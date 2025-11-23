Aston Martin heeft voor nog meer chaos gezorgd in Las Vegas. Na de heroïsche overwinning van Max Verstappen en de mogelijke diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, heeft het team van Fernando Alonso en Lance Stroll naar verluidt, teambaas Andy Cowell ontslagen.

Cowell sloot zich minder dan anderhalf jaar geleden aan bij het ambitieuze project van Lawrence Stroll. Op 1 oktober 2024 werd hij officieel CEO en in januari dit jaar schoof hij door naar de rol van teambaas, waar hij Mike Krack opvolgde. Zijn aanstelling moest symbool staan voor de volgende stap richting de absolute top, maar achter de schermen lijkt de situatie allesbehalve stabiel.

Volgens de berichtgeving is de sfeer binnen Aston Martin in het afgelopen jaar sterk bekoeld. Meerdere sleutelposities zouden in rap tempo zijn vervangen en die interne onrust heeft ertoe geleid dat de positie van Cowell steeds verder onder druk is komen te staan. Bronnen binnen de paddock suggereren zelfs dat Stroll al nadenkt over een nieuwe wissel aan de top van het team.

Aston Martin is de afgelopen dagen meermaals om een reactie gevraagd door Formula.hu. Zaterdagavond, vlak na de race in Las Vegas, kwam er een korte maar veelzeggende verklaring: "Het team zal zich niet inlaten met geruchten en speculaties. De focus ligt op het maximaliseren van de prestaties in de resterende races en de voorbereiding op 2026", aldus een woordvoerder.

Het verhaal krijgt bovendien een bijzonder interessante wending. Volgens de Hongaarse collega’s zou er al een verrassende naam rondgaan als mogelijke opvolger: Andreas Seidl. De Duitser speelde tussen 2019 en 2022 een sleutelrol in de wederopstanding van McLaren en legde de basis voor het team dat inmiddels twee constructeurstitels heeft gepakt. Zijn vertrek naar Audi eind 2022 leek een nieuwe stap, maar daar werd hij vorig jaar alweer aan de kant geschoven voordat het project zelfs maar vorm had gekregen.

Sindsdien heeft Seidl zich volledig afzijdig gehouden van het Formule 1-circus, maar volgens Formula.hu zou er inmiddels contact zijn geweest tussen hem en Aston Martin. Of Seidl daadwerkelijk openstaat voor een terugkeer in een van de meest turbulente organisaties van de paddock, is vooralsnog onbekend.