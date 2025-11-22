user icon
Verstappen ergerde zich dood tijdens kwalificatie: "Dit is niet hoe het moet"

Verstappen ergerde zich dood tijdens kwalificatie: "Dit is niet hoe het moet"
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 07:01
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen veroverde een knappe tweede plaats tijdens de spekgladde kwalificatie in Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur pakte de plek achter polesitter Lando Norris, maar oogde niet tevreden na afloop. Volgens de regerend wereldkampioen was er namelijk niks aan tijdens de kwalificatie. 

Het stratencircuit was spekglad door de vele regen die was gevallen. De Formule 1-coureurs werden daardoor ertoe gedwongen om zelfs de intermediate over te slaan en op de regenband te starten. Verstappen was vooral bezig om zijn auto buiten de muren te houden, wat volgens hemzelf niet veel aan was. 

Verstappen cynisch na afloop van kwalificatie 

"Tja, het was heel leuk. Lekker glad", zo zei Verstappen cynisch bij Viaplay. Op de vraag of hij dit leuk vindt, antwoordde hij dan ook glashelder: "Nee. ik vind het wel leuk om in de regen te rijden, maar niet op ijs. Dan kan ik beter gaan rallyen. Het is niet hoe het moet. Er is ook niet genoeg licht, om eerlijk te zijn. Het is wel donker op de baan. Maar ja, dat is voor iedereen hetzelfde. Je moet het er mee doen." 

Verstappen worstelde met zijn RB21. Op Alexander Albon na vond er geen een crash plaats, tot verbazing van de Nederlander. "Het is gewoon nul grip. je moet zo voorzichtig rijden. En ik was eigenlijk best wel verbaasd dat er niet zoveel gebeurde." 

Heeft Verstappen dit ooit eerder meegemaakt? 

Verstappen kreeg een déjà vu terwijl hij zijn Red Bull-bolide buiten de muren van Las Vegas hield. Volgens de Nederlander deed het hem denken aan een raceweekend van maar liefst vijf jaar geleden. "Turkije, 2020. Zo ja dat was ook een... Ja dat was ook heel leuk", aldus een sarcastische Verstappen. 

De RB21 van Verstappen oogde enorm stijf in de regen. Volgens de Nederlander lukt het hem niet om dit seizoen de juiste afstelling te vinden als het druppelt. "De auto gaat ook gewoon niet zo goed in de regen en vooral niet op die intermediates. Dat hebben we gewoon niet goed voor elkaar ten opzichte van McLaren. Dus de hele Q3 sessie zat ik er ook de hele tijd achteraan." 

Wat kan Verstappen doen in de race tegen Norris? 

Op de vraag wat Verstappen kan bewerkstelligen in de race, reageerde hij vastberaden. "Ik ben hier om te winnen, niks anders. En dan is het tweede natuurlijk fijn. We gaan het in ieder geval proberen. Als er heel klein beetje ruimte is, dan gaan we ervoor." 

Voor Verstappen wordt de race in Las Vegas een laatste strohalm. Mocht polesitter Norris de Grand Prix winnen en de Nederlander derde of lager finishen, dan is een vijfde F1-titel definitief uitgesloten.

 

ScuderiaSjonno

Posts: 2.087

Ik vond het anders een prima lawaaiige kwalificatie, op #44 na.

Ik was blij dat Q1 gewoon begon ondanks de regen. 3 sessies gehad onder deze omstandigheden zonder echte incidenten is gewoon een win voor de sport.

  • 2
  • 22 nov 2025 - 07:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.166

    Hij heeft niets te verliezen en norris heeft alles te verliezen 🤷‍♂️.

    Kan nog weleens vuurwerk worden

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 07:09
    • JV fan

      Posts: 2.926

      Als ze er samen afgaan heeft max meer te verliezen..

      • + 2
      • 22 nov 2025 - 07:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 339

      Max heeft alles te verliezen bedoel je?
      Als het fout gaat is hij uit de titelrace

      Norris zit vrij comfortabel nu Piastri aan off-weekend nummer zoveel bezig is

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 07:34
  • HermanInDeZon

    Posts: 339

    Ach ach al dat gezeur - hier worden jullie dik voor betaald

    Ocharme 1 crash (Albon) dus het bewijs dat het toch echt wel gewoon doenbaar was om rondjes te rijden.

    Hulde aan de FIA (als het goed is zeggen we het ook) om deze keer niet flauw te doen en gewoon alles als gepland te laten doorgaan ! Dit zijn de beste rijders ter wereld, vandaag heeft bewezen dat je ze gewoon hun ding moet laten doen

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 07:31

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
