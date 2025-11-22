user icon
Bizar moment: Ferrari van Leclerc schakelt motor uit tijdens kwalificatie

Bizar moment: Ferrari van Leclerc schakelt motor uit tijdens kwalificatie
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 16:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc was één van de grote verliezers van de kwalificatie in Las Vegas. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam niet verder dan de negende tijd, en kampte tijdens de sessie met veel vreemde problemen. Hij viel zelfs stil midden op de baan, waarna zijn boordradio ook niet meewerkte.

Het team van Ferrari leek een outsider te zijn voor de pole position op het stratencircuit in Las Vegas. In de drie vrije trainingen zagen Leclerc en Lewis Hamilton er best snel uit, maar toen het voorafgaand aan de kwalificatie begon te regenen, was alles anders. De twee coureurs in de scharlakenrode bolides hadden het bijzonder zwaar, en ze moesten een duel in het middenveld uitvechten.

Hamilton beleefde een desastreuze sessie, en kon helemaal niets zien. Hij kon de bochten niet zien, en reed bij het afrijden van The Strip een paaltje aan de buitenkant van de kerbstone uit de grond. Hij kwam niet verder dan de twintigste en langzaamste tijd, en dat was een pijnlijke prestatie.

Zijn Ferrari-teamgenoot Leclerc wist wel door te stoten naar Q3, maar daar kwam hij niet verder dan de negende tijd. Leclercs achterstand op de poletijd van McLaren-coureur Lando Norris bedroeg bijna twee seconden, maar het had niet veel gescheeld of hij was net als Hamilton afgevallen aan het begin van de kwalificatie.

Ferrari valt stil

Uit de onboardbeelden van Leclerc blijkt namelijk dat zijn Ferrari uit het niets stilviel tijdens Q1. Te zien is hoe Leclerc zich door de bochtencombinatie na het afrijden van The Strip heen worstelt, daar wijd gaat en zijn auto nog net onder controle weet te houden. Op het moment dat hij zijn auto weer recht stuurt, maakt de bolide een vreemd geluid. De motor valt uit, en de lampjes op het stuur van Leclerc vallen ook uit.

Hoe loste Leclerc het probleem op?

Leclerc stuurt zijn auto naar de linkerkant van de baan, en meldt zijn team dat de motor is uitgevallen. Al voordat zijn race-engineer iets kan terugzeggen, heeft Leclerc zijn Ferrari weer aan de praat gekregen. Alsof er niets is gebeurd, gaat Leclerc verder met zijn sessie. Zijn volgende ronde verliep ook niet naar wens, want de boordradio werd niet goed uitgeschakeld, waardoor de Monegask in de eerste sector constant geroezemoes in zijn oren had.

nou nog 2 doorgeroeste chassisbalken en het is een echte italiaan.

  • 13
  • 22 nov 2025 - 16:58
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Las Vegas 2025

Reacties (3)

  • noadidi

    Posts: 3

    nou nog 2 doorgeroeste chassisbalken en het is een echte italiaan.

    • + 13
    • 22 nov 2025 - 16:58
  • Pipje

    Posts: 643

    En maar zeggen dat de rijders niet moeten zeiken maar rijden🤔

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 18:23
  • Pleen

    Posts: 742

    Er is waarschijnlijk teveel water in die bougies gaan zitten joh. ;-P

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 18:45

