user icon
icon

Waarom duurde het uren voordat de FIA McLaren diskwalificeerde?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Waarom duurde het uren voordat de FIA McLaren diskwalificeerde?
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 14:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Las Vegas is uitgedraaid op een koningsdrama voor het team van McLaren. Uren na afloop van de race werden Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplaat. Het duurde zeer lang voordat de stewards een besluit namen, en nu blijkt dat er iets aan de hand was.

Norris en Piastri leken de gokstad te kunnen verlaten met gemengde gevoelens. Norris was als tweede over de streep gekomen, maar kon de aanval van Max Verstappen niet afslaan. Piastri werd als vierde geklasseerd, en zag hoe zijn titelrivalen Norris en Verstappen beter voor de dag wisten te komen.

Meer over McLaren Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

Na de race werden FIA-kopstukken Jo Bauer en Nikolas Tombazis gespot in de pitbox van McLaren, en leek er iets aan de hand te zijn. De mediasessie van teambaas Andrea Stella werd uitgesteld, en na een aantal onrustige minuten werd duidelijk dat de plank op de vloer bij zowel Norris als Piastri te ver was afgesleten.

Wat was er aan de hand?

Normaal gesproken volgt er dan snel een diskwalificatie, maar nu volgde er twee onrustige uren. Het duurde zeer lang voordat de FIA-stewards een besluit namen, en dat zorgde voor veel vragen. Waarom deed men er zo lang over om de knoop door te hakken? Nu blijkt dat de technische mensen van de FIA veel meer auto's heeft gecontroleerd dan ze normaal gesproken doen.

De stewards lieten na afloop weten dat ze naast de auto's van Norris en Piastri ook naar de vloeren van de auto's van Max Verstappen, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton hebben gekeken. Dit zijn de coureurs die oorspronkelijk in de top tien waren gefinisht. 

McLaren wees naar omstandigheden

De vraag die blijft hangen, is waarom de FIA besloot deze extra controles heeft uitgevoerd. Het is bekend dat McLaren bij de stewards heeft geprobeerd om de diskwalificatie van tafel te krijgen. Ze wezen hier naar het feit dat ze onverwachts last hadden van porpoising, en dat ze weinig trainingstijd hadden. Aangezien bij geen van de andere auto's iets is gevonden, lijkt het erop dat de fout toch echt bij McLaren lag.

Vallie

Posts: 480

Ze controleren bijna ltijd de hele top 10 als er een technical directive is gegeven voor het race weekend. Dit keer ging die directive over dat vele sjoemelde met de skit blokjes. Dus ze gingen sowieso al de helft van de grid controleren. Corrigeer me als ik het mis heb!

  • 2
  • 23 nov 2025 - 14:18
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Vallie

    Posts: 480

    Ze controleren bijna ltijd de hele top 10 als er een technical directive is gegeven voor het race weekend. Dit keer ging die directive over dat vele sjoemelde met de skit blokjes. Dus ze gingen sowieso al de helft van de grid controleren. Corrigeer me als ik het mis heb!

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 14:18
  • iOosterbaan

    Posts: 2.064

    Zoals Max in dit soort gevallen altijd zegt: Maar dat was voor iedereen hetzelfde en daar moet je maar mee omgaan!

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 14:19
  • Beetle

    Posts: 2.403

    RedBull moest nog wat meer betalen.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 14:19
  • F1jos

    Posts: 4.842

    De FIA controleert een illegale truc waarbij autosportteams de skid blocks verwarmen om ze te laten uitzetten, waardoor de auto lager kan rijden zonder dat de houten vloer te veel slijt.

    In dit geval is de truc mislukt door onvoorziene omstandigheden.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 14:21

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar