Max Verstappen heeft vandaag de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam weten te schrijven. De Nederlandse Red Bull-coureur greep bij de start de leiding, en reed daarna een solide race. Het zorgt voor trotse gevoelens bij Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Verstappen startte de race in het gokparadijs op de tweede plaats, nadat hij in de natte kwalificatie net een tel langzamer was dan McLaren-coureur Lando Norris. Bij de start keek Norris alleen maar naar Verstappen, en hij probeerde hem de pas af te snijden. Het plannetje leek te slagen, maar Norris maakte een foutje in de eerste bocht en verloor daarna zijn positie aan Verstappen.

De Nederlander kon hierdoor een gat slaan, en kreeg in de beginfase alleen nog te maken met Mercedes-coureur George Russell. De Brit probeerde Verstappen aan te vallen, maar liep daarna aan tegen stuurproblemen. Verstappen kon simpel wegrijden bij de Mercedes, en zijn zege kwam op geen enkel moment echt in gevaar.

'Een ongelooflijke race'

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg blij met de prestatie van Verstappen. Na afloop sprak hij zich uit bij zijn landgenoten van Servus TV: "Een ongelooflijke race. Hij nam de eerste bocht heel soeverein. Het opmerkelijke was dat McLaren tegen Lando zei dat hij moest aanvallen, dat hij moest proberen hem te pakken. Dat hebben wij aan hem doorgegeven. En toen ging hij er echt voor: de ene snelste ronde na de andere."

Marko komt woorden te kort om te omschrijven hoe goed Verstappen was: "Het was overtuigend en natuurlijk moest hij in de laatste ronde weer de snelste tijd noteren, met een flinke marge. Dat krijg je er bij hem niet uit, maar er zit wel een bepaald risico in!"

Red Bull neemt groot risico

De Oostenrijkse teamadviseur verklaart dat Red Bull goede zaken heeft gedaan: "We hebben het precies in de gaten gehouden en we hielden onze bandenslijtage beter onder controle. We zijn ook het langst buiten gebleven en Max had ook nog eens reserves over. Dus wat dat betreft was de afstelling die we op goed geluk hebben gekozen absoluut de juiste."