Red Bull Racing kende een kwalificatie van uitersten in Las Vegas. Max Verstappen pakte een knappe tweede plaats achter Lando Norris, terwijl Yuki Tsunoda voor de zoveelste keer dit seizoen sneuvelde in Q1. Na afloop erkende teambaas Laurent Mekies dat Red Bull een plank heeft misgeslagen.

De kwalificatie in Las Vegas werd geteisterd door een bak met regen. In combinatie met de koude omstandigheden, zorgde dit ervoor dat het stratencircuit spekglad was. Verstappen worstelde een poos met zijn RB21, maar zette hem uiteindelijk toch op P2. Volgens Mekies een knappe prestatie.

Mekies prijst Verstappen

"Ik vind dat Max het geweldig heeft gedaan", zo vertelde Mekies bij Viaplay. "het waren extreem moeilijke omstandigheden daarbuiten. Als we vanochtend tijdens VT3 zagen dat de grip zo laag was, dan is het ongelooflijk dat we ons zo hebben gekwalificeerd", voegde de Fransman daaraan toe.

Ook Mekies zag dat de omstandigheden erbarmelijk waren in Las Vegas. "Ongelooflijk weinig grip. Dus ik denk dat het heel erg spannend was. We hadden misschien wat meer moeite in Q3 met de Inter in vergelijking met ons tempo op extreem natte banden. Maar uiteindelijk zijn we er en staan we op het punt om te strijden voor de pole. Dus, goed gedaan Max, goed gedaan team."

Excuses aan Tsunoda

Tsunoda sneuvelde wéér in Q1. De Japanner krijgt het maar niet voor elkaar om zijn auto enigszins in de buurt te zetten van Verstappen, al lag dat volgens Mekies niet aan hemzelf. Volgens de teambaas heeft Red Bull een fout gemaakt in de afstelling van zijn auto.

"Helaas hebben we het bij Yuki verkeerd gedaan. Dat is onze schuld. We hebben een behoorlijk grote fout gemaakt met zijn bandenspanning

en daardoor had hij vrijwel geen kans om grip te krijgen. Dat is onze schuld, dit soort dingen zouden niet mogen gebeuren, maar ze gebeuren nu eenmaal. We hebben hard gewerkt om dat te corrigeren en we bieden hem zeker onze excuses aan."