klopt die balans overduidelijk niet."

Focus op Qatar

Norris verliet het circuit al vroeg, en focust zich nu op aankomend weekend: "Ik kan er nu niets meer aan doen, en ik ga mij nu volledig focussen op de race in Qatar. Daar ga ik er weer alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren in elke sessie die we rijden."

Op het circuit van Losail wordt aankomend weekend de Grand Prix van Qatar verreden. In het oliestaatje wordt er ook een sprintrace afgewerkt, wat betekent dat er veel punten te verdienen zijn.

AUDI_F1

Posts: 3.417

Is er al een reactie van zak, de ultra eerlijke, sportief zeggende eigenaar die hier de verantwoording voor heeft?

  • 12
  • 23 nov 2025 - 13:35
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.202

    Hij kan het afmaken daar, of compleet onder de druk bezwijken. Benieuwd welke versie we gaan zien in die andere zandbak.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 13:28
    • DutchTifosi

      Posts: 2.774

      Ik moet wel zeggen dat hij zich wel bij elkaar heeft geraapt op het moment dat hij al afgeschreven was.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 14:18
  • Mr Marly

    Posts: 7.886

    Goed zo Norris, strijdbaar blijven en er voor gaan zoals afgelopen races. Hij heeft het nog in eigen hand. Geen fouten maken en gefocust blijven en dan komt het kampioenschap naar je toe.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 13:35
  • AUDI_F1

    Posts: 3.417

    Is er al een reactie van zak, de ultra eerlijke, sportief zeggende eigenaar die hier de verantwoording voor heeft?

    • + 12
    • 23 nov 2025 - 13:35
    • 919

      Posts: 3.835

      'The FIA is a bruiser, and I mean that as a compliment'

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 13:39
  • RH

    Posts: 727

    Met een beetje geluk heeft Norris een DNF en finishen Piastri en Verstappen 1 en 2, eender in welke volgorde.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 13:51
  • Fibonacci

    Posts: 1.027

    Mr. Fumble rijdt voor een team dat nu scherp aan de wind moet zeilen omdat de auto niet zo snel blijkt als hij lijkt. Max The Dominator heeft de messen reeds lang geslepen en zet nu de gehaktmolen aan. Ook Zak Brown gaat eraan.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 13:57
  • hupholland

    Posts: 9.399

    ik denk niet dat de McLaren coureurs zelf hier heel erg van in de war raken, die zijn vooral met elkaar bezig en zien liever Verstappen WK worden dan hun teamgenoot. Piastri loopt weer 6 punten in op Norris en staat weer binnen de 25 punten, maar met Verstappen op gelijke hoogte zal McLaren misschien toch volledig gaan inzetten op Norris. Heel veel kunnen ze daar natuurlijk niet mee doen, maar een eventueel contact tussen beiden is nu echt wel totaal uit den boze. We gaan het zien, het gat is nog steeds groot, maar het is nu wel van vrijwel kansloos voor Max naar toch weer een realistische kans.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 14:16
  • van lotje,g

    Posts: 1.126

    Achja, valsspelen is geen talent.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 14:23

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar