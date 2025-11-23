Max Verstappen is als een van de grote winnaars uit start gekomen voor de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander passeerde Lando Norris, waardoor hij zichzelf aan de leiding van de wedstrijd zette. Ook George Russell passeerde later de leider van het WK na een nogal chaotische start.

De start in Las Vegas leverde het nodige spektakel op. Achter Norris, Verstappen en Russell gebeurde er genoeg, waardoor er zelfs een virtual safety car eraan te pas moest komen. Die was echter van korte duur, waardoor de race hervat kon worden.

Kamikaze-actie Bortoleto

Voor Gabriel Bortoleto was de race - net als in Brazilië - snel voorbij. De Braziliaan gooide zijn Sauber op amateuristische wijze in een gat wast er niet was en schakelde zo zichzelf en Lance Stroll uit. Ietsje verderop blokkeerde Liam Lawson en raakte daarbij Oscar Piastri. De Nieuw-Zeelander verloor daar een deel van zijn voorvleugel op de baan, waardoor de VSC uiteindelijk werd ingeschakeld. Piastri was ongedeerd en kon door met zijn McLaren, terwijl Lawson onder een vergrootglas terechtkwam bij de stewards.

Lewis Hamilton kende een uitstekende start. De Ferrari-coureur, die na een horrorkwalificatie maar liefst achteraan moest starten, schoot uit de startblokken en greep maar liefst zes plekken. Voor de Brit toch een stimulans in een bijna uitzichtloze race.

Russell jaagt op Verstappen

Voorin de wedstrijd ontstond er een kort gevecht tussen Verstappen en Russell. De Brit kon een lange tijd in de slipstream meekomen met de Red Bull Racing-coureur, maar van een echte inhaalpoging kwam het niet. Even later kreeg Russell dezelfde problemen als dat hij had in de kwalificatie. Daar verloor hij de stuurbekrachtiging in de Mercedes, en in de race klaagde hij over hetzelfde. Ondertussen kon Verstappen wegrijden.