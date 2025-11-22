Max Verstappen veroverde een knappe tweede plaats tijdens de spekgladde kwalificatie in Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur pakte de plek achter polesitter Lando Norris, maar oogde niet tevreden na afloop. Volgens de regerend wereldkampioen was er namelijk niks aan tijdens de kwalificatie.

Het stratencircuit was spekglad door de vele regen die was gevallen. De Formule 1-coureurs werden daardoor ertoe gedwongen om zelfs de intermediate over te slaan en op de regenband te starten. Verstappen was vooral bezig om zijn auto buiten de muren te houden, wat volgens hemzelf niet veel aan was.

Verstappen cynisch na afloop van kwalificatie

"Tja, het was heel leuk. Lekker glad", zo zei Verstappen cynisch bij Viaplay. Op de vraag of hij dit leuk vindt, antwoordde hij dan ook glashelder: "Nee. ik vind het wel leuk om in de regen te rijden, maar niet op ijs. Dan kan ik beter gaan rallyen. Het is niet hoe het moet. Er is ook niet genoeg licht, om eerlijk te zijn. Het is wel donker op de baan. Maar ja, dat is voor iedereen hetzelfde. Je moet het er mee doen."

Verstappen worstelde met zijn RB21. Op Alexander Albon na vond er geen een crash plaats, tot verbazing van de Nederlander. "Het is gewoon nul grip. je moet zo voorzichtig rijden. En ik was eigenlijk best wel verbaasd dat er niet zoveel gebeurde."

Heeft Verstappen dit ooit eerder meegemaakt?

Verstappen kreeg een déjà vu terwijl hij zijn Red Bull-bolide buiten de muren van Las Vegas hield. Volgens de Nederlander deed het hem denken aan een raceweekend van maar liefst vijf jaar geleden. "Turkije, 2020. Zo ja dat was ook een... Ja dat was ook heel leuk", aldus een sarcastische Verstappen.

De RB21 van Verstappen oogde enorm stijf in de regen. Volgens de Nederlander lukt het hem niet om dit seizoen de juiste afstelling te vinden als het druppelt. "De auto gaat ook gewoon niet zo goed in de regen en vooral niet op die intermediates. Dat hebben we gewoon niet goed voor elkaar ten opzichte van McLaren. Dus de hele Q3 sessie zat ik er ook de hele tijd achteraan."

Wat kan Verstappen doen in de race tegen Norris?

Op de vraag wat Verstappen kan bewerkstelligen in de race, reageerde hij vastberaden. "Ik ben hier om te winnen, niks anders. En dan is het tweede natuurlijk fijn. We gaan het in ieder geval proberen. Als er heel klein beetje ruimte is, dan gaan we ervoor."

Voor Verstappen wordt de race in Las Vegas een laatste strohalm. Mocht polesitter Norris de Grand Prix winnen en de Nederlander derde of lager finishen, dan is een vijfde F1-titel definitief uitgesloten.