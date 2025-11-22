Lewis Hamilton kende een pijnlijke kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in zijn Ferrari niet verder dan de gênante twintigste en langzaamste tijd. Hamilton beleefde een pijnlijke sessie, en ging ook op vreemde wijze de fout in bij het afrijden van The Strip.

Hamilton kende in Las Vegas één van de slechtste kwalificaties uit zijn lange Formule 1-loopbaan. Op het natte stratencircuit hadden veel coureurs het lastig, en was het zicht zeer slecht. Tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie reden de coureurs dan ook rond op de full wets aangezien de inters het niet konden bolwerken in deze sessie.

Door de regen, het ontbreken van daglicht, het zwarte asfalt en de grote hoeveelheid neonlichten van de casino's was het zicht voor de coureurs zeer slecht. Op onboardbeelden was dan ook te zien dat coureurs vaak geen idee hadden wat er zich voor hun neus afspeelde. In de bocht bij het afrijden van The Strip schoten veel coureurs rechtdoor, en moesten ze zelfs terugschakelen naar de tweede versnelling.

Overdreef Hamilton?

Voor Hamilton was dit het punt waar het misging. De Britse Ferrari-coureur gaf na afloop aan dat hij dacht dat hij ergens een paaltje had geraakt, en dat hij niet kon zien waar de bochten waren. Het klonk ietwat overdreven, maar wie een blik werpt op Hamiltons onboardbeelden, ziet dat hij echt worstelde. Het leek wel alsof Hamilton een boot bestuurde in plaats van een scharlakenrode racewagen.

Wat is er aan de hand?

Op de beelden is te zien hoe vroeg afremt bij het afrijden van de Strip, en naar links draait om de bocht te maken naar de laatste sectie van het circuit. Hamilton lijkt niet te weten waar hij is, en in plaats van rechts langs de kerbstone te rijden, draait hij recht op het paaltje af dat aan de binnenkant van de bocht staat.

Hamilton, die niet lijkt te weten waar hij moet insturen, ziet het paaltje op het allerlaatste moment verschijnen en probeert nog naar rechts te sturen. Met de linkerkant van zijn auto tikt hij het paaltje op, waardoor het oranje ding voor zijn wagen belandt, en uiteindelijk onder zijn vloer terechtkomt.