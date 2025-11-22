Charles Leclerc kwam niet verder dan een negende startplaats voor de Grand Prix van Las Vegas. In de regen slaagde de Ferrari-coureur er niet in om zich te meten met onder andere Lando Norris en Max Verstappen, die de eerste twee plekken pakten. Na afloop oogde Leclerc zichtbaar gefrustreerd.

De omstandigheden in Las Vegas waren allesbehalve ideaal. Door de vallende regen en koude temperaturen, moesten de Formule 1-coureurs met extreme regenbanden rijden. Leclerc - die bekendstaat als kwalificatiebeest - kwam niet verder dan de negende plaats, tot grote frustratie van hemzelf.

Leclerc loopt helemaal leeg

"Ja, ik ben erg teleurgesteld", onthulde Leclerc bij Viaplay. "Het duurt nu al te lang dat we geen oplossing vinden voor deze auto in deze omstandigheden", voegde de Monegask daaraan toe, die zelf beweert goed te kunnen rijden in de regen.

"Het was mijn grootste kracht toen ik opgroeide en in de juniorcategorieën reed, maar dan kom je in de Formule 1 terecht en om de een of andere reden is de auto gewoon ongelooflijk moeilijk te besturen. We zijn ons daarvan bewust."

Ook Hamilton faalt in de regen

Leclerc's teamgenoot - Lewis Hamilton - zakte nog dieper door het ijs. De zevenvoudig wereldkampioen, die ook bekendstaat om zijn skills in de regen, was de langzaamste van het hele veld en zal starten vanaf P20. Ook voor Leclerc was dat een bevestiging dat de Ferrari niet vooruit te branden is in de regen.

"Het is duidelijk dat de komst van Lewis naar het team ons ook een referentiepunt heeft gegeven van hoe het er in andere teams aan toe gaat. En het is gewoon zo moeilijk om mee te rijden. Op dit moment vinden we dus geen oplossing voor onze auto."

Wat kan Leclerc in de race?

De verwachting is dat het tijdens de race in Las Vegas droog zal blijven. Voor Leclerc - die weinig goeds ziet in het vooruitzicht - is dat wel een opsteker. "We weten dat wanneer het regent, het een heel moeilijke dag voor ons wordt. En dat is gewoon heel frustrerend, want ik heb alles geprobeerd. En in zeven jaar tijd heb ik nog steeds geen oplossing gevonden."

"Alles is zo onvoorspelbaar. Je hebt nooit het... Je kunt geen vertrouwen hebben in de auto. En dat is, ja, dat is het lastigste. Ja, het is niet leuk", zo concludeerde Leclerc uiteindelijk gefrustreerd.