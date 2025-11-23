De Grand Prix van Las Vegas is uitgedraaid op een koningsdrama voor het team van McLaren. Uren na afloop van de race werden Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplaat. Het duurde zeer lang voordat de stewards een besluit namen, en nu blijkt dat er iets aan de hand was.

Norris en Piastri leken de gokstad te kunnen verlaten met gemengde gevoelens. Norris was als tweede over de streep gekomen, maar kon de aanval van Max Verstappen niet afslaan. Piastri werd als vierde geklasseerd, en zag hoe zijn titelrivalen Norris en Verstappen beter voor de dag wisten te komen.

Na de race werden FIA-kopstukken Jo Bauer en Nikolas Tombazis gespot in de pitbox van McLaren, en leek er iets aan de hand te zijn. De mediasessie van teambaas Andrea Stella werd uitgesteld, en na een aantal onrustige minuten werd duidelijk dat de plank op de vloer bij zowel Norris als Piastri te ver was afgesleten.

Wat was er aan de hand?

Normaal gesproken volgt er dan snel een diskwalificatie, maar nu volgde er twee onrustige uren. Het duurde zeer lang voordat de FIA-stewards een besluit namen, en dat zorgde voor veel vragen. Waarom deed men er zo lang over om de knoop door te hakken? Nu blijkt dat de technische mensen van de FIA veel meer auto's heeft gecontroleerd dan ze normaal gesproken doen.

De stewards lieten na afloop weten dat ze naast de auto's van Norris en Piastri ook naar de vloeren van de auto's van Max Verstappen, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton hebben gekeken. Dit zijn de coureurs die oorspronkelijk in de top tien waren gefinisht.

McLaren wees naar omstandigheden

De vraag die blijft hangen, is waarom de FIA besloot deze extra controles heeft uitgevoerd. Het is bekend dat McLaren bij de stewards heeft geprobeerd om de diskwalificatie van tafel te krijgen. Ze wezen hier naar het feit dat ze onverwachts last hadden van porpoising, en dat ze weinig trainingstijd hadden. Aangezien bij geen van de andere auto's iets is gevonden, lijkt het erop dat de fout toch echt bij McLaren lag.