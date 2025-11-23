user icon
Vloekende Norris gaat door het stof na verspillen zege

  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 06:55
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris heeft zijn pole position in Las Vegas niet weten om te zetten in een zege. De Britse McLaren-coureur probeerde zijn positie bij de start te verdedigen ten opzichte van Max Verstappen, maar ging te diep. Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats, en stak na afloop de hand in eigen boezem.

Norris wist dat als hij Verstappen vandaag op een grote achterstand zou zetten, hij de Nederlandse Red Bull-coureur kon uitschakelen in de strijd om het wereldkampioenschap. Bij de start was hij volledig gefocust op Verstappen, en hij leek te slagen in zijn opzet. Hij sneed Verstappen de pas af, maar ging wijd, en verloor ook een positie aan George Russell.

Verstappen wist daarna zijn voorsprong goed uit te bouwen, en Norris moest zich weer terug naar voren vechten. Hij haalde Russell nog in, en kreeg daarna de opdracht van zijn team om te gaan jagen. Hij liep echter tegen een probleem aan, waardoor hij in de slotfase brandstof moest sparen. Een tweede plaats was ook goed, maar het was niet waar hij op had gehoopt.

Grappende Norris geeft fouten toe

Norris stapte samen met Verstappen en Russell in een roze Cadillac van LEGO en sprak zich bij interviewer David Coulthard uit over de start: "Ik liet Max winnen! Laat hem gaan, heeft hij ook een leuke race! Nee, ik remde te laat, het was mijn F-up."

"Het was niet mijn beste performance, maar wanneer iemand met twintig seconden voorsprong wint, dan komt dat doordat hij een betere job heeft afgeleverd, en omdat ze sneller zijn. Het was een leuke race, moeilijk zoals altijd, maar wel leuk."

Fucked

Norris gebruikte daarna het woordje 'fucked', en ging verder met zijn uitleg: "Ik had een goede race. De pace was ook goed. Max reed een goede race, en ze waren heel erg snel. Ik maakte een foutje in bocht 1, ik was iets te punchy. Dat kostte me veel tijd, maar zo is het soms."

Sander

Posts: 1.570

Dat wordt een ritje naar Rwanda met Ome Ben

  • 3
  • 23 nov 2025 - 07:00
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.570

    Dat wordt een ritje naar Rwanda met Ome Ben

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 07:00
    • Snelrondje

      Posts: 8.887

      2 races startverbod lijkt me een meer passende straf.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 07:04
  • jd2000

    Posts: 7.422

    Blijft moeilijk voor Norris om van eigen kracht uit te gaan. Zo gefixeerd op Verstappen dat hij gelijk in de eerste bocht de fout in ging.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 07:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 149
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
