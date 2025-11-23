user icon
Jubelstemming bij Red Bull na masterclass van Verstappen

Jubelstemming bij Red Bull na masterclass van Verstappen
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 08:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zijn titeldroom vandaag in leven gehouden door de Grand Prix van Las Vegas te winnen. Hij kende een foutloze race, en profiteerde van de fout van Lando Norris bij de start. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was trots op de prestatie van Verstappen.

Verstappen noteerde een dag eerder de tweede tijd in de regenachtige kwalificatie in de straten van Las Vegas. Over zijn kansen voor de race kon hij nog niet veel zeggen, omdat niemand eigenlijk wist wat de verhoudingen waren. Bij McLaren hielden ze rekening met een aanvallende Verstappen, en Norris focuste zich bij de start alleen maar op hem.

De Brit sloeg dan ook de eerste aanval van Verstappen af, maar ging vervolgens wijd in de eerste bocht. Verstappen nam de leiding over, en gaf deze vervolgens niet meer uit handen. Met speels gemak wist hij de race te winnen, en dat was ook te danken aan de rust bij Red Bull. Ze stonden onder druk, maar zowel Norris als George Russell was niet in staat hem aan te vallen.

Tevredenheid bij Mekies

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was trots op het resultaat, en deelde na afloop zijn complimenten uit voor de camera van Viaplay: "Het was weer een masterclass van Max vandaag. En dat op een circuit waar iedereen het lastig vond om de banden tot het einde in leven te houden."

"Hij had het hier echt onder controle, dus mijn felicitaties gaan uit naar hem en ook naar het team. Ik denk dat iedereen het goed heeft gedaan met het voorbereiden van de set-up voor de race, en het team en Max hebben het vandaag echt geweldig gedaan. De pace was heel erg indrukwekkend, en ook de strategie pakte goed uit. Het was een heel, heel erg sterke prestatie, dus een grote pluim voor iedereen!"

Hoe kijkt Mekies naar de actie van Norris?

Als Mekies wordt gevraagd naar de actie van Norris in de eerste bocht, verschijnt er een lach op zijn gezicht: "Je weet dat je Max kan vertrouwen in dit soort situaties, dus hij stelt daar nooit teleur!"

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (1)

  • gridiron

    Posts: 2.963

    Benieuwd wat Marko zijn volgende uitspraak wordt?.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 09:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
show sidebar