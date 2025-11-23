user icon
Norris vergooit het in Las Vegas: Verstappen aan de leiding na chaotische start

Norris vergooit het in Las Vegas: Verstappen aan de leiding na chaotische start
  Gepubliceerd op 23 nov 2025 05:27
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is als een van de grote winnaars uit start gekomen voor de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander passeerde Lando Norris, waardoor hij zichzelf aan de leiding van de wedstrijd zette. Ook George Russell passeerde later de leider van het WK na een nogal chaotische start. 

De start in Las Vegas leverde het nodige spektakel op. Achter Norris, Verstappen en Russell gebeurde er genoeg, waardoor er zelfs een virtual safety car eraan te pas moest komen. Die was echter van korte duur, waardoor de race hervat kon worden. 

Kamikaze-actie Bortoleto 

Voor Gabriel Bortoleto was de race - net als in Brazilië - snel voorbij. De Braziliaan gooide zijn Sauber op amateuristische wijze in een gat wast er niet was en schakelde zo zichzelf en Lance Stroll uit. Ietsje verderop blokkeerde Liam Lawson en raakte daarbij Oscar Piastri. De Nieuw-Zeelander verloor daar een deel van zijn voorvleugel op de baan, waardoor de VSC uiteindelijk werd ingeschakeld. Piastri was ongedeerd en kon door met zijn McLaren, terwijl Lawson onder een vergrootglas terechtkwam bij de stewards. 

Lewis Hamilton kende een uitstekende start. De Ferrari-coureur, die na een horrorkwalificatie maar liefst achteraan moest starten, schoot uit de startblokken en greep maar liefst zes plekken. Voor de Brit toch een stimulans in een bijna uitzichtloze race. 

Russell jaagt op Verstappen 

Voorin de wedstrijd ontstond er een kort gevecht tussen Verstappen en Russell. De Brit kon een lange tijd in de slipstream meekomen met de Red Bull Racing-coureur, maar van een echte inhaalpoging kwam het niet. Even later kreeg Russell dezelfde problemen als dat hij had in de kwalificatie. Daar verloor hij de stuurbekrachtiging in de Mercedes, en in de race klaagde hij over hetzelfde. Ondertussen kon Verstappen wegrijden. 

 

This Guy 33

Posts: 313

Wat een chicken die Russell! Bah bah!
Had gewoon Norris achter zich kunnen houden.

  • 7
  • 23 nov 2025 - 06:21
  • This Guy 33

    Posts: 314

    Wat een chicken die Russell! Bah bah!
    Had gewoon Norris achter zich kunnen houden.

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 06:21
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.975

      Waarom zou hij Max helpen? :)

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:31
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.975

      En hij had ook een probleem.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:35
    • Lulham

      Posts: 562

      Hij had z'n banden te zwaar belast, hij was gewoon met goed genoeg.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 06:45
    • This Guy 33

      Posts: 314

      @Leclerc Fan je kunt je beter afvragen waarom hij Norris zou helpen?

      Russell had mits hij een beetje verdedigd zou hebben gewoon 2de kunnen worden.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:58

