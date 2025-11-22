user icon
Hamilton maakt opvallende blunder en lijkt bocht niet te zien

Hamilton maakt opvallende blunder en lijkt bocht niet te zien
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 12:09
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton kende een pijnlijke kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in zijn Ferrari niet verder dan de gênante twintigste en langzaamste tijd. Hamilton beleefde een pijnlijke sessie, en ging ook op vreemde wijze de fout in bij het afrijden van The Strip.

Hamilton kende in Las Vegas één van de slechtste kwalificaties uit zijn lange Formule 1-loopbaan. Op het natte stratencircuit hadden veel coureurs het lastig, en was het zicht zeer slecht. Tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie reden de coureurs dan ook rond op de full wets aangezien de inters het niet konden bolwerken in deze sessie.

Door de regen, het ontbreken van daglicht, het zwarte asfalt en de grote hoeveelheid neonlichten van de casino's was het zicht voor de coureurs zeer slecht. Op onboardbeelden was dan ook te zien dat coureurs vaak geen idee hadden wat er zich voor hun neus afspeelde. In de bocht bij het afrijden van The Strip schoten veel coureurs rechtdoor, en moesten ze zelfs terugschakelen naar de tweede versnelling.

Overdreef Hamilton?

Voor Hamilton was dit het punt waar het misging. De Britse Ferrari-coureur gaf na afloop aan dat hij dacht dat hij ergens een paaltje had geraakt, en dat hij niet kon zien waar de bochten waren. Het klonk ietwat overdreven, maar wie een blik werpt op Hamiltons onboardbeelden, ziet dat hij echt worstelde. Het leek wel alsof Hamilton een boot bestuurde in plaats van een scharlakenrode racewagen.

Wat is er aan de hand?

Op de beelden is te zien hoe vroeg afremt bij het afrijden van de Strip, en naar links draait om de bocht te maken naar de laatste sectie van het circuit. Hamilton lijkt niet te weten waar hij is, en in plaats van rechts langs de kerbstone te rijden, draait hij recht op het paaltje af dat aan de binnenkant van de bocht staat.

Hamilton, die niet lijkt te weten waar hij moet insturen, ziet het paaltje op het allerlaatste moment verschijnen en probeert nog naar rechts te sturen. Met de linkerkant van zijn auto tikt hij het paaltje op, waardoor het oranje ding voor zijn wagen belandt, en uiteindelijk onder zijn vloer terechtkomt.

  Rimmer

    Posts: 13.022

    Zijn ogen gaan hard achteruit denk ik.
    Met al zijn ervaring zal hij geen verkeerd vizier hebben gekozen en zijn rijderskunsten staan volgens sommigen op een eenzaam hoog niveau.
    Conclusie? Hij moet ff naar Specsavers of eyewish en de poles rijgen zich weer aaneen.

    • + 9
    • 22 nov 2025 - 12:18
    jd2000

      Posts: 7.416

      Jampotten plus tien

      • + 3
      • 22 nov 2025 - 12:24
    Michael Schumacher

      Posts: 1.973

      Ah. Daar is onze Rimmert weer. Altijd leuk! Vlijmscherpe analyses altijd, een genot voor het oog.

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 13:35
  Larry Perkins

    Posts: 61.617

    Wellicht moet Lewis zijn 'eeuwige' zonnebril tijdens het rijden niet opzetten...

    • + 3
    • 22 nov 2025 - 12:25
    Rimmer

      Posts: 13.022

      These lights are manipulated man

      • + 15
      • 22 nov 2025 - 12:31
    nr 76

      Posts: 7.166

      Als Lewis eraan komt, doen ze gauw de lichten eventjes uit...

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 13:13
    Larry Perkins

      Posts: 61.617

      En dat heeft Lewis zelf zo geregeld @nr 76, zodat ie een nieuwe, originele smoes had voor zijn wanprestaties...

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 14:14
  hupholland

    Posts: 9.393

    De meest opvallende blunder vandaag vond ik toch wel bij Aston Martin. Stroll gaat heel goed op de regenbanden, had duidelijk de pace om op eigen kracht Q3 te gaan halen en dan gaan ze gokken op inters. In Q3 valt er wat te winnen, maar waarom in Q2?
    Dit van Hamilton ziet er idd ook wel knullig uit.

    • + 3
    • 22 nov 2025 - 13:42

