user icon
icon

Verstappen heeft geen goede woorden over voor Las Vegas: "Niet echt leuk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen heeft geen goede woorden over voor Las Vegas: "Niet echt leuk"
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen pakte een knappe tweede plaats tijdens de kwalificatie voor de GP van Las Vegas, maar de Nederlander was niet te genieten. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing moest echt worstelen in de regen en had daarom ook weinig plezier. Verstappen benadrukte na afloop dan ook dat omstandigheden allesbehalve ideaal waren.

De kwalificatie in Las Vegas was een waterballet. Op de regenband moesten de Formule 1-coureurs zich in spekgladde en ijskoude omstandigheden op de baan houden. Verstappen - die in een 'stijve' RB21 reed - worstelde, maar pakte uiteindelijk een knappe tweede plaats achter polesitter Lando Norris. Op de persconferentie gaf de 28-jarige aan dat hij weleens in betere omstandigheden heeft gereden. 

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Verstappen had geen plezier in kwalificatie 

"Ja, het was superglad", zo gaf Verstappen aan. "het voelde als ijs. Eerlijk gezegd, niet echt leuk om te doen. Ik bedoel, ik vind rijden in de regen geweldig, maar dit is voor mij een beetje te veel, zou ik zeggen", voegde hij daaraan toe. 

Alexander Albon was de enige die echt zijn auto in de muur plantte, tot grote verbazing van Verstappen. Volgens hem was het stratencircuit in Las Vegas dusdanig glad, dat er nog veel meer crashes hadden kunnen gebeuren. "Je moet gewoon supervoorzichtig zijn. En eerlijk gezegd was ik verbaasd dat er niet al te veel incidenten waren. Dus iedereen deed het denk ik best goed, of ze waren bang. Wat dan ook." 

Verstappen kon geen vuist maken tegen Norris

Norris pakte ongenaakbaar pole position. De McLaren-coureur en leider van het WK zit in de vorm van zijn leven en dat demonstreerde hij wederom in Q3 met een ijzersterke ronde. Verstappen kon daar - volgens hemzelf - niet aan tippen. "We hebben de kwalificatie gewoon zonder al te veel problemen doorstaan, zou ik zeggen. En op de eerste rij staan ​​is goed. Een beetje pech natuurlijk dat we geen ronde meer hadden, maar ik denk dat als je naar de hele Q3 kijkt, we sowieso nooit echt meededen aan de pole, dus het is prima zo." 

Las Vegas kan voor Verstappen zomaar een laatste strohalm worden, in jacht op zijn vijfde wereldtitel. Op de vraag of hij het tegen Norris op kan nemen in de race, reageerde hij: "Dat is een beetje moeilijk te zeggen. We hebben niet echt lange runs gereden. In VT1 wel een beetje, wat niet helemaal naar mijn zin was. Dus ik hoop dat het met de veranderingen die we sindsdien hebben doorgevoerd iets beter zal zijn. Maar ik verwacht niet dat het geweldig zal zijn. Ik hoop dat we een kans krijgen om het goed te doen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.611

    F1 Post Qualifying Press Conference | Las Vegas GP 2025!
    (21,28 minuten)

    https://youtu.be/4e3glDfvWhM

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 12:28
    • Larry Perkins

      Posts: 61.611

      Drivers React To Qualifying | 2025 Las Vegas Grand Prix
      (10,58 minuten)

      https://youtu.be/S8F6XzpsL3M

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 12:52
    • Larry Perkins

      Posts: 61.611

      F1-update: Dit maakt het zo lastig in Las Vegas, P2 het hoogst haalbare voor Max Verstappen?
      (12,55 minuten)

      https://youtu.be/yT6xHpcOWPE

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 13:05
    • Larry Perkins

      Posts: 61.611

      Qualifying Reaction 🎤 Norris, Verstappen & Sainz detail wet conditions in Las Vegas | ESPN F1
      (6,16 minuten)

      https://youtu.be/TapQFMalv0M

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 13:31

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar