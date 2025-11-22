Max Verstappen kende een goede kwalificatie op het natte stratencircuit van Las Vegas. De Red Bull-coureur noteerde de tweede tijd, maar had wel een flinke achterstand op polesitter Lando Norris. Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam na afloop met een verklaring voor deze prestatie.

Voorafgaand aan de kwalificatie was er nog veel onduidelijkheid. Alle drie de vrije trainingen werden verreden onder andere omstandigheden, en veel teams en coureurs hadden amper snelle rondjes en longruns gereden. Dit betekende dat niemand wist waar ze echt stonden, en de regenbui voorafgaand aan de kwalificatie maakte het alleen maar erger. Er was amper grip, en Verstappen stelde dat het aanvoelde alsof hij op een ijsbaan reed.

Verstappen leek in Q1 zelfs eventjes te moeten vrezen voor een vroege eliminatie, maar dat wist hij te voorkomen. Hij vocht zelfs lange tijd mee om de pole position, maar toen er in Q3 werd gewisseld naar de inters kon hij het tempo minder goed bijhouden. Verstappen kwam 0,323 seconden te kort ten opzichte van Lando Norris, en dat was een flinke teleurstelling.

'Bewondering voor alle coureurs'

Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam na afloop bij de Duitse tak van Sky Sports met een eerste reactie: "Ik moet zeggen, ik heb bewondering voor alle coureurs. Op Albon na is iedereen erin geslaagd om de auto's op de baan te houden zonder te crashen, en dat onder deze extreem lastige omstandigheden."

Marko komt met een verklaring

Het feit dat Verstappen naast de pole greep, is volgens Marko te verklaren: "Na Q1 en Q2 rekenden we eigenlijk wel op de pole position, maar qua timing is dat niet gelukt. We konden net niet aan een laatste ronde beginnen, zoals Lando dat wel heeft kunnen doen. Toen waren de omstandigheden alleen wel het beste en koelden onze banden ook af, maar uiteindelijk werkte het allemaal net niet. Er had wel meer ingezeten."

Het verkeer speelde volgens Marko ook een grote factor: "Het ging vooral om het verkeer hier, dat schopt alles in de war. Je hebt maar een redelijk vrije ronde nodig, maar misschien zijn we ook wel weer te vroeg naar buiten gegaan."