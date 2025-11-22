user icon
Leclerc vernietigend richting Ferrari: "Het is al jaren zo!"

  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc kwam niet verder dan een negende startplaats voor de Grand Prix van Las Vegas. In de regen slaagde de Ferrari-coureur er niet in om zich te meten met onder andere Lando Norris en Max Verstappen, die de eerste twee plekken pakten. Na afloop oogde Leclerc zichtbaar gefrustreerd. 

De omstandigheden in Las Vegas waren allesbehalve ideaal. Door de vallende regen en koude temperaturen, moesten de Formule 1-coureurs met extreme regenbanden rijden. Leclerc - die bekendstaat als kwalificatiebeest - kwam niet verder dan de negende plaats, tot grote frustratie van hemzelf. 

Leclerc loopt helemaal leeg

"Ja, ik ben erg teleurgesteld", onthulde Leclerc bij Viaplay. "Het duurt nu al te lang dat we geen oplossing vinden voor deze auto in deze omstandigheden", voegde de Monegask daaraan toe, die zelf beweert goed te kunnen rijden in de regen. 

"Het was mijn grootste kracht toen ik opgroeide en in de juniorcategorieën reed, maar dan kom je in de Formule 1 terecht en om de een of andere reden is de auto gewoon ongelooflijk moeilijk te besturen. We zijn ons daarvan bewust." 

Ook Hamilton faalt in de regen 

Leclerc's teamgenoot - Lewis Hamilton - zakte nog dieper door het ijs. De zevenvoudig wereldkampioen, die ook bekendstaat om zijn skills in de regen, was de langzaamste van het hele veld en zal starten vanaf P20. Ook voor Leclerc was dat een bevestiging dat de Ferrari niet vooruit te branden is in de regen. 

"Het is duidelijk dat de komst van Lewis naar het team ons ook een referentiepunt heeft gegeven van hoe het er in andere teams aan toe gaat. En het is gewoon zo moeilijk om mee te rijden. Op dit moment vinden we dus geen oplossing voor onze auto." 

Wat kan Leclerc in de race? 

De verwachting is dat het tijdens de race in Las Vegas droog zal blijven. Voor Leclerc - die weinig goeds ziet in het vooruitzicht - is dat wel een opsteker. "We weten dat wanneer het regent, het een heel moeilijke dag voor ons wordt. En dat is gewoon heel frustrerend, want ik heb alles geprobeerd. En in zeven jaar tijd heb ik nog steeds geen oplossing gevonden."

"Alles is zo onvoorspelbaar. Je hebt nooit het... Je kunt geen vertrouwen hebben in de auto. En dat is, ja, dat is het lastigste. Ja, het is niet leuk", zo concludeerde Leclerc uiteindelijk gefrustreerd. 

Charles naar Red Bull in 2027, Max naar Ferrari en wordt meteen wereldkampioen.

Reacties (4)

  • Snorremans

    Posts: 125

    Leclerc verdien beter. Spullen pakken en weg daar. De woorden bij Ferrari zijn al jaren groter dan de daden. Het houdt een keer op.

  • Knalpijp

    Posts: 2.222

    Charles naar Red Bull in 2027, Max naar Ferrari en wordt meteen wereldkampioen.

  • Larry Perkins

    Posts: 61.619

    Oh ohooo, waar gaat dit naartoe...

    Leclerc: "Elkann eruit of ik eruit..."

  • Maximo

    Posts: 9.580

    Los van hoe goed Lewis nou nog wel/niet is valt in ieder geval het verschil op tussen Mercedes en Ferrari qua organisatorische opzet.
    Wellicht dat de ontwerpers bij Ferrari wel meer dan goed genoeg zijn om een competitieve wagen te ontwerpen alleen is dat niet genoeg om een GP weekend mee in te gaan.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

