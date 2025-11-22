user icon
Red Bull gaat risico's nemen met Max Verstappen

Red Bull gaat risico's nemen met Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 16:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas aankomende nacht op de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met zijn titelrivaal Lando Norris, en kondigde voor het weekend al aan dat hij niets te verliezen heeft. Red Bull-adviseur Helmut Marko herhaalt die woorden na de kwalificatie, en stelt dat ze een risico gaan nemen.

Verstappen vocht zich goed over de spekgladde baan heen in de kletsnatte kwalificatie. De Nederlander voelt zich normaal gesproken als een vis in het water in de regen, maar nu had hij zich niet vermaakt. Hij vocht mee om de pole position, kwam uiteindelijk 0,323 seconden te kort ten opzichte van Lando Norris.

Dat het regende tijdens de kwalificatie, was voorafgaand aan de sessie niet de verwachting. Dat het zou regenen, werd niet uitgesloten. Voorafgaand aan de derde vrije training was er al de nodige regen gevallen, maar aan het einde van die sessie was het alweer droog. Dat de hemel zijn poorten opende vlak voor de start van de kwalificatie, hadden weinig mensen echt verwacht.

'We hebben niets te verliezen'

Het is de verwachting dat het aankomende nacht tijdens de Grand Prix weer droog is. Het wordt koud in Las Vegas, en Red Bull-adviseur Marko werd door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd wat ze kunnen verwachten: "Nou ja, niemand heeft longruns gedaan en we weten ook niet hoe dat er bij droge omstandigheden uit gaat zien. Het zal dus best spannend worden, ook wat de bandenkeuze betreft."

Volgens Marko gaat Red Bull alles geven voor Verstappen: "We hebben toch niets te verliezen. We gaan het risico gewoon nemen, en je zou van Lando toch zeggen dat hij het straks op veilig gaat spelen."

Voor welke set-up heeft Red Bull gekozen?

Marko wil gaan vechten met Verstappen, en hij legt uit hoe de set-up van de Nederlander eruitziet: "Eigenlijk zitten we al op een set-up voor de droge omstandigheden. We kunnen de voorvleugel nog wel wat gaan bijstellen, maar verder is de volledige set-up al gericht op de droge weersomstandigheden."

MoonlandMenace

Posts: 238

Zoals gewoonlijk als hij niet op pole start, als een bowlingbal door het veld. Schrik voor een straf hoeft hij alvast niet te hebben, aangezien er alles aan gedaan wordt om het tot op het eind spannend te houden.

  • 5
  • 22 nov 2025 - 19:08
Reacties (6)

  • skibeest

    Posts: 1.957

    En wat hebben de andere teams gedaan? Als die dat niet hebben gedaan verklaard dat wel waarom Max moeite had de voorbanden op te warmen

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 16:55
  • Pleen

    Posts: 744

    Max gaat tijdens de race als de brandweer.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 18:49
  • MoonlandMenace

    Posts: 238

    Zoals gewoonlijk als hij niet op pole start, als een bowlingbal door het veld. Schrik voor een straf hoeft hij alvast niet te hebben, aangezien er alles aan gedaan wordt om het tot op het eind spannend te houden.

    • + 5
    • 22 nov 2025 - 19:08
  • elflitso

    Posts: 1.612

    Denk nog een nieuwe tor steken! :-))))

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 19:20
  • Larry Perkins

    Posts: 61.626

    Red Bull gaat helemaal geen risico's nemen met Max Verstappen, wellicht dat Max Verstappen risico's gaat nemen met zijn RB21...

    Apart dat er nog altijd jong en lui zijn die niet weten hoe het werkt bij RBR.

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 19:28
  • SennaS

    Posts: 10.882

    Morgen is droog weer voorspeld en alleen rbr heeft droog weer setup, de rest heeft op natte setup,

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 23:16

