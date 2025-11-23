user icon
Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'

Nóg meer chaos in Las Vegas: 'Aston Martin zet teambaas op straat'
  Gepubliceerd op 23 nov 2025 09:19
  16
  Door: Jeroen Immink

Aston Martin heeft voor nog meer chaos gezorgd in Las Vegas. Na de heroïsche overwinning van Max Verstappen en de mogelijke diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, heeft het team van Fernando Alonso en Lance Stroll naar verluidt, teambaas Andy Cowell ontslagen.

Cowell sloot zich minder dan anderhalf jaar geleden aan bij het ambitieuze project van Lawrence Stroll. Op 1 oktober 2024 werd hij officieel CEO en in januari dit jaar schoof hij door naar de rol van teambaas, waar hij Mike Krack opvolgde. Zijn aanstelling moest symbool staan voor de volgende stap richting de absolute top, maar achter de schermen lijkt de situatie allesbehalve stabiel.

Volgens de berichtgeving is de sfeer binnen Aston Martin in het afgelopen jaar sterk bekoeld. Meerdere sleutelposities zouden in rap tempo zijn vervangen en die interne onrust heeft ertoe geleid dat de positie van Cowell steeds verder onder druk is komen te staan. Bronnen binnen de paddock suggereren zelfs dat Stroll al nadenkt over een nieuwe wissel aan de top van het team.

Aston Martin is de afgelopen dagen meermaals om een reactie gevraagd door Formula.hu. Zaterdagavond, vlak na de race in Las Vegas, kwam er een korte maar veelzeggende verklaring: "Het team zal zich niet inlaten met geruchten en speculaties. De focus ligt op het maximaliseren van de prestaties in de resterende races en de voorbereiding op 2026", aldus een woordvoerder. 

Het verhaal krijgt bovendien een bijzonder interessante wending. Volgens de Hongaarse collega’s zou er al een verrassende naam rondgaan als mogelijke opvolger: Andreas Seidl. De Duitser speelde tussen 2019 en 2022 een sleutelrol in de wederopstanding van McLaren en legde de basis voor het team dat inmiddels twee constructeurstitels heeft gepakt. Zijn vertrek naar Audi eind 2022 leek een nieuwe stap, maar daar werd hij vorig jaar alweer aan de kant geschoven voordat het project zelfs maar vorm had gekregen.

Sindsdien heeft Seidl zich volledig afzijdig gehouden van het Formule 1-circus, maar volgens Formula.hu zou er inmiddels contact zijn geweest tussen hem en Aston Martin. Of Seidl daadwerkelijk openstaat voor een terugkeer in een van de meest turbulente organisaties van de paddock, is vooralsnog onbekend.

beerkuh

Posts: 3.801

Hmmmmm , zou Horner hier iets mee te maken hebben?

  • 6
  • 23 nov 2025 - 09:20
Reacties (16)

  • beerkuh

    Posts: 3.801

    Hmmmmm , zou Horner hier iets mee te maken hebben?

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 09:20
    • OfficialPradero

      Posts: 1.465

      Dat zou zo maar ééns kunnen.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 09:23
    • StevenQ

      Posts: 9.840

      Daar zitten Newey en Fallows niet op te wachten

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:26
    • d@nny

      Posts: 3.528

      Fallows is toch al weg daar? (if iig niet meer bij de F1 organisatie betrokken)

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 351

      Denk dat de relatie tussen Horner en Newey nu ook weer niet zo slecht is als velen denken hoor

      Zijn uiteindelijk ook gewoon jaren een dream team geweest

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 09:39
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.494

    Het kan niet op wat gaat er nog allemaal gebeuren vandaag 🤣

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 09:22
    • d@nny

      Posts: 3.528

      Inderdaad, meer actie na de race dan tijdens.

      Maar Andy Cowell was toch het grote brein achter de MB hybride motor als ik me niet vergis?

      Als dat zo is wellicht een mogelijkheid for RBPT om hem toe te voegen aan het project. Tenmisnte, als de geruchten waar zijn dat ze achterlopen op schema/het niet zo goed gaat (zelf geen idee van, hoor menigeen het roepen)

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:36
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.980

    Horner...

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 09:23
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      De smeerpijp

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:27
    • DRS-zone

      Posts: 394

      @knookie.nl

      Nou ben ik niet vies van een kleine smeerpijperij hoor.... ;-)

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:33
    • skibeest

      Posts: 1.962

      Sorry ben niet geïnteresseerd om dat te ondergaan. Heb toch liever een vrouwenmondje om de kleine man

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 09:58
    • Amstermar

      Posts: 67

      Dus praten met een vrouw is smerig? Hij deed geen Overmarsje hoor

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:20
  • Larry Perkins

    Posts: 61.627

    Gelukkig voor Cowell dat AM hem niet tijdens de race op straat heeft gezet...

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 09:24
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      Want ja, het cicuit is natuurlijke de enige straat in Las Vegas….🤡

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:28
  • Towel986

    Posts: 548

    Dhr. Stroll zou zo kritisch moeten zijn op (één van ) zijn coureurs! 🤡

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 10:31
    • nr 76

      Posts: 7.173

      Ja, die Alonso is natuurlijk wel flink op leeftijd. Tijd voor jong talent.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 10:46

