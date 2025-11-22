Max Verstappen pakte een knappe tweede plaats tijdens de kwalificatie voor de GP van Las Vegas, maar de Nederlander was niet te genieten. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing moest echt worstelen in de regen en had daarom ook weinig plezier. Verstappen benadrukte na afloop dan ook dat omstandigheden allesbehalve ideaal waren.

De kwalificatie in Las Vegas was een waterballet. Op de regenband moesten de Formule 1-coureurs zich in spekgladde en ijskoude omstandigheden op de baan houden. Verstappen - die in een 'stijve' RB21 reed - worstelde, maar pakte uiteindelijk een knappe tweede plaats achter polesitter Lando Norris. Op de persconferentie gaf de 28-jarige aan dat hij weleens in betere omstandigheden heeft gereden.

Verstappen had geen plezier in kwalificatie

"Ja, het was superglad", zo gaf Verstappen aan. "het voelde als ijs. Eerlijk gezegd, niet echt leuk om te doen. Ik bedoel, ik vind rijden in de regen geweldig, maar dit is voor mij een beetje te veel, zou ik zeggen", voegde hij daaraan toe.

Alexander Albon was de enige die echt zijn auto in de muur plantte, tot grote verbazing van Verstappen. Volgens hem was het stratencircuit in Las Vegas dusdanig glad, dat er nog veel meer crashes hadden kunnen gebeuren. "Je moet gewoon supervoorzichtig zijn. En eerlijk gezegd was ik verbaasd dat er niet al te veel incidenten waren. Dus iedereen deed het denk ik best goed, of ze waren bang. Wat dan ook."

Verstappen kon geen vuist maken tegen Norris

Norris pakte ongenaakbaar pole position. De McLaren-coureur en leider van het WK zit in de vorm van zijn leven en dat demonstreerde hij wederom in Q3 met een ijzersterke ronde. Verstappen kon daar - volgens hemzelf - niet aan tippen. "We hebben de kwalificatie gewoon zonder al te veel problemen doorstaan, zou ik zeggen. En op de eerste rij staan ​​is goed. Een beetje pech natuurlijk dat we geen ronde meer hadden, maar ik denk dat als je naar de hele Q3 kijkt, we sowieso nooit echt meededen aan de pole, dus het is prima zo."

Las Vegas kan voor Verstappen zomaar een laatste strohalm worden, in jacht op zijn vijfde wereldtitel. Op de vraag of hij het tegen Norris op kan nemen in de race, reageerde hij: "Dat is een beetje moeilijk te zeggen. We hebben niet echt lange runs gereden. In VT1 wel een beetje, wat niet helemaal naar mijn zin was. Dus ik hoop dat het met de veranderingen die we sindsdien hebben doorgevoerd iets beter zal zijn. Maar ik verwacht niet dat het geweldig zal zijn. Ik hoop dat we een kans krijgen om het goed te doen."