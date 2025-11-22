user icon
Marko komt met verklaring na mislukte kwalificatie Verstappen

Marko komt met verklaring na mislukte kwalificatie Verstappen
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 10:09
  comments 9
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een goede kwalificatie op het natte stratencircuit van Las Vegas. De Red Bull-coureur noteerde de tweede tijd, maar had wel een flinke achterstand op polesitter Lando Norris. Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam na afloop met een verklaring voor deze prestatie.

Voorafgaand aan de kwalificatie was er nog veel onduidelijkheid. Alle drie de vrije trainingen werden verreden onder andere omstandigheden, en veel teams en coureurs hadden amper snelle rondjes en longruns gereden. Dit betekende dat niemand wist waar ze echt stonden, en de regenbui voorafgaand aan de kwalificatie maakte het alleen maar erger. Er was amper grip, en Verstappen stelde dat het aanvoelde alsof hij op een ijsbaan reed.

Verstappen leek in Q1 zelfs eventjes te moeten vrezen voor een vroege eliminatie, maar dat wist hij te voorkomen. Hij vocht zelfs lange tijd mee om de pole position, maar toen er in Q3 werd gewisseld naar de inters kon hij het tempo minder goed bijhouden. Verstappen kwam 0,323 seconden te kort ten opzichte van Lando Norris, en dat was een flinke teleurstelling.

'Bewondering voor alle coureurs'

Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam na afloop bij de Duitse tak van Sky Sports met een eerste reactie: "Ik moet zeggen, ik heb bewondering voor alle coureurs. Op Albon na is iedereen erin geslaagd om de auto's op de baan te houden zonder te crashen, en dat onder deze extreem lastige omstandigheden."

Marko komt met een verklaring

Het feit dat Verstappen naast de pole greep, is volgens Marko te verklaren: "Na Q1 en Q2 rekenden we eigenlijk wel op de pole position, maar qua timing is dat niet gelukt. We konden net niet aan een laatste ronde beginnen, zoals Lando dat wel heeft kunnen doen. Toen waren de omstandigheden alleen wel het beste en koelden onze banden ook af, maar uiteindelijk werkte het allemaal net niet. Er had wel meer ingezeten."

Het verkeer speelde volgens Marko ook een grote factor: "Het ging vooral om het verkeer hier, dat schopt alles in de war. Je hebt maar een redelijk vrije ronde nodig, maar misschien zijn we ook wel weer te vroeg naar buiten gegaan."

ThaHammett

Posts: 72

P2 =/= "Mislukte" kwalificatie.


Juist....

  • 8
  • 22 nov 2025 - 10:20
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • ThaHammett

    Posts: 72

    P2 =/= "Mislukte" kwalificatie.


    Juist....

    • + 8
    • 22 nov 2025 - 10:20
    • LucaF1

      Posts: 474

      hahahaha

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 10:57
    • Knalpijp

      Posts: 2.219

      Ja dat is zeker mislukt, alleen p1 is goed.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 13:18
  • Raye34

    Posts: 1.163

    Ik snap er geen r**t meer van, circuits bijvoorbeeld als Brazilië met vrije uitlopen en grindbakken leggen ze de hele boel plat en hier op een 'straten' circuit ala Monaco rijden ze tussen de gevangenis muren op full wets met alle risico's ??

    • + 5
    • 22 nov 2025 - 10:24
    • Polleken

      Posts: 972

      Iets met America ??

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 11:27
    • John6

      Posts: 11.299

      Dat maakt niet uit, ze kijken wat het oplevert, geef mij maar gewone circuits, trouwens voor in de VS is 1 GP wel genoeg, die in Austin - Texas.

      • + 5
      • 22 nov 2025 - 11:30
  • snailer

    Posts: 30.713

    Heb even een samenvatting gezien. Leek mij dat Red Bull en Verstappen het plan wel op orde hadden, maar niet de executie van het plan. Ze kwamen niet uit met de rondes en Verstappen miste een ronde, waardoor oo nog eens de uiteindelijke P2 met meerbrandstof en dus een paar kilo meer gewicht werd verreden.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 12:04
    • snailer

      Posts: 30.713

      O. En dat wil ik dan toevoegen. Om die reden terecht dat Norris pole haalde.

      Dat hele geplaat rond dat Ferrari de snelste auto. Ik heb het niet teruggezien in de data.
      Mij lijkt op basis van long run simulaties trouwens de Mercedes de beste auto . Alleen is dit bij de aanname dat de motorstanden in de training en hoeveelheid brandstof het zelfde was.

      Mercedes, Verstappen en McLaren zaten qua race simulatie redelijk dicht op elkaar.


      ALs het regent dan zet ik mijn geld in op Norris. Die hebben nu eenmaal dat rem systeem dat de banden op de juiste temperatuur houdt. Zeker bij inters, want dat is een zeer zachte band die vrij snel oververhit. Zelfs in natte omstandigheden.

      Als het hard regent en men besluit bij de fia te racen dan zal het Verstappen zijn. Dan blijven ook de banden bij Verstappen gekoeld.

      Op droge baan gok ik op Russell.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 12:10
  • Regenrace

    Posts: 2.140

    Marko is weer eens aan het bullshitten. Hoezo verkeer? In Q3 zijn maar 10 auto's op de baan, en het is nog een van de langste banen ook (6,2 km). Red Bull en Max zijn gewoon op klasse verslagen.
    Petje af voor Norris. Hij kon op safe gaan maar rijdt vol vertrouwen als een echte kampioen. In deze vorm doet ie echt niet voor Max onder. Morgen nieuwe kans.

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 12:16

